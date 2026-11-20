Là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình giải trí, sân khấu hài và các vai diễn, NSND Xuân Bắc luôn được biết đến với lối trò chuyện dí dỏm, sắc sảo. Thế nhưng, trong Cuộc hẹn cuối tuần tập 4 phát sóng trên VTV3, nam nghệ sĩ đã mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả qua những ký ức về gia đình, bố mẹ và những năm tháng trưởng thành.

Khán giả được nhìn lại nhiều dấu mốc thú vị trong cuộc đời nam nghệ sĩ: từ cậu học sinh lớp 5 tham gia thi kể chuyện, nam sinh từng đoạt giải học sinh thanh lịch với trang phục đi mượn, đến chàng sinh viên yêu thích ngành Luật, từng nghĩ đến việc làm phi công và đỗ 3 trường đại học trước khi lựa chọn Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

NSND Xuân Bắc cho biết, gia đình có 5 anh chị em, gồm 4 trai và 1 gái. Trong số đó, chỉ có anh theo đuổi con đường nghệ thuật.

NSND Xuân Bắc trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần - Ảnh: VTV

Xuân Bắc cũng nhắc đến vai trò đặc biệt của bố trong việc định hướng tương lai cho các con. Khi đứng trước nhiều lựa chọn sau kỳ thi đại học, anh được bố khuyên rằng học trường nào hay làm nghề gì cũng được, nhưng đã lựa chọn thì phải cố gắng trở thành người giỏi trong lĩnh vực đó.

Chính trong phần trò chuyện xoay quanh chủ đề gia đình, BTV Quốc Khánh đã tạo ra một bất ngờ khi kết nối điện thoại trực tiếp với bố mẹ của Xuân Bắc. Cuộc gọi không chỉ giúp khán giả hiểu thêm về những năm tháng nam nghệ sĩ đi học mà còn hé lộ một câu chuyện đặc biệt phía sau tên gọi của anh.

Bí mật đằng sau cái tên Xuân Bắc

Khi được kết nối với trường quay, bố của Xuân Bắc vui vẻ trò chuyện và nhắc lại những kỷ niệm về cậu con trai út. Ông cho biết trong gia đình có 5 người con, Xuân Bắc là người có tính cách giống mình nhất, đặc biệt ở năng khiếu văn nghệ.

Điều khiến khán giả chú ý là câu chuyện về cách ông đặt tên cho các con. Bố nam nghệ sĩ tiết lộ tên mình là Nguyễn Nhật Thăng. Bởi vậy, các anh của Xuân Bắc đều có tên đệm là Nhật, gắn với tên của bố. Riêng người con út lại được đặt tên đệm là Xuân.

Ông chia sẻ: " Tôi có 5 đứa con, đứa nào cũng quý, cũng thương, mà quý nhất là Xuân Bắc vì có tính văn nghệ sĩ giống bố. Các anh của Bắc có tên đệm là Nhật như tôi, còn riêng Bắc tên đệm là Xuân cho vui".

Trong cuộc trò chuyện, bố nghệ sĩ Xuân Bắc còn nhắc lại những năm tháng gia đình chắt chiu để nuôi các con ăn học. Ông kể thời điểm ấy kinh tế còn khó khăn, việc nuôi lợn, nuôi gà đều được tính toán trước để dành tiền cho những khoản chi tiêu cụ thể. Có đàn gà được nuôi để bán vào việc này, có con lợn được dành cho việc khác, trong đó có tiền học của các con.

Ông nhớ lại những lần đưa tiền cho Xuân Bắc đóng học phí. Có lần, con trai cầm tiền đi rồi lại quay về, gửi lại bố mẹ một phần vì thương gia đình vất vả. Câu nói của Xuân Bắc khi ấy vẫn được ông nhớ rõ: "Bắc bảo con thương bố mẹ quá con để lại cho bố mẹ một ít".

Một câu chuyện khác cũng được người bố kể lại là tâm trạng vừa mong con về nhà, vừa lo lắng mỗi khi Xuân Bắc đưa bạn bè về chơi. Trong hoàn cảnh kinh tế thiếu thốn, ông từng lo không biết lấy gì để nấu cơm đãi bạn của con. Đằng sau lời kể có phần hài hước ấy là những tháng ngày cha mẹ phải tính toán từng khoản nhỏ để các con được tiếp tục học hành.

Về phía Xuân Bắc, anh nhiều lần nhắc đến bố như người có ảnh hưởng lớn đến cách suy nghĩ và lựa chọn của mình. Nam nghệ sĩ cho biết bố không áp đặt con phải theo một nghề nghiệp cụ thể, mà luôn tôn trọng quyết định của các con, đồng thời nhấn mạnh rằng dù làm nghề gì cũng cần nỗ lực để trở nên giỏi giang.

Cuộc điện thoại trong Cuộc hẹn cuối tuần vì thế không đơn thuần là một màn kết nối bất ngờ trên truyền hình. Qua những lời kể mộc mạc của người bố, khán giả hiểu thêm về tuổi thơ, nền tảng gia đình và con đường đến với nghệ thuật của nghệ sĩ Xuân Bắc.