Sáng 19/11, tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên theo định hướng chuyên sâu, chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Tân Nhàn trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, nữ nghệ sĩ còn dành nhiều tâm huyết cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục, chú trọng kết nối giá trị truyền thống với phương pháp đào tạo hiện đại, nâng cao chất lượng chuyên môn cho các thế hệ sinh viên.

Niềm vui này càng có ý nghĩa khi đến đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đáng chú ý, đúng một năm trước, ngày 19/11/2025, Tân Nhàn được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Nghệ thuật theo Quyết định số 79/QĐ-HĐGSNN của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và bạn thân TS, ca sĩ Thu Hà.

Nhân dịp đặc biệt này, Tân Nhàn chính thức ra mắt MV song ca "Em là cô giáo vùng cao" kết hợp cùng người bạn thân thiết gần 25 năm là TS, ca sĩ Thu Hà. Ca khúc do nhạc sĩ Phan Huy Hà sáng tác, phổ thơ Hoàng Nghĩa Tự, kể câu chuyện về những cô giáo trẻ rời xa phố thị, vượt núi băng rừng để mang con chữ đến với trẻ em ở những bản làng xa xôi. Qua giai điệu ngọt ngào, sâu lắng và ca từ mộc mạc, tác phẩm khắc họa hình ảnh những người giáo viên bình dị, kiên cường, vượt qua thiếu thốn bằng tình yêu nghề và tình thương dành cho học trò.

Trong MV do đạo diễn Anh Quân thực hiện, Tân Nhàn và Thu Hà hóa thân thành hai cô giáo trẻ, một người trưởng thành từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một người bước ra từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng lựa chọn lên vùng cao dạy học.

Tân Nhàn và Thu Hà trong tạo hình cô giáo vùng cao.

Những ngày đầu đến bản làng, hai cô giáo phải đối diện với địa hình hiểm trở, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn và không ít khó khăn trong việc vận động học sinh đến lớp. Bằng sự kiên trì, lòng yêu thương, họ từng bước đến gần hơn với các em nhỏ, giúp các em có thêm cơ hội học tập.

MV gây chú ý với những khuôn hình về ruộng bậc thang, núi rừng và những con đường đến trường quanh co. Trong không gian ấy, tiếng hát của hai nữ nghệ sĩ vang lên qua những ca từ: "Bản làng yêu ơi em rời phố thị/Vượt núi băng rừng cõng cái chữ lên non/Dẫu nắng mưa hay mùa đông giá lạnh/Cùng các em thơ vượt núi đến trường...".

Hai giọng ca có sự hòa quyện trong cách xử lý tác phẩm, vừa giữ được màu sắc riêng, vừa tạo nên tổng thể song ca giàu cảm xúc. Thay vì đặt nặng kỹ thuật, Tân Nhàn và Thu Hà lựa chọn cách thể hiện dung dị, tha thiết làm nổi bật tình yêu nghề và sự tận tụy của những người giáo viên vùng cao.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn.

Chia sẻ về dự án, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cho biết: "Là những người trực tiếp làm công tác giảng dạy, chúng tôi thấu hiểu những vất vả, khó khăn và cả những trăn trở của các thầy cô trên hành trình gieo chữ. Bởi vậy, chúng tôi càng trân trọng sự kiên trì, lòng tận tụy và những nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để mang tri thức đến với các em nhỏ, đặc biệt là ở những vùng đất còn nhiều gian khó".

Nữ nghệ sĩ cũng cho biết trải nghiệm thực tế khi hóa thân thành giáo viên vùng cao giúp cô và Thu Hà hiểu hơn về trách nhiệm của người làm nghề giáo trong việc nuôi dưỡng ước mơ, chắp cánh tương lai cho học trò.

Về phía Thu Hà, nữ ca sĩ chia sẻ: "Ngoài được đào tạo biểu diễn Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi còn được đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc tại Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vì vậy, hình ảnh người giáo viên và câu chuyện về nghề dạy học luôn có sự gần gũi đặc biệt với bản thân tôi".

TS, ca sĩ Thu Hà.

Thu Hà cho biết khi trực tiếp tham gia các cảnh quay cùng trẻ em vùng cao, được gặp gỡ, trò chuyện, đứng lớp và vui chơi với các em, cô có thêm những cảm nhận chân thực về cuộc sống cũng như những khó khăn của giáo viên nơi đây.

Ngoài ý nghĩa tri ân nghề giáo, MV còn đánh dấu tình bạn gần 25 năm giữa Tân Nhàn và Thu Hà. Cả hai quen nhau từ năm 2002, khi cùng trở thành sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hai nữ nghệ sĩ có 8 năm gắn bó dưới sự hướng dẫn của NSƯT Lan Anh, cùng theo đuổi đam mê âm nhạc và nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ, giảng viên.

Năm 2005, Tân Nhàn giành giải Nhất Sao Mai dòng nhạc mang âm hưởng dân gian và giải Ca sĩ được yêu thích nhất. Hai năm sau, Thu Hà giành giải Nhì Sao Mai ở cùng phong cách âm nhạc. Đáng chú ý, cả hai đều đạt được những thành tích này khi vẫn đang là sinh viên.

Hai nữ nghệ sĩ là bạn thân suốt 25 năm qua.

Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người bạn tiếp tục đồng hành trên con đường học vấn, cùng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Hơn hai thập kỷ trôi qua, từ những cô sinh viên xuất thân ở các miền quê, cả hai đã trưởng thành, trở thành những nghệ sĩ và nhà giáo có vị trí trong lĩnh vực âm nhạc.

Hiện Tân Nhàn đảm nhiệm cương vị Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, còn Thu Hà là Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Dù mỗi người có con đường và dấu ấn riêng, họ vẫn duy trì sự gắn bó, ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống, đồng thời từng phát hành nhiều MV và album chung.

Với "Em là cô giáo vùng cao", hai nữ nghệ sĩ tiếp tục có dịp đồng hành trong âm nhạc, đồng thời gửi lời tri ân tới những người đang miệt mài với sự nghiệp trồng người nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.