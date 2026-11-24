Chương trình "Tinh hoa văn hoá Việt - Sức mạnh đại đoàn kết" do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng chỉ đạo thực hiện; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức; dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, Tổng biên đạo NSND Hữu Từ và Giám đốc âm nhạc - Thiếu tá Lê Anh Thủy.

Dàn nghệ sĩ hùng hậu góp mặt trên sân khấu hoành tráng 2400m2

Kéo dài trong 150 phút, “Tinh hoa văn hoá Việt - Sức mạnh đại đoàn kết” được dàn dựng theo hình thức vũ kịch thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật truyền thống, ca múa nhạc, xiếc nghệ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại. Trên không gian sân khấu trải rộng lên tới 2.400m2, công nghệ 3D mapping kết hợp hệ thống laser tiên tiến đã biến toàn bộ khán đài thành một dòng chảy lịch sử và văn hóa sống động.

Sân khấu 2.400m2 của chương trình "Tinh hoa văn hoá Việt - Sức mạnh đại đoàn kết"

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi qua nhiều thế hệ: NSND Thanh Hoa, NSƯT Quang Hào, Hoàng Bách, Tóc Tiên, Hương Tràm, Phương Mỹ Chi, MONO, Ali Hoàng Dương, Phạm Anh Duy, Trần Ngọc Ánh, LyLy, Hồng Phi, Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, rapper V-High, cùng các nghệ nhân dân gian, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng và lực lượng biểu diễn quần chúng. Trong đó, hai diễn viên nhí Ali Thục Phương và Cao Phú Quý đã góp mặt trong các phim giờ vàng ăn khách của VTV như: “Cách em 1mm” và “Căn nhà không mái che”.

NSND Thanh Hoa

Dưới bàn tay của đạo diễn Hoàng Công Cường, chương trình mang đến cho hàng nghìn khán giả một đêm nghệ thuật hoành tráng, thoả mãn cả phần nghe và phần nhìn.

Dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt 5 hồi hoành tráng

Lấy hình tượng "đứa trẻ - người con - thế hệ tiếp nối” làm trục nhân vật trung tâm dẫn dắt mạch cảm xúc, chương trình tái hiện hành trình hình thành, bồi đắp và vươn mình của văn hóa Việt Nam nói chung và vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng nói riêng qua cấu trúc chặt chẽ:

Mở màn - Trăm miền di sản - Chung mái nhà Việt Nam khởi đi từ truyền thuyết nòi giống Rồng Tiên, truyền thống lao động, giữ nước, hiếu học đến cột mốc lịch sử ngày 24/11/1946 với luận điểm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghi thức đánh 3 hồi trống khai hội của lãnh đạo thành phố cùng hiệu ứng pháo sáng chính thức mở màn đêm hội.

NSƯT Quang Hào

Hồi I - Nguồn cội đưa khán giả ngược dòng thời gian về với di sản Chămpa qua điệu múa Giấc mộng Apsara, tái hiện đại cảnh lịch sử Đám cưới Huyền Trân – Chế Mân, thương cảng Hội An sầm uất thế kỷ XIV–XVII, đêm hội đèn lồng – múa Thiên Cẩu, nghệ thuật mặt nạ Tuồng (Ngàn sắc nhân sinh) và vũ điệu Tung tung da dá trong tác phẩm Đôi mắt Cơ Tu.

Hồi II - Ươm mầm dẫn dắt bằng lời ru ngọt ngào của người mẹ miền Trung, hành trình khôn lớn của người con mở ra bức tranh tuổi thơ rộn rã qua các trò chơi dân gian, lễ hội Tôn vinh trẻ Mục đồng độc đáo và không gian diễn xướng Bài Chòi kể chuyện xứ Quảng.

Hồi III - Vươn khơi khắc họa cốt cách kiên cường của cư dân miền biển qua Lễ hội Nghinh Ông với nghi thức Hát Bả trạo, cùng vũ kịch tôn vinh tinh hoa 5 làng nghề truyền thống: nước mắm Nam Ô, chiếu Cẩm Nê, mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà và đá mỹ nghệ Non Nước. Cao trào của hồi là trường đoạn Đi qua giông bão – Đậm tình miền Trung, tái hiện sự tàn khốc của thiên tai và sức sống mãnh liệt, tình đoàn kết keo sơn của con người nơi dải đất miền Trung.

Ca sĩ Tóc Tiên

Ca sĩ MONO

Hồi IV - Sức mạnh miền diệu kỳ & Hồi V - Tiếp nối, không gian bùng nổ với sức trẻ và hơi thở hội nhập của một Đà Nẵng năng động (Đà Nẵng 24h, City of the Light). Sự giao thoa giữa âm hưởng dân gian và âm nhạc đương đại qua phần trình diễn của Phương Mỹ Chi (Bóng phù hoa, Vũ trụ có anh), MONO (Công tử văn thơ, Em xinh, Waiting for you), Tóc Tiên (Em Tiên, Đậm đà), Hương Tràm (Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau)... khép lại đêm diễn bằng đại cảnh Made in Vietnam rực rỡ sắc hoa, khẳng định văn hóa chính là nguồn lực nội sinh đưa Việt Nam vươn tầm thế giới.

Thành công của ‘’Tinh hoa văn hoá Việt - Sức mạnh đại đoàn kết” một lần nữa khẳng định tên tuổi của Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường - một trong những đạo diễn hàng đầu hiện nay chuyên trị các sự kiện văn hoá quy mô lớn: từ sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô đến chương trình Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hà Nội mới đây có sự tham gia biểu diễn của hơn 3.000 nghệ sĩ, nghệ nhân.