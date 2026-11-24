Tại Quyết định số 5316/QĐ-UBND ngày 20/11/2026, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt giá đất cụ thể tại thời điểm 29/10/2018 làm cơ sở thu nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) do điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với Dự án Tổ hợp căn hộ thương mại, dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury, trên địa bàn phường An Hải.

Đối với quy hoạch trước điều chỉnh (Theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch số 672/QĐ-UBND ngày 16/01/2009). Trong đó, giá đất của thửa đất số 29, tờ 10, Lô A1, khu biệt thự cao cấp Redstar là 85,1 triệu đồng/m2;

Giá đất của thửa đất số 30, tờ 10, Lô A2 khu biệt thự cao cấp Redstar là 195,3 triệu đồng/m2; giá đất của thửa đất số 31, tờ 10, Lô A3 khu biệt thự cao cấp Redstar là 183,4 triệu đồng/m2

Giá đất thửa đất số 32, tờ 10, Lô A4 khu biệt thự cao cấp Redstar là gần 184,7 triệu đồng/m2; giá đất của đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng đất 50 năm là 29,7 triệu đồng/m2

Đối với quy hoạch sau điều chỉnh (Theo Quyết định điều chỉnh quy hoạch số 5001/QĐ-UBND ngày 29/10/2018), giá đất của khu đất Tổ hợp căn hộ thương mại, dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury (gồm: 1.185,8m2 đất ở xây dựng khối căn hộ; 1.439,3m2 đất thương mại dịch vụ xây dựng khối khách sạn; 2.866m2 đất thương mại dịch vụ thuộc phần không xây dựng) là 96,7 triệu đồng/m2.

UBND thành phố giao Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố thực hiện chuyển thông tin địa chính, hồ sơ kèm theo sang Thuế TP. Đà Nẵng để làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính.

Thuế TP. Đà Nẵng căn cứ giá đất được phê duyệt để thông báo nghĩa vụ tài chính cho Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam theo quy định.

Giá đất cụ thể tại quyết định được áp dụng làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính kể từ ngày ký Quyết định số 5001/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về việc cho phép Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam chuyển mục đích sử dụng đất tại dự án. Quyết định số 5316/QĐ-UBND chỉ có hiệu lực áp dụng khi được Cơ quan Kiểm toán Nhà nước xem xét, thống nhất bằng văn bản.

Tổ hợp căn hộ thương mại, dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury do Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam (Địa ốc Alphanam) làm chủ đầu tư. Pháp nhân này được thành lập từ năm 2007, là thành viên của Alphanam Group do doanh nhân Nguyễn Tuấn Hải sáng lập.

Tại thời điểm tháng 11/2021, Địa ốc Alphanam giảm vốn điều lệ từ 1.200 tỷ đồng còn 600 tỷ đồng. Thời điểm này, ông Nguyễn Minh Nhật (SN 1988, con trai của ông Nguyễn Tuấn Hải) là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Từ tháng 7/2023, vị trí Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật tại Địa ốc Alphanam chuyển từ bà Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1991, con gái ông Nguyễn Tuấn Hải) sang ông Nguyễn Minh Thông (SN 1973).