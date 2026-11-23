UBND TP Đà Nẵng phê duyệt giá đất cụ thể tại thời điểm ngày 29/10/2018 để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) do điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án Alphanam Luxury.

Đối với quy hoạch trước điều chỉnh, giá đất các thửa số 29, 30, 31 và 32, tờ bản đồ số 10, tương ứng các lô A1, A2, A3 và A4 thuộc khu biệt thự cao cấp Redstar lần lượt là 85,1 triệu đồng/m², 195,36 triệu đồng/m², 183,45 triệu đồng/m² và 184,69 triệu đồng/m².

Trong đó, lô A2 có mức giá cao nhất, hơn 195,3 triệu đồng/m². Đối với đất thương mại dịch vụ có thời hạn sử dụng 50 năm, mức giá được phê duyệt là gần 29,72 triệu đồng/m².

Sau khi điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định số 5001/QĐ-UBND ngày 29/10/2018, giá đất cụ thể của khu đất Tổ hợp căn hộ thương mại, dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury được xác định ở mức 96,73 triệu đồng/m².

Khu đất này gồm 1.185,8m² đất ở để xây dựng khối căn hộ, 1.439,3m² đất thương mại dịch vụ để xây dựng khối khách sạn và 2.866m² đất thương mại dịch vụ thuộc phần không xây dựng.

UBND TP Đà Nẵng giao Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố chuyển thông tin địa chính cùng hồ sơ liên quan sang cơ quan thuế để làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính. Thuế thành phố có trách nhiệm căn cứ giá đất được phê duyệt để thông báo nghĩa vụ tài chính cho Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam.

Đáng chú ý, mức giá trong quyết định được áp dụng để xác định nghĩa vụ tài chính kể từ ngày 29/10/2018, thời điểm UBND thành phố ban hành quyết định cho phép doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất tại dự án. Quyết định số 5316/QĐ-UBND chỉ có hiệu lực áp dụng sau khi được Kiểm toán Nhà nước xem xét và thống nhất bằng văn bản.

Alphanam Luxury là tổ hợp căn hộ thương mại, dịch vụ và khách sạn do Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam làm chủ đầu tư, nằm tại khu vực ven biển Đà Nẵng.

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng gần 5.500m2, gồm 2 tầng hầm và 36 tầng nổi, với 234 căn hộ cùng khối khách sạn Four Points by Sheraton Danang có quy mô 390 phòng.

Trước đó, trong kế hoạch tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản trên địa bàn, Đà Nẵng đã đưa Alphanam Luxury vào danh sách các dự án cần xử lý vấn đề liên quan đến xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Việc phê duyệt giá đất cụ thể lần này là một bước trong quá trình xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc điều chỉnh quy hoạch dự án.