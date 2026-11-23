Làm nương cả năm không bằng 2 tháng phụ xây

21h, chị Lò Thị Hóa cùng chồng là anh Quàng Văn Khoa và 5 người hàng xóm ở bản Lả Lốm, xã Chiềng La, tỉnh Sơn La, lên chuyến xe khách xuống Hà Nội. Hành trang của họ là vài bộ quần áo, vật dụng cá nhân và hy vọng tìm được công việc có thu nhập tốt hơn những tháng ngày quanh quẩn với nương rẫy.

Điểm đến của nhóm lao động người dân tộc Thái là công trường xây dựng Sân vận động VinFast - Trống Đồng (xã Thượng Phúc), nơi đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động.

Ở quê, cuộc sống gia đình chị Hóa chủ yếu trông vào sản xuất nông nghiệp. Chồng chị làm thợ xây tại địa phương, mỗi tháng kiếm được khoảng 12 triệu đồng.

Vợ chồng chị Lò Thị Hóa và anh Quàng Văn Khoa (quê Sơn La) vượt hàng trăm cây số xuống Hà Nội tìm việc tại đại công trường.

Vợ chồng chị Hóa có hai người con, một người đã học hết lớp 12, người còn lại đang học lớp 11. Chi phí sinh hoạt, học hành của các con khiến gia đình luôn phải tính toán từng khoản chi tiêu.

Chị Hóa cho biết thu nhập từ nương rẫy, ruộng đồng của chị cả năm chỉ khoảng 20-30 triệu đồng. Trong khi đó, theo lời giới thiệu của những người cùng bản đã xuống công trường làm việc, mức lương dành cho công việc phụ xây có thể đạt khoảng 14 triệu đồng/tháng.

“Nếu được tuyển dụng, chỉ sau hai tháng làm việc, tiền lương dự kiến đã tương đương thu nhập cả năm từ công việc làm nương rẫy ở quê”, chị Hóa chia sẻ.

Với khoản thu nhập được giới thiệu, người phụ nữ vốn quen với ruộng đồng quyết định thử sức ở môi trường mới. Tuy nhiên, trước mắt chị vẫn là vòng phỏng vấn, kiểm tra tay nghề và những yêu cầu về kỷ luật lao động mà trước đây chưa từng trải qua.

Việc 7 người trong cùng một bản rủ nhau xuống Hà Nội tìm việc cho thấy sức lan tỏa của những cơ hội việc làm tại các công trường lớn. Người đi trước giới thiệu người đi sau, anh em, họ hàng, hàng xóm cùng tìm đến một nơi với mong muốn có nguồn thu nhập tốt hơn.

Nhóm lao động từ các tỉnh miền núi phía Bắc mang theo hành lý, chờ phỏng vấn tuyển dụng tại công trường xây dựng sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Từ vùng cao xuống Hà Nội kiếm việc xây nhà

Hờ A Tráng (26 tuổi, người dân tộc H’Mông, tỉnh Lào Cai) xuống Hà Nội làm phụ hồ sau khi học xong cấp 2. Trong những năm tháng lăn lộn ở Thủ đô, dù rất tiết kiệm, anh vẫn gần như chẳng để được đồng nào vì công việc lúc có lúc không, thù lao cũng thấp.

Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi từ đầu năm nay. Tráng vào làm việc tại công trường thi công Khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội với mức thu nhập “khủng” mà chính anh cũng sốc vì cao hơn nhiều người có bằng đại học.

“Khối lượng công việc bằng hồi em làm lương 7 triệu đồng, nhưng tiền nhận bây giờ cao gấp ba”, Hờ A Tráng khoe. Nếu tăng ca đều đặn, mỗi tháng anh nhận về khoảng 21 - 22 triệu đồng.

Hờ A Tráng chia sẻ về sự thay đổi của cuộc sống khi làm công nhân ở Hà Nội.

Sống cùng Tráng trong căn hộ container dành cho 5 người mà công ty bố trí là cặp anh em ruột Hờ A Vàng (25 tuổi), Hờ A Sinh (21 tuổi), cũng dân tộc H’Mông. Họ là hàng xóm ở quê và là đồng nghiệp tại công trường này.

“Ba năm trước Tráng rủ tôi xuống Hà Nội làm, hai đứa làm cùng một công trình từ năm 2023 đến 2025. Đầu năm nay ăn Tết xong chúng tôi cùng sang đây làm việc, hai tháng trước tôi rủ cả A Sinh xuống”, Hờ A Vàng kể.

Hờ A Vàng cho biết trong khu vực mà anh làm việc có khoảng chục người là dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh như Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ.

Rời nhà vào tháng 6/2016 ở tuổi 16, Hờ A Tráng bước qua khoảng đất được bố mẹ chia cho nhưng chẳng dám mơ đến chuyện cất nhà. Anh đi Hà Nội với 400 nghìn đồng trong túi và sau khi trả tiền xe thì chỉ còn 200 nghìn đồng.

“Xuống bến xe, em cứ đi lang thang quanh các công trường Hà Nội, thấy chỗ nào treo biển tuyển thợ hay ghi số điện thoại là gọi xin việc. Đầu tiên xin được việc phụ hồ xây chung cư. Tiền công mỗi ngày khoảng 150-200 nghìn đồng nhưng ngày có việc, ngày không”, Tráng nhớ lại.

Làm cực mà không để được đồng nào, sang năm 2019, Tráng chuyển sang học hàn xì. “Trước khi vào đây làm, lương thợ hàn xì của em là gần 9 triệu đồng một tháng nhưng thực ra chỉ nhận được 6-7 triệu vì ít việc. Em cố tiết kiệm hết sức để gửi về nhà mỗi tháng 2 triệu đồng”, Tráng chia sẻ.

Hiện tại, lương của anh cao gấp 3 nhưng số tiền để dành được lại gấp 10 lần, vì công ty “bao” toàn bộ chi phí ăn ở.

“Bọn em ở nhà của công ty, được cung cấp từ gạo, thịt, rau củ đến bình gas, tủ lạnh. Anh em chỉ việc chia nhau nấu nướng ngày 3 bữa, cứ hết đồ ăn là báo thủ kho lấy thêm. Công ty cấp cả giày, áo ấm mùa đông. Vì thế lương chừng nào là gần như giữ được nguyên chừng đó”, Tráng chia sẻ. Anh cho biết mỗi tháng gửi 15 triệu đồng về quê, tự giữ khoảng 5-6 triệu đồng.

Chỉ trong vòng 7-8 tháng, từ số tiền anh gửi về, gia đình đã sắm đủ tiện nghi từ tivi, tủ lạnh đến máy giặt, bình nóng lạnh.

Mục tiêu tiếp theo của Tráng - bố của hai người con 3 tuổi và 7 tháng tuổi là xây nhà để vợ con không phải ở chung với gia đình người em. “Nếu vẫn có việc, có lương thế này, em ‘cày’ khoảng 2 năm nữa là đủ xây căn nhà khang trang”, Tráng nói.

A Tráng và A Sinh bên cạnh chiếc xe mới mua trong năm nay nhờ tiền lương công nhân.

Với anh em Vàng và Sinh, việc làm ở công trường cũng đem lại triển vọng thay đổi cuộc sống. Ở quê, sinh kế dựa vào làm nương rẫy, hái cây thuốc, thu nhập bữa có bữa không.

Mặc dù lương của Sinh và Vàng chỉ bằng một nửa của Tráng nhưng 10 triệu đồng/tháng là con số trước đây hai anh em chưa từng nghĩ tới, vì khác với Tráng, họ chưa từng học nghề nào.

“Mỗi tháng em gửi về quê 8 triệu đồng. Lúc nhận tháng lương đầu tiên, em sướng quá vì chưa bao giờ có số tiền lớn như thế. Em gọi về khoe bố và chỉ giữ lại một ít thôi, còn gửi về cho bố sửa sang nhà cửa”, Sinh kể.

Bố của Sinh đã dùng số tiền đó để mua tôn lợp lại toàn bộ mái nhà. Nhà họ vừa cũ vừa ở sườn núi cao nơi gió thổi mạnh, mỗi lần mưa gió là bố mẹ lại lo tốc mái. Giờ đây, căn nhà cũng được sửa lại chắc chắn từ số tiền Sinh gửi về từ Hà Nội.

Từ việc làm tự do đến môi trường có kỷ luật

Không chỉ lao động phổ thông từ vùng cao tìm đến các công trường lớn, những người thợ có tay nghề cũng lựa chọn môi trường này vì thu nhập và chế độ làm việc ổn định hơn.

Anh Trần Đình Dự (52 tuổi, quê Hưng Yên) có 32 năm kinh nghiệm trong ngành cơ khí, từng làm việc cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các đơn vị của Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trước khi chuyển sang làm việc tại Tập đoàn Vingroup, anh chủ yếu nhận các công việc bên ngoài, tiền công có thời điểm lên tới 1 triệu đồng/ngày.

Tuy nhiên, thu nhập cao không đồng nghĩa với sự ổn định. Khi một công trình kết thúc, anh lại phải tìm kiếm việc làm mới. Những thỏa thuận về tiền công chủ yếu bằng miệng, không có lịch thanh toán cố định, còn các chế độ bảo hiểm, ăn ở phần lớn phải tự lo liệu.

“Có nơi hẹn mùng 10 trả lương nhưng đến ngày 15 mới thanh toán. Người lao động phải chờ, thậm chí phải đi đòi tiền công” , anh Dự nhớ lại.

Cách đây hơn 1 năm, anh quyết định chuyển sang làm việc cho doanh nghiệp lớn. Hiện anh nhận mức lương 38 triệu đồng/tháng với 26 ngày công, được bố trí ăn ở và tham gia các chế độ bảo hiểm theo quy định. Công việc chính của anh là dựng nhà xưởng, thi công trần thạch cao và thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công.

Điều khiến anh hài lòng là tiền lương được thanh toán hai lần mỗi tháng, vào ngày 15 và 30. Nếu ngày trả lương trùng cuối tuần, doanh nghiệp chuyển tiền sớm hơn.

Đại công trường xây dựng Sân vận động VinFast - Trống Đồng đang mở ra cơ hội việc làm, thu nhập ổn định cho đông đảo lao động. (Ảnh: Viên Minh)

“Ở đây không có chuyện chậm lương. Đến ngày là tiền về tài khoản, thậm chí nếu ngày 15 rơi vào Chủ nhật thì ngày 13 đã nhận được rồi. Công nhân chỉ cần tập trung làm việc, không phải lo chuyện đi đòi lương” , anh Dự nói.

Với mức thu nhập hiện tại, anh có điều kiện gửi tiền về quê để vợ trang trải sinh hoạt và chăm lo việc học hành của hai con.

Nhưng để nhận được khoản tiền công ấy, người lao động cũng phải tuân thủ quy trình làm việc chặt chẽ và kỷ luật công trường. Theo anh Dự, dù 7h mới bắt đầu làm việc, nhưng từ 6h30 công nhân đã có mặt tại cổng, tập trung nghe cán bộ kỹ thuật phổ biến nhiệm vụ và các yêu cầu về an toàn lao động. Ca sáng kết thúc lúc 11h, ca chiều bắt đầu từ 13h30 đến 17h30, có thời gian nghỉ giải lao giữa ca.

Mỗi tháng, công nhân làm việc 26 ngày và có thể được bố trí thêm giờ theo kế hoạch. Việc chấp hành giờ giấc, chất lượng công việc đều được kiểm tra, đánh giá với cơ chế thưởng, phạt rõ ràng.

“Đi đôi với mức lương tốt thì kỷ luật cũng rất cao. Không thể làm việc tùy hứng như bên ngoài được” , anh Dự chia sẻ.

Hiện anh là tổ trưởng, quản lý khoảng 100 công nhân, chia thành 4 tổ, với độ tuổi chủ yếu từ 25 đến 50. Trong đội ngũ này có đông lao động là người dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhiều người có sức khỏe tốt, chịu khó, quen với công việc nặng nhọc và thường xuống công trường theo nhóm anh em, họ hàng hoặc người cùng làng.

Anh Dự cho rằng sức hút của các doanh nghiệp xây dựng lớn còn nằm ở cơ hội phát triển nghề nghiệp. Những người chưa có tay nghề có thể được đào tạo; công nhân đã có kinh nghiệm được kiểm tra, đánh giá định kỳ để xem xét nâng bậc, tăng lương. Bản thân anh cũng nhận thấy chế độ đãi ngộ tại một số tập đoàn trong nước hiện nay đủ sức hấp dẫn những người thợ có kinh nghiệm.

Công nhân tại đại công trường được kiểm tra, đánh giá tay nghề định kỳ 6 tháng/lần, tạo cơ hội nâng bậc, tăng lương và phát triển nghề nghiệp theo lộ trình rõ ràng.

Cả gia đình cùng tìm việc, học cách thích nghi

Sức hút từ thu nhập và điều kiện làm việc còn thể hiện qua những trường hợp nhiều thành viên trong một gia đình lần lượt tìm đến công trường xin việc.

Chị Lê Thị Thủy, chuyên viên tuyển dụng Trung đoàn 2, đơn vị thi công trực thuộc Công ty CP Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons, kể về một gia đình có ba thành viên lần lượt được tuyển dụng.

Người mẹ đến trước, nhận công việc phụ trợ với mức lương 14 triệu đồng/tháng. Sau đó, chị giới thiệu con trai có bằng cấp, chứng chỉ vận hành máy cẩu đến ứng tuyển và được bố trí công việc với mức lương 25 triệu đồng/tháng.

Không lâu sau, người chồng cũng đến xin việc, với mức lương 22 triệu đồng/tháng. Một người con trai khác của gia đình đang thu xếp công việc và dự kiến sau Tết sẽ xuống công trường. Như vậy, tổng mức lương của ba thành viên đã được tuyển dụng lên tới 61 triệu đồng/tháng. Đây là khoản thu nhập đáng kể đối với một gia đình lao động, đặc biệt khi các khoản ăn ở được doanh nghiệp hỗ trợ.

Theo chị Thủy, những trường hợp như vậy cho thấy người lao động không chỉ tìm việc cho riêng mình mà còn giới thiệu người thân, hàng xóm đến những nơi có nhu cầu tuyển dụng. Có người sau một thời gian làm việc cảm thấy phù hợp đã về quê vận động thêm anh em, người cùng làng. Doanh nghiệp cũng tổ chức những chuyến xe lên tận bản làng để đón lao động xuống công trường.

Dù vậy, hành trình từ nương rẫy đến môi trường xây dựng chuyên nghiệp không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Chị Thủy kể, có những lao động miền núi đến Hà Nội vào khoảng 20-22h. Khi nắm được lịch trình, bộ phận tuyển dụng phải hỗ trợ tìm nhà nghỉ, nhà trọ để họ có chỗ trú chân qua đêm, chờ phỏng vấn vào hôm sau.

Chị Thủy tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người lao động từ các tỉnh miền núi hoàn thiện thủ tục tuyển dụng, giúp họ sớm hòa nhập với môi trường làm việc mới.

Khó khăn còn nằm ở rào cản ngôn ngữ. Một số người chưa thành thạo tiếng Kinh phổ thông, dù có kinh nghiệm thực tế nhưng gặp trở ngại khi giải thích quy trình, kỹ thuật trong buổi kiểm tra tay nghề.

“Có người biết xây gạch, làm việc rất tốt nhưng khi được hỏi về quy trình thì không biết diễn đạt thế nào. Chúng tôi phải nhờ những công nhân cùng vùng, thông thạo tiếng Kinh, hỗ trợ giải thích để họ hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ cũng như yêu cầu công việc” , chị Thủy kể.

Ngay cả việc sử dụng tài khoản ngân hàng hay ứng dụng chấm công cũng là thử thách với một số lao động lần đầu làm việc tại doanh nghiệp lớn.

Có trường hợp công nhân quên mật khẩu tài khoản, lo sợ mất toàn bộ tiền lương nên bật khóc, khiến nhân viên tuyển dụng phải trấn an và hỗ trợ khôi phục quyền truy cập.

Những tình huống này cho thấy phía sau quyết định tìm kiếm mức lương cao hơn là quá trình thích nghi với môi trường làm việc mới. Người lao động phải làm quen với công nghệ, quy trình quản lý và những yêu cầu nghề nghiệp khắt khe hơn.

Những đại công trường đang mở ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và đổi đời cho hàng nghìn người lao động.

Theo đại diện tuyển dụng VinCons, không phải ai đến phỏng vấn cũng có thể nhận việc ngay. Những người tự nhận có tay nghề cao vẫn phải trải qua kiểm tra thực tế. Nếu năng lực chưa đáp ứng mức lương mong muốn, doanh nghiệp sẽ trao đổi để người lao động cân nhắc.

Một số người quen làm việc tự do cũng gặp khó khăn khi phải tuân thủ giờ giấc, nội quy sinh hoạt và kỷ luật công trường. Tại khu ký túc xá, công nhân được bố trí chỗ ở tập trung, khoảng 20 người/phòng, được cấp phát đồ bảo hộ và phải chấp hành các quy định về giờ giấc, không sử dụng rượu bia, chất kích thích.

Đổi lại, theo chị Thủy, người lao động có cơ hội được bố trí công việc liên tục tại nhiều hạng mục, được đào tạo, đánh giá tay nghề và xem xét nâng lương.

“Chúng tôi mong muốn công nhân không chỉ đến tìm việc mà còn ở lại, gắn bó lâu dài. Với nhiều người từng kinh doanh hoặc làm nghề bên ngoài, mức lương 20 triệu đồng có thể là bình thường. Nhưng với bà con ở vùng sâu, vùng xa, đó thực sự là mức thu nhập mơ ước”, chị Thủy chia sẻ.

Thời điểm cận Tết cũng khiến việc tuyển dụng gặp khó khăn khi nhiều người còn đắn đo trước quyết định chuyển việc. Doanh nghiệp vì thế phải quan tâm hơn đến điều kiện sinh hoạt, nguyện vọng và khả năng bố trí công việc phù hợp để giữ chân công nhân.

Từ những chuyến xe rời bản làng đến các công trường, có thể thấy người lao động đang tìm kiếm những lựa chọn sinh kế mới ngoài ruộng nương và việc làm tự do. Thu nhập, chế độ bảo hiểm, điều kiện ăn ở và cơ hội nâng cao tay nghề là những yếu tố khiến họ cân nhắc. Tuy nhiên, để gắn bó lâu dài, người lao động cũng cần thích nghi với môi trường làm việc có kỷ luật và yêu cầu ngày càng cao.

Còn tiếp...