Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm sáng 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quy hoạch không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho TP.HCM, mà còn là xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương nỗ lực, quyết tâm của TP.HCM, Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đã phối hợp chặt chẽ, công phu xây dựng Quy hoạch tổng thể TP.HCM với tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. (Ảnh: N. Tùng)

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định TP.HCM luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu động lực có sức hút và sức lan tỏa của vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Việc công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM là bước cụ thể hóa những nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM. Quy hoạch đã định hình những định hướng quan trọng để TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Nhưng để bản quy hoạch đi vào cuộc sống, khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định sự thành công.

“ Quy hoạch được công bố phải thật sự đi vào cuộc sống. Muốn đi vào cuộc sống thì khâu quyết định là tổ chức thực hiện. Thành phố phải cụ thể thực hiện như thế nào, thực hiện ở đâu, ai làm, làm lúc nào xong để có sản phẩm cho Nhân dân thụ hưởng là hết sức quan trọng”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Sự kiện công bố Quy hoạch TP.HCM thu hút sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp với khoảng 1.000 đại biểu tham gia. (Ảnh: N.Tùng)

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ, chính quyền TP.HCM, các cơ quan liên quan phải tập trung phổ biến tuyên truyền sâu rộng nội dung cốt lõi của quy hoạch đến từng cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong hành động.

Thành phố cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt.

Đồng thời, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, HĐND các cấp phát huy vai trò giám sát, đặc biệt là sự tham gia giám sát của Nhân dân trong quá trình triển khai quy hoạch và huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu TP.HCM vận dụng sáng tạo, hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù và các quy định pháp luật có liên quan, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị vừa có hiệu lực đầu tháng 10, để tạo đột phá trong huy động nguồn lực. Nhất là mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, các khu công nghệ cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Lưu ý việc phát triển các khu đô thị mới xanh, sạch, đẹp, gắn với giải quyết nhu cầu nhà ở, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn động viên các sở, ngành TP.HCM và các chuyên gia, nhà khoa học cùng góp sức xây dựng bản quy hoạch với tầm nhìn chiến lược dài hạn. (Ảnh: H. Linh)

Đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông kết nối vùng; có giải pháp căn cơ ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục ngập úng, ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy hoạch, TP.HCM phải kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công.

Cùng với đó, cần hướng dẫn rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền và trách nhiệm, để cán bộ, công chức yên tâm thực hiện nhiệm vụ đúng quy định pháp luật, chủ động đổi mới, sáng tạo, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quá trình phát triển TP.HCM phải bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đây là những yêu cầu quan trọng đối với một đô thị lớn đang hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và vươn tầm quốc tế.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm được trưng bày 1 tháng tại Trung tâm triển lãm Quy hoạch Thành phố ở phường An Khánh, để người dân, doanh nghiệp tham quan, tìm hiểu và góp ý. (Ảnh: K. Thái)

TP.HCM cũng cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành.

Đặc biệt, phải tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài.

Đề cập sự quan tâm của Trung ương đối với TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Đã nhiều lần làm việc, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để Thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế của thành phố mang tên Bác.

Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã luôn đồng hành cùng TP.HCM trong việc ban hành nhiều quyết sách quan trọng, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo hành lang pháp lý và trao quyền chủ động lớn hơn cho thành phố.

“Quốc hội tiếp tục lắng nghe, kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật, tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo thành lá pháp lý thông thoáng để TP.HCM bứt phá phát triển, vươn lên xứng tầm”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.