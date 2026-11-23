Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 gồm 8 cống kiểm soát triều lớn, hệ thống đê, kè. Công trình được thiết kế để kiểm soát ngập cho khu vực khoảng 570 km², bảo vệ khoảng 6,5 triệu người dân khu vực trung tâm TPHCM.

Dự án có 6 cống kiểm soát triều lớn với khẩu độ từ 40-160m, gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Hai cống còn lại là Cầu Kinh và Bà Bướm, có khẩu độ từ 10-25m.

Ngoài hệ thống cống, dự án còn xây dựng khoảng 6km đê, kè ven sông Sài Gòn tại các đoạn xung yếu, từ khu vực Vàm Thuật đến sông Kinh. Dọc tuyến đê được bố trí 41 cống kiểm soát triều nhỏ, có khẩu độ từ 1-10m.

Một hạng mục quan trọng khác là nhà quản lý trung tâm, nơi theo dõi và điều hành hoạt động của toàn bộ hệ thống. Các cống, thiết bị và thông số vận hành được kết nối về đây thông qua hệ thống SCADA, cho phép giám sát, thu thập dữ liệu và hỗ trợ điều khiển tự động.

Thông qua hệ thống này, các dữ liệu về mực nước, tình trạng cửa van, máy bơm và thiết bị tại từng công trình được truyền về trung tâm. Đơn vị vận hành có thể theo dõi tình trạng hoạt động, kiểm soát các thông số kỹ thuật và điều phối việc đóng, mở cống theo yêu cầu.

Đến nay, các cống ngăn triều của dự án đã sẵn sàng vận hành. Trong ảnh: Cống ngăn triều Bến Nghé - một trong 8 cống lớn của dự án.

Theo Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (nhà đầu tư dự án), công tác vận hành kỹ thuật được thực hiện liên tục từ ngày 15 đến 30/11.

Dự kiến trưa 25/11, nhà đầu tư sẽ tổ chức vận hành liên hoàn toàn bộ hệ thống, đóng đồng loạt các cống ngăn triều để đánh giá khả năng kiểm soát mực nước. Trong đợt thử nghiệm này, đơn vị vận hành sẽ theo dõi, đối chiếu mực nước phía trong và ngoài các cống khi toàn bộ cửa van được đóng.

Đợt vận hành liên hoàn là bước kiểm tra kỹ thuật trước khi công trình được khánh thành (dự kiến vào tháng 12/2026).

Triều cường ở TPHCM dự báo vượt báo động III

Sáng 23/11, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tăng nhanh.

Cụ thể, sáng 23/11, mực nước thực đo tại trạm Nhà Bè trên sông Đồng Điền đạt 1,48m, xấp xỉ báo động II. Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn, mực nước đạt 1,52m, cũng xấp xỉ báo động II.

Theo dự báo, mực nước tại các sông, kênh, rạch trên địa bàn TPHCM tiếp tục lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất có khả năng xuất hiện trong hai ngày 25 và 26/11 (tức ngày 17-18/10 âm lịch).

Cụ thể, tại hai trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước đỉnh triều dự báo đạt 1,63-1,68m, cao hơn báo động III từ 0,03-0,08m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều khoảng 4-6h và 16-18h.

Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,72-1,77m, vượt báo động III từ 0,12-0,17m.



Đây là một trong những đợt triều cường cao trong năm. Vì vậy, nhà đầu tư lựa chọn thời điểm này để tổ chức vận hành thử nghiệm, đánh giá khả năng kiểm soát triều của toàn hệ thống trong điều kiện mực nước dâng cao. Dự kiến trưa 25/11, toàn bộ các cống ngăn triều sẽ được đóng đồng loạt để theo dõi diễn biến mực nước, so sánh mức nước phía trong và ngoài hệ thống, từ đó đánh giá hiệu quả vận hành của công trình.