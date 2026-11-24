Chiều 23/11/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện một thanh niên sống trong ống cống chưa thi công tại khu đất trống trên đường Nhơn Hòa 21. Người này sau đó được đưa về Công an phường An Khê để xác minh, hỗ trợ.

Qua trò chuyện, lực lượng chức năng xác định thanh niên tên Tiến, quê ở Ninh Bình. Câu chuyện về hoàn cảnh của Tiến khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Thanh niên được phát hiện sông bên trong đường ống cống ở Đà Nẵng. Ảnh: Công an phường Thanh Khê

Năm 2017, Tiến sang Nhật Bản du học với mong muốn vừa học tập, vừa làm thêm để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, do vi phạm quy định về làm thêm, Tiến bị buộc thôi học và phải trở về nước.

Mang mặc cảm vì gia đình đã vay mượn, dành dụm một khoản tiền lớn để lo cho mình đi du học, Tiến không dám trở về nhà. Từ năm 2019, anh cắt đứt liên lạc với người thân, sống lang thang qua nhiều nơi, từ TP.HCM đến Đà Nẵng. Những ống cống nằm giữa khu đất trống trở thành nơi Tiến trú ngụ, che mưa, tránh nắng.

Sau khi tiếp nhận Tiến, Công an phường An Khê kiên trì trò chuyện, động viên và phối hợp với Công an xã Bình Lục xác minh nhân thân. Từ những thông tin ít ỏi, lực lượng chức năng đã tìm được gia đình, đồng thời kết nối để người thân vào Đà Nẵng đón anh trở về quê.

Sau gần 7 năm xa cách, cuộc đoàn tụ của Tiến và gia đình diễn ra trong nhiều xúc động. Không có những lời trách móc, chỉ có những ánh mắt đỏ hoe, những cái nắm tay thật chặt và niềm vui khi người thân tưởng chừng đã mất tin tức nay được trở về.

Nam thanh niên đoàn tụ với gia đình sau gần 7 năm mất liên lạc. Ảnh: Công an phường Thanh Khê

Bên cạnh việc hỗ trợ kết nối gia đình, các cán bộ Công an phường An Khê còn tự nguyện hỗ trợ Tiến một phần chi phí, quần áo và những vật dụng cần thiết để anh có hành trang trở về quê nhà.

Từ một lần tuần tra, kiểm tra địa bàn, bằng tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia, lực lượng Công an phường An Khê đã giúp một người từng sống lặng lẽ bên lề cuộc sống tìm lại mái ấm gia đình sau nhiều năm xa cách.

Câu chuyện cũng cho thấy ý nghĩa của sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời đối với những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.