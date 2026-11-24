Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các phương tiện truyền thông đưa tin Nga được cho là đã đồng ý với phương án này, trong khi Bộ Ngoại giao Nga gọi ngay cả việc Ukraine trở thành thành viên không chính thức của Liên minh Bắc Đại Tây Dương là không thể chấp nhận được.

Nhà quan sát quân sự của Gazeta.Ru là Đại tá về hưu Mikhail Khodarenok đặt câu hỏi về cách thức các đảm bảo này có thể được xây dựng và tại sao Ukraine sẽ không thể nhận được chúng trong thời gian tới.

Hiện tại, vấn đề cung cấp cho Ukraine những đảm bảo tương tự như Điều 5 của Hiến chương NATO đang được thảo luận, nhưng nội dung của thỏa thuận tương lai phải đảm bảo an ninh cho tất cả các bên, không chỉ Ukraine và châu Âu, mà trên hết là cả Nga.

Theo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Jared Kushner, các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ kiểu Điều 5, được hỗ trợ bởi các biện pháp răn đe và cơ chế ngăn ngừa xung đột có thể làm giảm đáng kể nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh khác.

"Đây là một trong những cam kết nghiêm túc nhất mà Mỹ có thể đưa ra và chúng đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Bất kỳ sự đảm bảo nào được đề xuất đều phải được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt theo đúng quy trình hiến pháp và được Quốc hội thông qua", ông Kushner nói.

Theo ông, tổng thống Mỹ sẽ thực hiện bước này nếu ông tin chắc nó trực tiếp phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ, và các thỏa thuận an ninh rộng hơn khiến cho việc phải thực hiện các cam kết này trở nên vô cùng khó xảy ra.

Tờ Washington Post (WP) dẫn nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đồng ý với việc Mỹ và châu Âu cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine, dựa trên mô hình Điều 5 của NATO.

Điều 5 có nội dung gì?

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện đang bác bỏ hầu hết các thỏa thuận hòa bình khả thi. Cũng cần lưu ý Điều 5 của NATO khá mơ hồ. Dưới đây là quy định của Điều 5:

"Các Bên nhất trí rằng một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một hoặc nhiều Bên trong số thành viên ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ sẽ được coi là một cuộc tấn công nhằm vào tất cả các Bên.

Và do đó, nhất trí rằng nếu một cuộc tấn công vũ trang như vậy xảy ra, mỗi Bên, trong việc thực hiện quyền tự vệ cá nhân hoặc tập thể được quy định tại Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, sẽ hỗ trợ Bên hoặc các Bên bị tấn công bằng cách ngay lập tức thực hiện các hành động cá nhân hoặc phối hợp mà họ cho là cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực, để khôi phục và duy trì an ninh khu vực Bắc Đại Tây Dương.

Bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào như vậy và tất cả các biện pháp được thực hiện do hậu quả của nó sẽ được báo cáo ngay lập tức cho Hội đồng Bảo an. Các biện pháp đó sẽ chấm dứt khi Hội đồng Bảo an đã thực hiện các biện pháp cần thiết để khôi phục và duy trì hòa bình và an ninh quốc tế".

Tức là, nếu một kẻ thù giả định tấn công Estonia hoặc Na Uy, Mỹ có thể không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến, mà chỉ giới hạn mình ở việc hợp tác quân sự-kỹ thuật (tức là cung cấp thiết bị quân sự cho khu vực xung đột).

Tóm lại, Điều 5 không ràng buộc bất cứ ai vào bất cứ điều gì, ngoài một vài lời động viên.

Điều này có thể áp dụng như thế nào cho Ukraine?

Và về mặt lý thuyết, có thể phiên bản tiếng Ukraine của điều khoản này sẽ được soạn thảo một cách mơ hồ hơn nữa (mặc dù ông Zelensky luôn yêu cầu những đảm bảo cụ thể, đáng tin cậy và được ghi chép rõ ràng).

Điều này đặt ra câu hỏi: Những đảm bảo an ninh đáng tin cậy thực sự có thể trông như thế nào? Hãy cùng nhìn lại lịch sử.

Ví dụ, ngày 5/8/1892, tại St. Petersburg, Nga và Pháp đã ký kết văn bản nhất trí của một công ước quân sự. Các điều khoản chính của văn kiện này là:

1. Nếu Pháp bị Đức hoặc Ý (được Đức hỗ trợ) tấn công, Nga sẽ tấn công Đức; và nếu Nga bị Đức hoặc Áo-Hungary (được Đức hỗ trợ) tấn công, Pháp sẽ tấn công Đức.

2. Trong trường hợp Liên minh Ba nước hoặc một trong các nước thành viên huy động quân đội, Nga và Pháp sẽ ngay lập tức và đồng thời huy động toàn bộ lực lượng của mình và di chuyển chúng đến càng gần biên giới càng tốt.

3. Pháp cam kết triển khai 1.300 nghìn binh sĩ giúp Nga chống lại Đức.

"Những binh lính này sẽ được đưa vào chiến đấu toàn diện và nhanh chóng nhất có thể để Đức phải chiến đấu đồng thời ở cả mặt trận phía Đông và phía Tây", văn bản công ước nêu rõ.

Ngắn gọn, cực kỳ cụ thể, rõ ràng. Nhưng liệu một văn kiện tương tự có được nhất trí và ký kết cho Ukraine hay không?

Có những nghi ngờ nghiêm trọng rằng các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu, và đặc biệt là Mỹ sẽ có những hành động tương tự như các điều khoản của công ước quân sự năm 1892 để đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này vẫn đang tiếp diễn.

"Đó là lý do tại sao các đảm bảo an ninh cho Ukraine không thể đạt được thỏa thuận cuối cùng nếu không tính đến cấu trúc an ninh châu Âu thời hậu chiến.

Trong những tuần tới, thông qua các cuộc tiếp xúc riêng và thảo luận đa phương, chúng tôi dự định sẽ làm việc với Ukraine, các đối tác châu Âu và Nga để đạt được sự hiểu biết chung về cấu trúc này", ông Kushner tin tưởng.

Rất có thể sẽ không đạt được phiên bản nào được chấp nhận của văn kiện đó trước mùa Xuân năm 2027. Do đó, chiến dịch mùa Đông năm 2026-2027 gần như chắc chắn sẽ diễn ra.