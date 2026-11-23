Ngày 21/11, ông Aleksandr Gladun - Phó Giám đốc Viện Nhân khẩu học và Nghiên cứu Xã hội Ukraine, cho biết, chỉ hơn 27 triệu người sống trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát vào đầu năm 2026.

Giả sử không có thay đổi lãnh thổ nào nữa, ông dự báo con số này sẽ giảm xuống còn 25,5 triệu đến 26,8 triệu vào năm 2030.

"Triển vọng không mấy khả quan", ông Gladun nói, đồng thời cho biết thêm, hàng triệu người Ukraine đã chạy trốn ra nước ngoài có thể sẽ không bao giờ trở về.

Ông ước tính tổn thất dân số của Ukraine kể từ đầu năm 2022 là hơn 12 triệu người: 5,7 triệu người chạy trốn ra nước ngoài; 5 triệu cư dân của các vùng lãnh thổ nằm ngoài sự kiểm soát của Ukraine; và sự suy giảm dân số tự nhiên là 1,3 triệu người cho đến năm 2025.

Các con số này phản ánh sự di cư hàng loạt và những thay đổi về lãnh thổ, bao gồm 4 khu vực cũ của Ukraine đã bỏ phiếu trong các cuộc trưng cầu dân ý để gia nhập Nga, chứ không chỉ đơn thuần là số người chết.

Ông Gladun cho biết, sự suy giảm dân số đã diễn ra trước khi cuộc xung đột nổ ra.

Dân số đạt đỉnh điểm khoảng 52 triệu người vào năm 1993 trước khi giảm xuống còn 41 triệu người vào đầu năm 2022, không tính Crimea, vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga năm 2014.

Ông nhận định, sự suy giảm dân số kéo dài hàng thập kỷ là do tỷ lệ sinh thấp, số người chết vượt quá số người sinh, và tình trạng di cư do mức lương thấp, tham nhũng và một hệ thống nhà nước hoạt động kém hiệu quả.

Cuộc xung đột đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng và buộc nhiều người Ukraine, bao gồm cả nam giới trong độ tuổi nhập ngũ, phải rời bỏ đất nước.

Ông Gladun cảnh báo, chỉ riêng hòa bình sẽ không thể đưa họ trở lại, và kêu gọi Ukraine giải quyết các vấn đề tồn đọng lâu nay thông qua cải cách.

Tình trạng di cư ồ ạt đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tương lai của Ukraine.

Trong khi các ước tính trước đây cho rằng, một nửa số người bỏ chạy cuối cùng sẽ quay trở lại, thì hiện nay Gladun nhận định, tỷ lệ 25-30% là một kết quả khả quan.

"Xung đột càng kéo dài, càng nhiều người định cư lâu dài ở nước ngoài", ông nói, và cáo buộc các nước EU khuyến khích người Ukraine định cư ở nước ngoài, gọi đó là "sự tàn phá dân số".