Tờ Newsweek (Mỹ) đưa tin, theo chính quyền địa phương, một tàu chiến Nga đang neo đậu tại thành phố Benghazi của Libya đã bất ngờ phát nổ vào ngày 22/11. Nguyên nhân được cho là do một cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái.

Chính phủ Ổn định Quốc gia Libya - chính quyền được Nga hậu thuẫn - cho biết con tàu này đang cập cảng để tiếp nhiên liệu và bổ sung nhu yếu phẩm trước khi lên đường trở về Nga. Các nguồn tin y tế xác nhận có người bị thương trong vụ việc, nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào.

Phóng viên Mark Krutov của đài Radio Free Europe xác định con tàu này là Merkury - một tàu hộ vệ thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga.

Phóng viên Barak Ravid của trang tin Axios (Mỹ) cho biết vụ tấn công được thực hiện bởi Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Tàu hộ vệ Gromky-335 neo đậu trong chuyến thăm của hạm đội Hải quân Nga tại cảng Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, vào ngày 31/3/2026. Đây là tàu cùng lớp với chiếc Merkury - con tàu đã bị tấn công vào ngày 22/11 vừa qua. Ảnh tư liệu: Getty Images

Tàu Nga bốc cháy

Theo Newsweek, Chính phủ Ổn định Quốc gia Libya thông báo rằng một vụ nổ đã xảy ra trên một con tàu Nga tại cảng Benghazi vào lúc 7 giờ 47 phút sáng ngày 22/11, nhiều khả năng là do một thiết bị không người lái gây ra.

Chính phủ Ổn định Quốc gia Libya - dưới sự dẫn dắt của ông Khalifa Haftar - là đối thủ của Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya - chính quyền được phương Tây ủng hộ và đặt trụ sở tại Tripoli. Hiện tại, một thỏa thuận ngừng bắn mong manh trên toàn đất nước Libya vẫn đang được duy trì giữa hai bên.

Chính quyền của ông Haftar cho biết các cơ sở cảng và hải quân tại Benghazi vẫn hoạt động bình thường và sẽ sớm trở lại trạng thái ổn định sau khi đám cháy được dập tắt.

Trong một tuyên bố, chính quyền này khẳng định: "Chính quyền Libya sẽ không cho phép các cảng, lãnh thổ hoặc vùng biển của Libya trở thành nơi giải quyết ân oán hay là nơi lan rộng các xung đột quốc tế."

Một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh một con tàu Nga đang bốc cháy tại cảng Benghazi của Libya, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh một con tàu Nga đang bốc cháy tại cảng Benghazi của Libya, kèm theo nhiều tiếng nổ. Nguồn: OSINTdefender

Dẫn lời một "nguồn tin am hiểu vấn đề", phóng viên chuyên về quân sự Ravid của trang tin Axios cho biết cuộc tấn công này do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thực hiện.

Ukraine mở rộng phạm vi xung đột

Theo Newsweek, đã có nhiều thông tin về sự hiện diện của nhân sự Ukraine tại Libya và các khu vực khác ở châu Phi, trong bối cảnh Kyiv tìm cách nhắm vào các lợi ích của Nga tại những khu vực này.

Vào tháng 4, một cuộc điều tra của Đài phát thanh công cộng Pháp kết luận rằng Ukraine có 200 chuyên gia quân sự tại Libya; nhiều người trong số đó hoạt động ở thành phố Misrata với sự hỗ trợ từ chính quyền ở Tripoli.

Hồi tháng 3, tàu vận tải khí đốt Arktik Metagaz của Nga đã bị tấn công ngoài khơi bờ biển Libya; phía Moscow cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc. Dẫn các nguồn tin từ Libya, báo chí cho biết cuộc tấn công được thực hiện bởi một tàu mặt nước không người lái - loại khí tài từng được sử dụng để tấn công các tàu chiến Nga trên Biển Đen.

Vào tháng 9, CNN đưa tin rằng 15 chuyên gia về thiết bị không người lái của Ukraine đang hỗ trợ lực lượng nổi dậy Tuareg nhắm vào chính quyền quân sự tại Mali - một chính quyền được Moscow hậu thuẫn với sự hiện diện của hàng nghìn binh sĩ thuộc "Quân đoàn châu Phi" (Africa Corps) của Nga (lực lượng tiếp quản các hoạt động trước đây vốn do tập đoàn lính đánh thuê Wagner đảm nhiệm).

Tấn công tại Biển Baltic

Sáng 21/11, tại Biển Baltic, tàu vận tải Sparta II của Nga đã bị các thiết bị không người lái tấn công khi đang trên đường đến vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga. Thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn, nhưng con tàu đã bốc cháy và cần sự hỗ trợ từ chính quyền Phần Lan.

Ông Besprozvannykh - Thống đốc vùng Kaliningrad - cho biết hai thiết bị không người lái đã được sử dụng trong cuộc tấn công.

Phía lực lượng quốc phòng Phần Lan nhận định vụ việc nhiều khả năng do Ukraine thực hiện, mặc dù Kyiv chưa xác nhận thông tin này.

Cuối tuần qua, các cảnh báo bị tấn công cũng đã vang lên tại Kaliningrad trong bối cảnh xuất hiện những thông tin chưa được xác nhận về một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái từ phía Ukraine. Dẫn thông tin từ kênh tình báo nguồn mở (OSINT) Exilenova+, tờ The Kyiv Post cho biết một cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái đã xảy ra và khói bốc lên sau vụ va chạm.

Giới chức Nga xác nhận có cảnh báo được đưa ra, nhưng không báo cáo về bất kỳ thiệt hại hay thương vong nào.