Vào ngày 22/11, tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP31) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch hội nghị Murat Kurum thừa nhận các quốc gia không đạt được đồng thuận.

"Rõ ràng có những bên trong hội trường này phản đối văn bản. Chúng tôi ghi nhận rằng không có sự đồng thuận đối với tài liệu này. Vì vậy, các quyết định này không được thông qua", ông Kurum cho biết khi nhắc tới văn kiện được gọi là Hiệp ước Antalya.

Ông Kurum cũng cho biết sẽ không có thêm dự thảo mới: "Chúng tôi sẽ không tiến hành soạn một văn bản mới trong bối cảnh không có sự đồng thuận".

Bản dự thảo cuối cùng được công bố vào sáng Chủ nhật, tức 2 ngày sau thời điểm hội nghị dự kiến bế mạc. Điều này khiến COP31 trở thành kỳ hội nghị khí hậu kéo dài nhất từ trước tới nay.

Mấu chốt của sự thất bại nằm ở câu chữ về nhiên liệu hóa thạch. Bản dự thảo đưa ra vào đầu tuần kêu gọi đẩy nhanh lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, phiên bản thứ hai được rút gọn đã xóa toàn bộ các đề cập tới than, dầu và khí đốt.

Liên minh châu Âu (EU) là bên phản đối mạnh mẽ nhất. Phát biểu thay mặt khối, Bộ trưởng Môi trường Ireland Darragh O'Brien cho biết EU không thể ủng hộ một văn bản không hề nhắc tới nhiên liệu hóa thạch. Theo Reuters, phía EU gọi dự thảo là "tẩy xanh" và là kiểu "đàm phán thụt lùi về quá khứ".

Panama cũng chính thức phản đối, cho rằng văn bản hiện tại không tương xứng với quy mô của cuộc khủng hoảng khí hậu. Trước đó, nước này từng đe dọa chặn thỏa thuận cuối cùng và nói hội nghị đã bị "dầu mỏ thao túng".

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc cho biết sẵn sàng chấp nhận văn bản. Một số nguồn tin cũng cho biết Nga tuyên bố không thể đồng ý với bất kỳ câu chữ nào về nhiên liệu hóa thạch.

Về phần mình, Chủ tịch Kurum không đồng tình với ý kiến cho rằng vấn đề nhiên liệu hóa thạch chưa được giải quyết. Ông cho rằng các quan ngại về nhiên liệu hóa thạch cũng như việc hỗ trợ tài chính để các nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu đều đã được xử lý trong văn bản.

Theo Al Jazeera, lần gần nhất một hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc kết thúc mà không có thỏa thuận được tất cả các bên thông qua là tại Copenhagen, Đan Mạch, năm 2009.

Dù vậy, Reuters lưu ý thất bại lần này không xóa bỏ các cam kết đã đạt được tại những kỳ hội nghị trước, cũng như các khuôn khổ kỹ pháp lý điều chỉnh hành động đa phương chống biến đổi khí hậu.

Với một tiến trình vốn được xây dựng trên nguyên tắc đồng thuận của gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, việc COP31 khép lại trong bế tắc cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa nhóm muốn sớm rời bỏ nhiên liệu hóa thạch và các nền kinh tế phụ thuộc vào dầu khí. Và đây sẽ là bài toán khó cho kỳ hội nghị tiếp theo.

Theo Reuters, Al Jazeera