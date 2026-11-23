Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed ngày 22/11 đã tới công trường Blue Line tại Dubai Festival City để kiểm tra tiến độ dự án và làm việc với Cơ quan Giao thông và Đường bộ Dubai (RTA). Theo ông, dự án hiện hoàn thành gần 30%, với khoảng 14.000 công nhân, kỹ sư và giám sát tham gia. Tổng thời gian làm việc tích lũy đã vượt 33 triệu giờ.

"Công việc đang được đẩy nhanh trước thời điểm khai trương dự kiến ngày 9/9/2029", Sheikh Hamdan cho biết.

Mốc này được lựa chọn đặc biệt bởi ngày 9/9/2029 đánh dấu đúng 20 năm Dubai Metro bắt đầu hoạt động.

Blue Line có tổng vốn đầu tư 20,5 tỷ dirham (khoảng 144.000 tỷ đồng). Tuyến dài 30 km, trong đó 15,5 km nằm dưới lòng đất và 14,5 km đi trên cao. Tổng cộng 14 ga mới sẽ được xây dựng trên hai nhánh, kết nối với Red Line và Green Line hiện hữu.

Khi Blue Line đi vào hoạt động, toàn bộ mạng lưới Dubai Metro sẽ đạt chiều dài 131 km, gồm 78 nhà ga và đội tàu 168 chiếc.

Tuyến mới đi qua hàng loạt khu vực đang phát triển nhanh như Mirdif, Dubai Silicon Oasis, Dubai Creek Harbour và Dubai International City. Trong chuyến kiểm tra, Dubai cũng lần đầu công bố thiết kế đoàn tàu thế hệ mới dành cho Blue Line.

Mỗi tàu được thiết kế với sức chứa tiêu chuẩn 675 hành khách và có thể chở tối đa 1.246 người mỗi chuyến. Không gian bên trong được chia thành ba khu vực gồm Gold Class với ghế cao cấp, Silver Class dành cho hành khách thông thường và toa riêng cho phụ nữ cùng trẻ em.

Đoàn tàu còn được trang bị sạc không dây cho thiết bị tương thích, hệ thống chiếu sáng thông minh và nhiều công nghệ hỗ trợ vận hành. Các camera và hệ thống thông minh có thể phục vụ việc theo dõi lượng hành khách, mức độ đông đúc cũng như hỗ trợ an toàn.

RTA cũng nghiên cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo và robot để kiểm tra, bảo trì đường ray, giảm nhu cầu đưa nhân viên trực tiếp xuống khu vực đường tàu.

Cơ quan này cũng có kế hoạch lập trung tâm nghiên cứu và phát triển với CASCO Signal, trong đó có phòng thí nghiệm phát triển hệ thống tàu được giới thiệu là đầu tiên tại Trung Đông. Cơ sở sẽ mô phỏng điều kiện vận hành thực tế để kỹ sư thử nghiệm hệ thống tín hiệu, thông tin liên lạc và điều khiển trước khi triển khai trên mạng lưới có hành khách.

Hai nhà ga của Blue Line đặc biệt nổi bật về quy mô. Dubai Creek Harbour, còn gọi là Emaar Properties Station, dự kiến cao 74 m và được giới thiệu là ga metro cao nhất thế giới.

Trong khi đó, International City 1 sẽ có diện tích hơn 44.000 m2, công suất thiết kế lên tới 350.000 hành khách mỗi ngày. Đây sẽ là ga trung chuyển ngầm lớn nhất mạng lưới Dubai Metro và là nơi hai nhánh Blue Line gặp nhau.

Một nhánh bắt đầu tại Creek Interchange ở Al Jaddaf, kết nối Green Line và gồm 10 ga. Nhánh còn lại bắt đầu từ Centrepoint tại Al Rashidiya, kết nối Red Line và gồm 4 ga.

Công tác đào hầm Blue Line được khởi động hồi tháng 5 và giai đoạn đào hầm đầu tiên đã hoàn thành. Theo số liệu RTA công bố mới nhất, riêng hạng mục đào hầm hiện đạt khoảng 55%, trong khi các trụ cầu đã hoàn thành khoảng 62%.

Blue Line là một phần trong Quy hoạch đô thị Dubai 2040, hướng tới mở rộng giao thông công cộng khi dân số thành phố tiếp tục tăng. Dubai cũng đã chuẩn bị dự án metro quy mô lớn tiếp theo. Gold Line có vốn đầu tư khoảng 34 tỷ dirham (9 tỷ USD), dự kiến dài 42 km và toàn bộ tuyến nằm dưới lòng đất.