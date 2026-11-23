Ông Bessent đề cập những phát biểu cứng rắn gần đây của các quan chức Fed và cho rằng nhiều người đang lo ngại ngân hàng trung ương có thể mắc sai lầm chính sách nếu nâng lãi suất quá mức cần thiết.

"Các điều kiện tài chính đã thắt chặt đáng kể trong vài tháng qua", ông Bessent nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ đặc biệt quan ngại việc Fed tiếp tục tăng lãi suất để phản ứng với những số liệu lạm phát gần đây có thể gây thêm sức ép lên thị trường tài chính và nền kinh tế nói chung.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Nhận định của ông được đưa ra khi Fed đang đứng trước những lựa chọn khó khăn về chính sách tiền tệ. Một mặt, lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, khiến nhiều quan chức muốn tiếp tục nâng lãi suất. Mặt khác, thị trường tài chính đã xuất hiện những biến động đáng kể, làm gia tăng lo ngại về tác động của việc thắt chặt quá mức.

Sau quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp gần nhất, các quan chức Fed liên tục đưa ra những quan điểm khác nhau về mức độ thắt chặt cần thiết trong thời gian tới. Một số thành viên cho rằng ngân hàng trung ương cần hành động quyết liệt hơn để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát, thay vì tiếp tục chờ đợi những tín hiệu cải thiện từ nền kinh tế.

Đáng chú ý, Thống đốc Fed Christopher Waller trong tuần qua tiếp tục đề xuất cân nhắc tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12. Đây là mức điều chỉnh lớn gấp đôi bước tăng 0,25 điểm phần trăm mà Fed thường sử dụng.

Quan điểm của ông Waller phản ánh lo ngại rằng áp lực giá cả đang kéo dài và việc phản ứng quá chậm có thể khiến Fed gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình kiểm soát lạm phát.

Trong khi đó, một số quan chức khác ủng hộ phương án tăng lãi suất nhiều lần với biên độ nhỏ hơn, nhằm từng bước đưa chính sách tiền tệ sang trạng thái thắt chặt hơn. Những đề xuất này cho thấy Fed vẫn đang cân nhắc giữa việc hành động mạnh ngay lập tức và duy trì lộ trình điều chỉnh từ từ.

Tuy nhiên, ông Bessent lo ngại rằng việc tiếp tục tăng chi phí vay trong bối cảnh điều kiện tài chính đã trở nên khắt khe hơn có thể tạo thêm gánh nặng cho nền kinh tế.

Những lo ngại về tác động của chính sách tiền tệ càng trở nên rõ rệt sau đợt biến động mạnh trên thị trường tài chính Mỹ. Ngày 20/11, chứng khoán Mỹ lao dốc khi nhà đầu tư đồng loạt thu hẹp các vị thế được xây dựng dựa trên kỳ vọng lạc quan về tăng trưởng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Đợt bán tháo này phản ánh sự thay đổi trong tâm lý thị trường, khi giới đầu tư bắt đầu đánh giá lại triển vọng của những khoản đầu tư gắn với làn sóng AI.

Trước diễn biến đó, một bộ phận nhà đầu tư đã giảm đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12. Cùng lúc, nhu cầu mua trái phiếu chính phủ Mỹ gia tăng khi giới đầu tư tìm đến những tài sản được coi là an toàn hơn trong giai đoạn thị trường biến động.

Sự thay đổi trong kỳ vọng cho thấy quyết định lãi suất sắp tới của Fed không chỉ phụ thuộc vào diễn biến lạm phát, mà còn chịu ảnh hưởng từ mức độ thắt chặt của các điều kiện tài chính và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Nếu tiếp tục tăng lãi suất, Fed có thể củng cố nỗ lực kiểm soát giá cả. Tuy nhiên, động thái này cũng có nguy cơ làm gia tăng sức ép lên hoạt động kinh tế trong bối cảnh thị trường đã trở nên nhạy cảm hơn với các tín hiệu chính sách.

Ở chiều ngược lại, việc trì hoãn thắt chặt có thể khiến những lo ngại về lạm phát kéo dài chưa được giải quyết.

Quan điểm của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhiều lần kêu gọi Fed hạ lãi suất. Ông Trump từ lâu cho rằng chi phí vay tại Mỹ cần được giảm xuống, trái ngược với xu hướng thắt chặt mà nhiều quan chức ngân hàng trung ương đang ủng hộ.

Song, theo thông tin được công bố, Tổng thống Mỹ chưa trực tiếp chỉ trích Chủ tịch Fed Kevin Warsh về lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn gần đây.