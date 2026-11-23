Nhắc tới bảo tàng, công chúng thường nghĩ ngay tới những không gian nghệ thuật trang nhã. Thế nhưng tại thành phố Philadelphia của nước Mỹ, bảo tàng Mutter trực thuộc trường y khoa Philadelphia lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn đối lập.

Mở cửa từ năm 1849 và hiện sở hữu tới 25.000 hiện vật, nơi đây trưng bày đủ loại dụng cụ y tế cổ, mô hình, cơ quan bệnh lý, bào thai dị tật, thậm chí cả lát cắt não của Einstein và mô khối u của tổng thống.

Di sản của vị bác sĩ tiên phong giữa thời kỳ y học sơ khai

Người tạo nên nền móng cho bảo tàng kỳ dị bậc nhất này không phải một nhân vật lập dị, mà là bác sĩ ngoại khoa đáng kính Thomas Dent Mutter. Sinh năm 1811, ông hành nghề trong giai đoạn y học hiện đại mới sơ khai: phẫu thuật không có thuốc gây mê, không có kháng sinh và giới y khoa thậm chí còn chưa biết tới sự tồn tại của vi khuẩn.

Khi ấy, bác sĩ phải mổ thật nhanh để giảm đau - tạo nên những câu chuyện như cắt lìa một chân trong 6 giây hay một ca mổ lấy đi 3 mạng người - đồng thời xem áo blouse dính máu và vết thương mưng mủ là "huân chương" nghề nghiệp.

Đi ngược lại số đông, Mutter trở thành bác sĩ đầu tiên tại Philadelphia áp dụng kỹ thuật gây mê bằng ether bất chấp sự phản đối từ đồng nghiệp.

Ngay cả trước khi Pasteur công bố thuyết vi trùng, ông đã bằng trực giác kiên trì thực hiện vệ sinh và sát khuẩn, qua đó giảm mạnh nguy cơ nhiễm trùng hậu phẫu.

Tên tuổi ông còn gắn liền với kỹ thuật chuyển vạt da Mutter - lấy mảng da từ vai vẫn còn kết nối mạch máu nuôi dưỡng ở lưng để thay thế mô sẹo cho bệnh nhân bỏng nặng vùng mặt cổ, giúp họ lấy lại khả năng quay đầu và đóng mở miệng.

Giữa một xã hội đầy rẫy kỳ thị, Mutter mở rộng vòng tay đón nhận những bệnh nhân mắc "bệnh lạ" bị ruồng bỏ, nhìn nhận nỗi đau của họ thuần túy dưới góc độ bệnh lý học. Trước khi qua đời, ông hiến tặng toàn bộ bộ sưu tập tiêu bản tích lũy suốt sự nghiệp cho trường y khoa Philadelphia nhằm phục vụ công tác giảng dạy cho hậu thế.

Những hiện vật bác bỏ định kiến và mở đường cho khoa học

Đón chào du khách ngay khi bước vào bảo tàng là bức tường gồm 139 hộp sọ người, bên dưới ghi rõ tuổi, nơi sinh và nguyên nhân cái chết. Bộ sưu tập do nhà giải phẫu học người Vienna Joseph Hyrtl (1810 - 1894) thu thập này gần như toàn bộ thuộc về người da trắng gốc Âu, nhằm chứng minh sự khác biệt lớn ngay trong cấu trúc hộp sọ của chính nhóm người này - qua đó bác bỏ học thuyết nhân tướng học hộp sọ mang màu sắc phân biệt chủng tộc thịnh hành ở thế kỷ 19.

Bên cạnh đó, bảo tàng còn lưu giữ lá gan chung của cặp anh em gốc Thái Chang và Eng, những người bị bán sang Mỹ diễn xiếc năm 1829, sau đó định cư lập gia đình, sinh 21 người con và trở thành nguồn gốc của cụm từ "song sinh Xiêm".

Các tiêu bản bào thai dị tật hay cặp song sinh dính liền hai đầu Jim và Joe - đại diện cho nhóm đối tượng có tỷ lệ chết lưu tới 40% - 60% và 35% chỉ sống được một ngày - cũng đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành của ngành phôi thai học, giúp y học ngày nay biết cách phòng ngừa dị tật và thực hiện những ca phẫu thuật tách rời phức tạp.

Một hiện vật đặc biệt khác là xác ướp "quý bà xà phòng" được khai quật năm 1875 tại Philadelphia. Nghi tử vong vì sốt vàng da, cơ thể người phụ nữ này được bao phủ hoàn toàn bởi lớp sáp tử thi hiếm gặp - hình thành trong điều kiện môi trường kiềm, ấm ẩm và thiếu oxy do nước thấm vào quan tài khi nghĩa trang cải tạo.

Nỗi đau ẩn sau những căn bệnh dị thường và bộ sưu tập dị vật

Sức ám ảnh của bảo tàng Mutter còn đến từ những căn bệnh hiếm gặp đến khó tin. Đó là mô hình tỷ lệ thực của bà Dimanche - góa phụ sống tại Paris thế kỷ 19 từng mang trên đỉnh đầu chiếc sừng da bằng chất sừng keratin dài tới 25 cm mọc suốt 6 năm trước khi được bác sĩ cắt bỏ thành công.

Gây chấn động hơn cả là bộ xương "hóa đá" giống rạn san hô của Harry Eastlack. Mắc hội chứng loạn sản xơ xương tiến triển (FOP) với tỷ lệ chỉ khoảng 1 phần 2 triệu và chưa có thuốc chữa, xương mọc dần trong gân, dây chằng và cơ khiến hàm của ông dính chặt từ năm 15 tuổi.

Trước khi mất vì viêm phổi ở tuổi 39, Eastlack đã hiến tặng bộ xương để thế giới biết tới và giúp đỡ các bệnh nhân cùng cảnh ngộ.

Không chỉ có bệnh lý di truyền, bảo tàng còn trưng bày 2.374 dị vật do bác sĩ chuyên khoa thanh quản Chevalier Jackson gắp ra từ đường thở và thực quản con người, từ đinh ghim, đồng xu tới đồ chơi, trong đó hơn 80% bệnh nhân là trẻ em dưới 15 tuổi.

Nổi bật là ca bệnh mã số 1071 của em bé 9 tháng tuổi nuốt phải 4 chiếc kim băng cỡ lớn đang mở và quấn trong búi len, buộc bác sĩ Jackson phải xử lý qua 3 công đoạn kéo dài tổng cộng 79 phút mới cứu được cháu bé.

Ngoài ra, lọ da chân khô của cô gái 23 tuổi mắc chứng rối loạn bóc da cưỡng bức (ảnh hưởng tới 2% - 3% dân số, phần lớn là nữ) hay chuỗi sùi mào gà do virus HPV được xâu lại để sinh viên y khoa dễ quan sát đều phản ánh những góc khuất chân thực của y học.

Khi y học hiện đại hóa giải những "bản án" của quá khứ

Gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác là những cơ quan nội tạng biến dạng khổng lồ: tuyến tiền liệt nặng tới 0,5 kg do tăng sản lành tính (trong khi bình thường chỉ nặng 35 gram cỡ quả óc chó), khối u nang buồng trứng nặng 34 kg được mổ lấy từ cô S.M. năm 1865 (so với kích thước ngón út bình thường), hay đoạn đại tràng nặng 18 kg có chỗ rộng tới 76 cm của bệnh nhân J.W.. Mắc bệnh Hirschsprung bẩm sinh thiếu tế bào hạch thần kinh đường ruột, ông từng bị đưa lên sân khấu dị nhân với biệt danh "người bóng bay" và chịu cảnh táo bón suốt 29 năm cuộc đời trước khi qua đời lúc cố gắng đại tiện.

Nhiều người tìm đến bảo tàng Mutter ban đầu chỉ vì tò mò, nhưng sau khi dừng lại đọc từng tấm bảng chú thích, cảm giác rùng mình dần nhường chỗ cho sự lắng đọng. Đằng sau mỗi chiếc lọ thủy tinh đều là một con người bằng xương bằng thịt và một trang lịch sử y học.

Nhìn lại những tiêu bản ấy, nhân loại không chỉ thấm thía sự mong manh trước bệnh tật, mà còn thêm trân trọng bước tiến của y học hiện đại - khi những nỗi kinh hoàng năm xưa như phì đại tuyến tiền liệt hay bệnh Hirschsprung nay đã có thể được kiểm soát và chữa khỏi.