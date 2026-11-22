Ngành công nghiệp sản xuất máy bay của Nga là ngành duy nhất trên thế giới vẫn tiếp tục hoạt động và hầu như không phụ thuộc vào hàng nhập khẩu trong bối cảnh lệnh trừng phạt.

Phát biểu trên được ông Vadim Badekha, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC, thuộc tập đoàn nhà nước Rostec), đưa ra nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty.

"Ngày nay, chúng ta không chỉ có thể nói về một loạt máy bay mà còn về chủ quyền công nghệ. Đây là một niềm tự hào lớn. Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới, giữa vô số hạn chế và lệnh trừng phạt, đang tự chế tạo máy bay của riêng mình - những cỗ máy hoàn toàn không phụ thuộc vào các linh kiện nhập khẩu", ông nói trong bài phát biểu chúc mừng vào giữa tuần này.

Ông Badekha nhấn mạnh rằng kết quả này đạt được nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà thiết kế, kỹ sư, phi công thử nghiệm, chuyên gia công nghệ và công nhân nhà máy của tập đoàn.

Ông cũng lưu ý rằng trong hơn 20 năm hoạt động, UAC đã hiện đại hóa máy bay vận tải tên lửa chiến lược Il-76MD-90A và Tu-160M, phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57, và chế tạo một loạt máy bay chở khách nội địa, bao gồm Il-114-300, SJ-100, Tu-214 và MS-21.

"Những nỗ lực của chúng tôi đã tạo ra 17 loại và biến thể thiết bị hàng không mới, cùng 1.800 máy bay mới được sản xuất tại các nhà máy trong 20 năm qua", ông Badekha cho biết thêm.

"Bất chấp khó khăn, trở ngại, lệnh trừng phạt và hạn chế, chúng ta đang chắp cánh cho nước Nga. Đất nước chúng ta đã bay, đang tiếp tục bay và sẽ mãi bay cao - đó là kết quả chính của 20 năm qua! Tôi nhiệt liệt chúc mừng các bạn nhân kỷ niệm ngày thành lập Tập đoàn Máy bay Thống nhất! Tôi chúc các bạn và gia đình thành công, mạnh khỏe và thịnh vượng!", ông Badekha kết luận.



Theo Tass