Trong những tuần gần đây, hàng loạt quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục xuất hiện trước công chúng để bày tỏ quan điểm về cách kiểm soát lạm phát, vốn vẫn dai dẳng bất chấp những nỗ lực thắt chặt tiền tệ.

Phần lớn đều đồng ý rằng Fed cần sớm tăng lãi suất. Tuy nhiên, bất đồng nằm ở tốc độ và mức độ điều chỉnh. Một số quan chức ủng hộ tăng từ từ, trong khi những người khác, như Thống đốc Christopher Waller và Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem, muốn hành động quyết liệt hơn.

Đáng chú ý, Chủ tịch Fed Kevin Warsh gần như đứng ngoài cuộc tranh luận. Ông nhiều lần phản đối việc đưa ra định hướng lãi suất tương lai, cho rằng cách làm này có thể trói buộc các nhà hoạch định chính sách trước khi họ thực sự phải ra quyết định.

Tuy nhiên, quan điểm của ông Warsh dường như không ngăn được các thành viên khác lên tiếng. Theo phân tích của Bank of America (BofA), số lượng phát biểu công khai của quan chức Fed trong 2 tuần qua đã vượt mọi giai đoạn tương đương kể từ đầu năm 2025.

"Việc ông Warsh từ chối định hướng thị trường có thể đang khuyến khích các thành viên FOMC phát biểu nhiều hơn, thay vì ít đi", chuyên gia kinh tế Aditya Bhave của BofA nhận định ngày 19/11.

Theo ông, trong số 19 thành viên tham gia các cuộc họp chính sách, luôn tồn tại những quan điểm khác nhau. Thông thường, Chủ tịch Fed sẽ phát tín hiệu để thị trường hiểu phe ủng hộ thắt chặt hay phe chủ trương nới lỏng đang chiếm ưu thế. Khi thiếu sự định hướng này, cả hai nhóm có thể cảm thấy cần lên tiếng thường xuyên và mạnh mẽ hơn để bảo vệ quan điểm.

Bất đồng nội bộ Fed ngày càng sâu sắc

Bhave nhận định sự chia rẽ trong Fed đang gia tăng, trong khi quyết định giữ nguyên lãi suất tháng 10 ngày càng có dấu hiệu là một sai lầm. Điều này khiến những quan chức có quan điểm cứng rắn trở nên tích cực phát biểu hơn. Điển hình là ông Waller, người gần đây đề xuất cân nhắc tăng lãi suất tới 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12.

Biên bản cuộc họp tháng 10, công bố ngày 18/11, cũng cho thấy những căng thẳng liên quan đến cách truyền thông chính sách của Fed. Theo biên bản, một số quan chức muốn tăng lãi suất trong tháng 10 vẫn có thể chấp nhận giữ nguyên, với điều kiện thị trường được thông báo rõ rằng Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục thắt chặt.

Song, đây chính là cách định hướng chính sách tương lai mà ông Warsh muốn tránh. Chuyên gia thị trường Ed Yardeni cho rằng quan điểm truyền thông của Chủ tịch Fed có thể đang hạn chế sự linh hoạt của ngân hàng trung ương đúng vào thời điểm cơ quan này cần điều đó nhất.

Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack, người phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất tháng 10, cũng thận trọng khi nói về triển vọng chính sách. Bà nhấn mạnh những nhận định của mình không phải lời hứa hay cam kết, mà chỉ là kỳ vọng có điều kiện dựa trên tình hình kinh tế hiện tại.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee phần nào đồng tình với ông Warsh rằng việc dự báo chính xác lãi suất ở cuộc họp tiếp theo có thể tạo cảm giác chắc chắn không có cơ sở. Tuy nhiên, ông cho rằng cần phân biệt giữa định hướng lãi suất và tính minh bạch. Các quan chức vẫn phải giải thích cách họ đánh giá nền kinh tế, tránh khiến thị trường bất ngờ.

Trong khi đó, chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cũng bảo vệ việc tồn tại nhiều tiếng nói khác nhau trong ngân hàng trung ương. "Số lượng phát biểu không đồng nghĩa với sự rõ ràng. Điều quan trọng không phải chúng ta nói bao nhiêu, mà là liệu người nghe có hiểu hay không", bà nhận định.

Thị trường đặt cược 100% khả năng Fed tăng lãi suất

Bất chấp những tín hiệu trái chiều, giới đầu tư đang nghiêng mạnh về kịch bản Fed tiếp tục thắt chặt tiền tệ. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường định giá xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 ở mức 100%. Khả năng tăng tới 0,5 điểm phần trăm vẫn rất thấp.

Nhà đầu tư cũng kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 1/2027, sau đó có thể thực hiện thêm một đợt tăng trước khi kết thúc năm.

Hiện các chỉ số lạm phát Mỹ vẫn trên 3%, cao hơn đáng kể mục tiêu 2% của Fed. Thế nhưng, kỳ vọng lạm phát dài hạn trên thị trường trái phiếu lại đang giảm. Chỉ số kỳ vọng lạm phát kỳ hạn 5 năm, bắt đầu sau 5 năm nữa, đã xuống thấp nhất kể từ tháng 4. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư có thể bớt lo ngại về lạm phát trong dài hạn, dù các quan chức Fed liên tục cảnh báo áp lực giá cả hiện tại vẫn quá cao.

Theo Bhave, việc Fed thiếu một chiến lược truyền thông nhất quán có nguy cơ khiến lãi suất biến động không cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu nhiều bất ổn.

Về phần mình, ông Warsh nhiều lần ủng hộ không khí "tranh luận trong gia đình" tại Fed, cho rằng các quan điểm khác biệt cần được thảo luận đầy đủ trước khi đưa ra quyết định.

Ngược lại, Tom Graff, Giám đốc đầu tư tại công ty tư vấn Facet, nhận xét cuộc tranh luận nội bộ mà Chủ tịch Fed thường nhắc đến dường như đang diễn ra ngay trước công chúng. Điều này đặt ra câu hỏi liệu những phát biểu đa chiều sẽ giúp thị trường hiểu rõ hơn về Fed, hay càng khiến nhà đầu tư khó xác định hướng đi của lãi suất trong những tháng tới.

Theo CNBC



