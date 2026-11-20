Cầu Hồng Kông - Chu Hải - Ma Cao là tổ hợp cầu, đường hầm và đảo nhân tạo dài 55 km, kết nối Hồng Kông, thành phố Chu Hải thuộc tỉnh Quảng Đông và Ma Cao. Công trình được đưa vào khai thác từ tháng 10/2018, sau khoảng 9 năm xây dựng.

Theo Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc, tổng chi phí toàn dự án vào thời điểm khánh thành khoảng 120 tỷ nhân dân tệ (17,4 tỷ USD, tương đương khoảng 464.000 tỷ đồng). Trong đó, riêng phần cầu - hầm chính dài 29,6 km có vốn đầu tư khoảng 48,1 tỷ nhân dân tệ.

Điểm đặc biệt nhất của công trình nằm ở đoạn hầm dìm dưới biển, được xây dựng để bảo đảm tàu trọng tải lớn có thể đi qua khu vực cửa sông Châu Giang.

Theo Hiệp hội Đường hầm và Không gian ngầm Quốc tế (ITA), đoạn hầm chìm dài khoảng 5,6 km được tạo thành từ 33 cấu kiện bê tông đúc sẵn. Mỗi cấu kiện dài 180 m, rộng 37,95 m, cao 11,4 m và nặng khoảng 80.000 tấn. Các cấu kiện được đưa xuống đáy biển ở độ sâu khoảng 45 m, sau đó kết nối với nhau để hình thành tuyến đường dành cho phương tiện giao thông.

Thay vì thi công toàn bộ đường hầm ngay dưới nước, các kỹ sư chế tạo trước những cấu kiện bê tông cốt thép tại khu vực đúc chuyên dụng. Sau khi hoàn thiện, chúng được bịt kín hai đầu, đưa ra biển bằng phương tiện chuyên dụng rồi hạ chìm có kiểm soát xuống vị trí đã chuẩn bị sẵn trên đáy biển.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Engineering, quá trình thi công đòi hỏi kiểm soát chính xác vị trí từng cấu kiện trong điều kiện dòng chảy mạnh, thủy triều thay đổi và nền địa chất phức tạp. Đội ngũ kỹ sư phải áp dụng nhiều giải pháp gia cố nền móng, kiểm soát độ lún và bảo đảm độ kín nước tại các mối nối.

Sau khi lắp đặt 33 cấu kiện, công đoạn cuối cùng là đưa một kết cấu nối đặc biệt vào khoảng trống còn lại giữa hai đoạn hầm. Theo Tân Hoa xã, hạng mục này được hoàn thành vào ngày 2/5/2017, với yêu cầu sai số lắp đặt chỉ khoảng 1,5 cm.

Hai đầu đường hầm kết nối với hệ thống cầu vượt biển thông qua hai đảo nhân tạo, mỗi đảo có diện tích khoảng 100.000 m². Toàn bộ tuyến đường được thiết kế với 6 làn xe, tốc độ tối đa 100 km/h và tuổi thọ thiết kế 120 năm.

Việc kết hợp cầu vượt biển với đường hầm dìm giúp công trình duy trì tuyến giao thông đường bộ xuyên cửa sông Châu Giang, đồng thời bảo đảm không gian lưu thông cho những tàu biển có trọng tải lên tới 300.000 tấn.

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