Ngân hàng JPMorgan d thêm 0,25 điểm phần trăm tại mỗi cuộc họp tháng 1 và tháng 3/2027, bên cạnh đợt tăng dự kiến vào tháng 12/2026. Như vậy, nếu dự báo trở thành hiện thực, Fed sẽ tăng lãi suất tổng cộng 0,75 điểm phần trăm trong ba cuộc họp liên tiếp.

Nhóm chiến lược gia JPMorgan do Michael Feroli dẫn đầu nhận định: "Những đợt tăng lãi suất này không nhằm khiến thị trường lao động xấu đi, mà để duy trì uy tín của Fed khi cơ quan này không có lý do đủ thuyết phục để tạm dừng".

Theo JPMorgan, Chủ tịch Fed Kevin Warsh chưa đưa ra được một định hướng xuyên suốt cho chính sách tiền tệ. Điều này khiến các quyết định lãi suất có xu hướng phụ thuộc nhiều hơn vào số liệu kinh tế mới công bố.

Biên bản cuộc họp Fed công bố ngày 18/11 cho thấy gần như toàn bộ các nhà hoạch định chính sách nhất trí rằng cần tiếp tục tăng lãi suất nếu nền kinh tế diễn biến đúng như dự báo.

JPMorgan nhận định thị trường lao động không phải nguyên nhân gây áp lực lạm phát, nhưng lạm phát vẫn duy trì ở mức cao. Ngân hàng dự báo việc làm tại Mỹ tiếp tục tăng trưởng dương, song ở mức khiêm tốn trong năm 2027.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12, đồng thời đặt xác suất 8% cho kịch bản tăng mạnh hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm.

Ngoài JPMorgan, BofA Global Research và Deutsche Bank cũng dự báo Fed sẽ nâng lãi suất tại cả ba cuộc họp sắp tới.

Theo Reuters