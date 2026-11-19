Thống đốc Fed Christopher Waller.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho rằng các nhà hoạch định chính sách có thể cần một động thái đủ mạnh để thay đổi kỳ vọng của thị trường về lạm phát. Ông Waller bày tỏ lo ngại sâu sắc khi lạm phát Mỹ đang diễn biến theo hướng bất lợi và áp lực tăng giá không còn chỉ tập trung ở lĩnh vực năng lượng.

"Tôi rất lo ngại về lạm phát. Nó đang đi sai hướng và lan rộng", ông nói, đồng thời nhấn mạnh Fed cần bắt đầu hành động quyết liệt hơn trong điều hành chính sách tiền tệ.

Theo ông, ngân hàng trung ương có thể cần tạo ra một cú sốc tại cuộc họp chính sách ngày 8-9/12, hàm ý khả năng tăng lãi suất tới 0,5 điểm phần trăm, gấp đôi mức điều chỉnh thông thường.

"Có thể chúng ta cần gây sốc để mọi người nhận ra rằng mức lạm phát 3% không phải là con số họ nên kỳ vọng trong tương lai", ông Waller nói với người dẫn chương trình Steve Liesman của CNBC.

Phát biểu này cho thấy một số quan chức Fed ngày càng lo ngại việc lạm phát duy trì trên mục tiêu quá lâu có thể khiến doanh nghiệp và người tiêu dùng dần chấp nhận mặt bằng giá tăng cao như trạng thái bình thường. Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9, đánh dấu lần nâng đầu tiên kể từ tháng 7/2023, sau thời gian dài giữ nguyên chính sách tiền tệ. Tại cuộc họp cuối tháng 10, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu trong khoảng 3,75-4%, bất chấp những lo ngại về áp lực giá cả.

Hiện giới đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách trong cuộc họp tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang định giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào ngày 8-9/12 ở mức 92,7%. Nếu kịch bản này xảy ra, biên độ lãi suất tham chiếu sẽ tăng lên 4-4,25%.

Tuy nhiên, quan điểm mới nhất của ông Waller làm dấy lên khả năng Fed sẽ hành động mạnh tay hơn dự báo của thị trường. Một đợt tăng 0,5 điểm phần trăm sẽ đưa lãi suất lên 4,25-4,5%, qua đó phát đi tín hiệu cứng rắn về quyết tâm kiểm soát lạm phát.

Ông Waller, người được Tổng thống Donald Trump đề cử vào Hội đồng Thống đốc Fed trong nhiệm kỳ đầu tiên, cho rằng việc các doanh nghiệp liên tục chuyển chi phí đầu vào tăng cao sang người tiêu dùng là lý do khiến ngân hàng trung ương cần phản ứng mạnh hơn.

Khi doanh nghiệp có khả năng tăng giá để bù đắp chi phí, áp lực lạm phát có nguy cơ kéo dài và lan rộng ra nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế. Lạm phát Mỹ đã duy trì trên mục tiêu 2% của Fed trong khoảng 5 năm rưỡi và hiện cao hơn thời điểm trước khi mâu thuẫn với Iran bùng phát.

Xung đột kéo dài gần 9 tháng đã khiến giá năng lượng tại Mỹ tăng mạnh, đặc biệt sau khi Iran áp đặt các biện pháp hạn chế hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung dầu toàn cầu.

Dù giá xăng tại Mỹ gần đây đã giảm theo xu hướng mùa vụ, mặt bằng giá vẫn cao hơn thời điểm trước chiến tranh. Diễn biến này tiếp tục gây sức ép lên chi phí sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo số liệu do Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) công bố, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưu tiên, tăng 3,6% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, PCE lõi tăng 3,1%, cho thấy áp lực giá cả vẫn hiện diện ngay cả khi không tính những nhóm hàng biến động mạnh. BEA dự kiến công bố báo cáo PCE tiếp theo vào ngày 25/11. Đây sẽ là một trong những dữ liệu quan trọng để Fed đánh giá mức độ dai dẳng của lạm phát trước cuộc họp tháng 12.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh, người tiếp quản vị trí lãnh đạo ngân hàng trung ương từ tháng 5, nhiều lần khẳng định mục tiêu đưa lạm phát về 2% là ưu tiên hàng đầu. Sau cuộc họp giữ nguyên lãi suất hồi tháng 10, ông Warsh tuyên bố Fed sẽ thực hiện bằng được nhiệm vụ ổn định giá cả.

"Chúng tôi sẽ bảo đảm ổn định giá cả, không có bất kỳ ngoại lệ hay điều kiện nào. Cam kết đó vẫn không thay đổi", ông nhấn mạnh.

Theo CNBC