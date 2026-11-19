Nhà sản xuất phim "Ký sinh trùng" tăng 26%, Studio Dragon tăng gần kịch trần khi Seoul và Bắc Kinh cơ bản chốt thỏa thuận mở rộng thương mại dịch vụ, trong đó có phim ảnh, game và du lịch.

Trong nhóm hưởng lợi, nhà sản xuất phim truyền hình Studio Dragon tăng 29,96%. CJ ENM, tập đoàn truyền thông từng đầu tư cho bộ phim đoạt giải Oscar “Ký sinh trùng” (Parasite), tăng 26% trong phiên sáng. Công ty lữ hành Hana Tour tăng 18%, còn nhà phát hành phim Showbox tăng 9%.

Ở mảng game, Krafton và Shift Up lần lượt tăng 2,69% và 6,57%.

Ngành giải trí Hàn Quốc đã chịu các hạn chế từ phía Trung Quốc suốt gần một thập kỷ. Thỏa thuận mới được kỳ vọng mở ra những nguồn thu mới cho ngành truyền thông, game và du lịch nước này.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc cho biết hôm Thứ Tư rằng hai bên đã kết thúc đàm phán mở rộng Hiệp định thương mại tự do (FTA) về dịch vụ và đầu tư, sau tám năm tám tháng thương lượng.

Theo thỏa thuận, Trung Quốc dành quy chế tối huệ quốc cho các ngành của Hàn Quốc như phim ảnh và game. Điều này có nghĩa doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ được đối xử không kém thuận lợi hơn doanh nghiệp từ các nước thứ ba.

Bắc Kinh cũng đồng ý áp dụng nguyên tắc không phân biệt đối xử để đẩy nhanh việc thẩm định game trực tuyến và phim. Theo Bộ Thương mại Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa cam kết dạng này vào một hiệp định thương mại.

Hai nước còn nhất trí mở rộng hợp tác sản xuất chung, từ phim điện ảnh sang phim truyền hình, hoạt hình, chương trình giải trí và phim tài liệu.

Về du lịch, các công ty lữ hành Hàn Quốc hoạt động tại 23 khu vực của Trung Quốc sẽ được trực tiếp tuyển khách là cư dân Trung Quốc và người nước ngoài cho các chuyến đi nước ngoài, gồm cả Hàn Quốc và các điểm đến khác.

Trong báo cáo ra ngày Thứ Năm, Hana Securities nhận định Studio Dragon và Hana Tour là hai doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp nhất.

Công ty chứng khoán này ước tính lợi nhuận hoạt động của Studio Dragon có thể tăng tới 50% nếu các nền tảng phát trực tuyến của Trung Quốc phát lại những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đã mua bản quyền trước đó. Mỗi tựa phim có thể mang về thêm 3 đến 4 tỷ won doanh thu.

Một công ty chứng khoán khác là NH Investment & Securities cho biết trong báo cáo hôm Thứ Tư rằng thỏa thuận đánh dấu tiến triển đầu tiên được ghi nhận bằng văn bản trong việc nới lỏng các hạn chế lâu nay của Trung Quốc đối với nội dung văn hóa Hàn Quốc. Tuy nhiên, văn kiện này không đề cập rõ việc nối lại các buổi hòa nhạc K-pop hay việc phân phối phim truyền hình Hàn Quốc tại Trung Quốc đại lục.

Trung Quốc áp đặt các hạn chế về thương mại và giao lưu văn hóa với Hàn Quốc sau khi Seoul triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ vào năm 2016.

Bộ Thương mại Hàn Quốc lưu ý thỏa thuận chưa được ký chính thức và chưa có hiệu lực, do hai nước vẫn đang hoàn thiện câu chữ kỹ thuật.

Theo CNBC