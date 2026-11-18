Một nghiên cứu của Mỹ đã chỉ ra một "chòm sao" gồm 40 máy bay không gian tái sử dụng Shenlong của Trung Quốc có khả năng thực hiện một cuộc tấn công toàn cầu nhanh chóng, đến bất kỳ địa điểm nào trên Trái đất chỉ trong vòng vài phút.

Tờ báo Hồng Kông South China Morning Post (SCMP) viết, việc duy trì các tàu vũ trụ có khả năng điều khiển trên quỹ đạo, sẵn sàng cho việc phóng vũ khí, mang lại những lợi thế đáng kể cho các ứng dụng quân sự tiềm năng.

Vào tháng 10, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đã công bố bức ảnh chụp một tàu vũ trụ đơn lẻ với cửa khoang chứa hàng đang mở. Hình ảnh này được cho là mô tả chiếc Shenlong đầy bí mật của Trung Quốc, nhưng cả Mỹ và Trung Quốc đều chưa chính thức xác nhận thông tin nói trên.

Ảnh chụp tàu vũ trụ Shenlong của Trung Quốc khi nó hoạt động ngoài không gian.

Ngoài ra, theo báo Vzglyad của Nga, tên lửa đẩy Trường Chinh 12 của Trung Quốc trước đó đã phóng 9 vệ tinh thuộc hệ thống phủ sóng internet SatNet lên quỹ đạo.

Bên cạnh đó, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cũng đã dự đoán phương tiện không gian nói trên sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng vũ trụ đang được xây dựng để phục vụ mục đích quân sự trong tương lai.

Chưa dừng lại đây, truyền thông Mỹ cũng đã nêu tên một số mục tiêu khả dĩ cho vụ phóng tàu con thoi bí mật của Trung Quốc. Tất cả những gì đang diễn ra cho thấy ưu thế của chiếc X-37B mà NASA đã sử dụng từ nhiều năm qua sắp không còn nữa.

Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng chiếc Shenlong còn thua kém X-37B khá xa về mặt công nghệ và chưa thể tạo ra mối đe dọa cho Mỹ, ít nhất là trong vài năm tới.