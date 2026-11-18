Trao đổi với Axios tại New York hôm 17/11, ông Williams nhận định tình hình hiện tại chưa đòi hỏi những hành động quyết liệt. Tuy nhiên, các số liệu kinh tế đang phát đi tín hiệu rõ ràng rằng Fed cần tiếp tục đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách bền vững.

Nhận định này được đưa ra sau khi CPI Mỹ tăng 0,4% trong tháng 10, cao hơn dự báo 0,3%, nhưng thấp hơn mức tăng 0,6% của tháng 9. CPI lõi tăng 0,3%, vượt dự báo 0,2%. Trong khi đó, chỉ số PCE lõi tháng 9 tăng 3,1% so với cùng kỳ, cao hơn mức 3% của tháng trước.

Các số liệu lạm phát vượt kỳ vọng khiến thị trường cân nhắc khả năng Fed tăng lãi suất mạnh hơn. Trước đó, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết có thể xem xét mức tăng 0,5 điểm phần trăm nếu lạm phát cao hơn dự báo. Tuy nhiên, sau phát biểu của ông Williams, thị trường vẫn đánh giá 98% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12.

Ông Williams cho rằng lạm phát không lan rộng, nhưng thừa nhận giá hàng nhập khẩu chịu thuế quan và chi phí năng lượng tiếp tục gây áp lực. Đặc biệt, ông nhận định làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), khiến giá một số sản phẩm như chất bán dẫn tăng cao, có thể là yếu tố gây lạm phát dai dẳng nhất.

Theo ông, số lần và tốc độ tăng lãi suất của Fed sẽ phụ thuộc một phần vào diễn biến đầu tư AI. Lĩnh vực này đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ, trong khi thị trường chứng khoán mạnh cũng hỗ trợ chi tiêu tiêu dùng.

"Nếu những xu hướng đó tiếp diễn, chúng ta có thể cần tăng lãi suất nhiều hơn, bởi chúng cũng đang đẩy lạm phát lên cao. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều điều chưa chắc chắn", ông Williams nói.

Theo Yahoo Finance