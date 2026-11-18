Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Bangladesh, do tập đoàn Rosatom (Nga) xây dựng, đã bắt đầu cung cấp điện cho lưới điện quốc gia, tạo ra công suất 350 MW trong giai đoạn chạy thử nghiệm.

Theo thông báo của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Bangladesh ngày 17/11, nhà máy điện hạt nhân Rooppur đã cung cấp điện từ lò phản ứng đầu tiên vào lưới điện lúc 3:16 chiều.

"Chúng ta đã trở thành quốc gia thứ 33 trên thế giới sản xuất và phát điện hạt nhân", Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Fakir Mahbub Anam cho biết.

Bộ trưởng cho biết thêm rằng quá trình chạy thử nghiệm sẽ tiếp tục và nhà máy dần dần tăng sản lượng điện.

Tập đoàn Rosatom dự kiến lò phản ứng đầu tiên sẽ đạt công suất tối đa vào tháng 1 hoặc tháng 2/2027.

Nhà máy Rooppur có 2 lò phản ứng do Nga thiết kế với tổng công suất 2.400 MW. Moscow đang cung cấp 11,9 tỷ USD vốn vay nhà nước để tài trợ cho dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 12,8 tỷ USD.

Vào tháng 10, Giám đốc điều hành của Rosatom, Aleksey Likhachev, cho biết công ty dự định bắt đầu vận hành thử tổ máy thứ hai vào năm tới.

Nga đang cung cấp thiết bị, nhiên liệu hạt nhân và hỗ trợ kỹ thuật. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, nhà máy này có thể đáp ứng tới 12% nhu cầu điện của Bangladesh.

Moscow và Dhaka cũng đang thảo luận về việc mở rộng Rooppur, bao gồm cả việc xây dựng thêm các lò phản ứng công suất cao. Bangladesh đã đề nghị Rosatom đưa ra đề xuất về các nhà máy điện hạt nhân quy mô nhỏ và nổi trên biển.

Dự án này nhằm mục đích đa dạng hóa nguồn năng lượng của Bangladesh trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với chi phí nhập khẩu cao và gián đoạn nguồn cung do xung đột ở Trung Đông gây ra.

Theo Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA), nhà máy điện hạt nhân Rooppur có thể cung cấp 9,3% nhu cầu điện dự kiến của Bangladesh là 25.834 MW vào năm 2030.

Theo RT