Anh Kim, một nhân viên văn phòng 41 tuổi ở Seoul, sẽ kết hôn trong tháng này. Vì lập gia đình muộn hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa, bố mẹ anh từng lo lắng con trai sẽ sống độc thân suốt đời. Tuy nhiên, bản thân anh Kim chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc kết hôn.

Anh chia sẻ rằng dù ngày nay mọi người có phần hoài nghi hơn về hôn nhân, anh chưa từng nghĩ mình sẽ ở vậy. Anh mong muốn có một cuộc sống bình dị bên bạn đời và con cái để cảm nhận được sự ổn định, bởi với anh, một cuộc sống bình thường chính là hạnh phúc.

Do giá nhà tại Seoul vượt ngoài tầm với, anh Kim và vợ sắp cưới đành chọn thuê nhà theo hình thức jeonse (thuê đặt cọc khoản tiền lớn thay vì trả tiền thuê hàng tháng). Ngay cả với phương án này, cả hai cũng phải chật vật xoay xở và nhờ đến sự hỗ trợ tài chính từ gia đình hai bên mới đủ tiền đặt cọc.

Anh Kim cho biết chi phí nhà ở chiếm phần lớn tổng ngân sách đám cưới. Cặp đôi đã phải cắt giảm chi tiêu cho váy cưới, lễ phục và trang sức để dồn tiền cho chỗ ở, nhưng ngay cả khi đã thắt lưng buộc bụng như vậy, họ vẫn còn cách giấc mơ mua nhà riêng một khoảng rất xa.

Theo Khảo sát Xã hội năm 2026 do Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc công bố hôm thứ Tư (18/11), có 55% số người được hỏi từ 13 tuổi trở lên cho rằng kết hôn là việc nên làm hoặc thiết yếu. Con số này tăng 2,5 điểm phần trăm so với hai năm trước đó và đạt mức cao nhất kể từ năm 2014 (thời điểm ghi nhận tỷ lệ 56,8%).

Một người đi bộ ngang qua cửa hàng áo cưới ở Seoul vào ngày 12/10. Ảnh: Yonhap

Tính chung toàn bộ mẫu khảo sát, 60,2% nam giới và 49,8% nữ giới tán thành việc kết hôn, tạo ra khoảng cách 10,4 điểm phần trăm. Trong nhóm những người chưa từng kết hôn, tỷ lệ này ở nam giới là 43,9% và nữ giới là 29,9%, tăng lần lượt 2,3 và 3,9 điểm phần trăm so với hai năm trước, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa hai giới xuống còn 14 điểm phần trăm.

Tỷ lệ người cho rằng các cặp vợ chồng nên sinh con cũng tăng 1,8 điểm phần trăm lên mức 70,2%, trong khi số con lý tưởng trung bình được giữ nguyên ở mức 1,89 con. Bên cạnh đó, có khoảng 67,8% người được hỏi chấp nhận việc các cặp đôi sống chung mà không kết hôn và 38,1% đồng tình với việc sinh con ngoài giá thú. Cả hai tỷ lệ này đều duy trì đà tăng đều đặn kể từ năm 2012.

Khó khăn tài chính tiếp tục là lý do phổ biến nhất khiến người dân ngần ngại kết hôn với tỷ lệ lựa chọn là 29%. Tỷ lệ người viện dẫn lý do công việc bấp bênh đã tăng từ 12,9% lên 15,5%, vượt qua áp lực sinh con và nuôi dạy con cái (vốn chiếm 12,5%).

Khi được hỏi chính sách nào sẽ hiệu quả nhất trong việc giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh thấp tại Hàn Quốc, 32% người tham gia khảo sát chọn hỗ trợ nhà ở và 25,7% chọn tạo việc làm cùng các chính sách hỗ trợ nghề nghiệp cho người trẻ. So với hai năm trước, tỷ lệ ủng hộ chính sách hỗ trợ nhà ở giảm 1,4 điểm phần trăm, trong khi tỷ lệ chọn các giải pháp việc làm tăng 4,9 điểm phần trăm.

Ở nhóm người trong độ tuổi 20, hỗ trợ nhà ở và hỗ trợ việc làm nhận được sự ủng hộ gần như ngang nhau với tỷ lệ lần lượt là 31,3% và 30,6%. Ngược lại, ở nhóm người trong độ tuổi 30, chính sách hỗ trợ nhà ở nhận được sự đồng tình cao gấp đôi so với các biện pháp việc làm, ở mức 37,4% so với 18,2%.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 37,8% người dân đánh giá xã hội Hàn Quốc an toàn, tăng 8,9 điểm phần trăm so với năm 2024 và cao gần gấp ba lần mức 13,2% ghi nhận vào năm 2016. Tỷ lệ người cho rằng xã hội thiếu an toàn đã giảm từ 25,6% năm 2024 xuống còn 18,8%.

Tuy nhiên, khi đánh giá mức độ an toàn ở từng lĩnh vực cụ thể, có tới 61% người được hỏi cảm thấy bất an trước nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân, 42,1% lo ngại về các mối đe dọa an ninh mạng như tin tặc và virus máy tính, và 39,5% bất an về tình hình tội phạm. Tội phạm tiếp tục là mối đe dọa đối với an toàn công cộng được nhắc đến nhiều nhất với 22,4% người lựa chọn (tăng 4,5 điểm phần trăm so với năm 2024), đứng thứ hai là an ninh quốc gia với 17,6% và theo sau là các rủi ro kinh tế ở mức 15,7%.

Nguồn: The Korea Times