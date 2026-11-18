Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, ông Putin nhấn mạnh rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phân mảnh và rủi ro quân sự, chính trị gia tăng, các quốc gia cần tăng cường hợp tác thay vì tự cô lập. Theo ông, APEC là cơ hội để các bên trao đổi quan điểm một cách xây dựng.

"Vì vậy, tôi kỳ vọng cuộc gặp ba bên sắp tới giữa lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ, dự kiến diễn ra bên lề hội nghị APEC, sẽ mang lại những lợi ích tiềm năng lớn", ông Putin nói.

Theo kế hoạch, cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo sẽ diễn ra vào ngày 19/11.

Trước đó, ông Putin đã hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày 18/11. Tổng thống Nga đánh giá quan hệ đối tác đối ngoại giữa hai nước đang phát triển ổn định và tích cực trên trường quốc tế.

Về phần mình, ông Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Nga triển khai những biện pháp cụ thể hơn nhằm làm sâu sắc hợp tác toàn diện, đồng thời thúc đẩy xu hướng phát triển thế giới đa cực. Ông khẳng định quan hệ Trung - Nga vẫn vững vàng bất chấp những biến động và thách thức.

Theo Reuters