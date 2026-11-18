“Sáng nay, máy bay chiến đấu của Mỹ đã sử dụng vũ khí chính xác để tấn công một địa điểm phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), trên đảo Qeshm, nhằm tự vệ”, một quan chức quân đội Mỹ nói với các phóng viên hôm 17/11.

“Cuộc tấn công cũng là để đáp trả hành động gây hấn của IRGC nhắm vào nhân viên và tài sản Mỹ ở Trung Đông”, quan chức này nói thêm.

Ông đồng thời khẳng định, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) luôn sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ trên khắp khu vực.

Giới chức Iran xác nhận, lực lượng Mỹ đã tấn công một số địa điểm trên đảo Qeshm.

Ông Ahmad Nafisi, Phó Thống đốc tỉnh Hormozgan, cho biết các cuộc tấn công không gây thiệt hại cho khu dân cư, thương mại hay cơ sở hạ tầng dân sự.

Vụ tấn công mới nhất này diễn ra sau một chiến dịch sử dụng UAV của IRGC nhằm vào trạm radar Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa, ở Bahrain, vào sáng sớm 17/11.

Đây là vụ tấn công thứ ba nhằm vào các mục tiêu quân sự Mỹ tại vương quốc này trong vòng năm ngày.

Iran mô tả chiến dịch này là hành động trả đũa cho những lần vi phạm không phận Iran của UAV quân sự Mỹ.

Bahrain cho biết, họ đã chặn được máy bay đang bay tới, trong khi CENTCOM tuyên bố cuộc tấn công đã bị ngăn chặn.

Tình trạng thù địch leo thang bất chấp tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc chiến với Iran về cơ bản đã kết thúc.

Hôm 12/11, Tổng thống Trump tuyên bố, Mỹ không còn cần một thỏa thuận hòa bình với Iran và khẳng định Mỹ đã kiểm soát được eo biển Hormuz.

Trong khi đó, ngày 17/11, Tư lệnh IRGC, Thiếu tướng Ahmad Vahidi, cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào mới của Mỹ hoặc Israel chống lại Iran, "cho dù nhỏ đến đâu", cũng sẽ bị đáp trả bằng "những đòn tấn công tàn khốc và đau đớn".