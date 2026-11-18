Những người đa nghi đang bắt đầu đặt những sự việc này cạnh nhau, dù hiện chưa có dấu hiệu cho thấy chúng có liên quan đến nhau.

Tháng trước, sau khi các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) phát hiện lỗ hổng trong ngôn ngữ lập trình bảo mật PHP - nền tảng đứng sau khoảng 70% hạ tầng internet toàn cầu, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã khuyến cáo người dân dự trữ nước và nhu yếu phẩm đủ dùng trong 3 ngày để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Như nhà báo Brian Stelter của CNN từng chỉ ra, thông tin về mỗi sự cố gián đoạn dịch vụ đều có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, được khuếch đại trên mạng xã hội và thông qua các thuật toán. Vì vậy, một khi bắt đầu tìm kiếm tin tức về các sự cố kỹ thuật, người dùng sẽ liên tục nhận được thêm những thông tin tương tự.

Đó là trong trường hợp chúng thực sự chỉ là những trục trặc kỹ thuật. Nhà báo John Miller của CNN nhận định, ngày càng khó phân biệt giữa một sự cố kỹ thuật thông thường và một cuộc tấn công mạng.

Hồi tháng 9, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã triển khai một chương trình nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó mang tên FORTRESS America. Một trong những mục tiêu của chương trình là tăng cường khả năng chống chịu và bảo đảm tự chủ năng lượng cho các căn cứ quân sự Mỹ trong nước.

Hôm 17/11, khi chính quyền Mỹ tiến hành cuộc kiểm tra đã được lên kế hoạch từ lâu đối với hệ thống phát thông báo khẩn cấp. Sự kiện này càng khiến người dân cảm nhận rõ hơn rằng tất cả đang sống trong một giai đoạn bất định. Ít ai để ý rằng cuộc kiểm tra được bố trí sau ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm tránh làm dấy lên những thuyết âm mưu.

Không sự việc nào trong số này có mối liên hệ trực tiếp với nhau, nhưng tất cả đều cho thấy những rủi ro của một thực tế: gần như mọi hoạt động hiện nay đều phụ thuộc vào kết nối Internet.

Các nghị sĩ bày tỏ nghi ngờ

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries (đảng Dân chủ) đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump báo cáo trước Quốc hội về hàng loạt sự cố công nghệ gây chú ý trong tuần qua, từ Microsoft đến máy chủ liên lạc tình báo của Mỹ, đồng thời làm rõ liệu có thế lực thù địch nào đứng sau hay không. Tuy nhiên, đến nay chưa có vụ việc nào được xác nhận là một cuộc tấn công mạng.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries, người được dự đoán sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện khi Hạ viện mới nhậm chức vào đầu năm 2027. (Ảnh: AP)

“Chúng ta đã chứng kiến sự cố của Microsoft, rồi lệnh tạm dừng hoạt động trên toàn quốc đối với các chuyến bay. Giờ đây, lại xuất hiện những lo ngại liên quan đến các máy chủ có mức độ bảo mật cao của NSA. Tôi cho rằng đã đến lúc chính quyền phải tới Quốc hội và giải trình”, ông Jeffries nói, đồng thời đề nghị tổ chức một cuộc họp với các nghị sĩ cả hai đảng tại Thượng viện và Hạ viện về những gì chính quyền nắm được liên quan đến các sự cố này.

Đồng quan điểm, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa James Lankford cũng cho rằng số lượng sự cố liên tiếp như vậy đòi hỏi phải tiến hành điều tra. Phát biểu trên Fox News, ông nói: “Chúng ta không thể mặc định đây chỉ là những trục trặc ngẫu nhiên khi có quá nhiều sự việc xảy ra liên tiếp như vậy”.

'Không có gì đáng lo ngại'

Phát biểu trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng không có bất kỳ âm mưu nào đứng sau những sự cố xảy ra gần đây.

“Đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Khi bạn lớn mạnh, quyền lực và có rất nhiều tiền, những chuyện như vậy vẫn xảy ra. Không có gì đáng ngại”, ông Trump nói với các phóng viên hôm 17/11, trong chuyến thăm Philippines.

Phó Tổng thống JD Vance cũng kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh, dù thừa nhận một số người quen của ông đang băn khoăn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Rất nhiều bạn bè đã liên hệ với tôi, hỏi liệu họ có nên chuẩn bị xây hầm trú ẩn hay tích trữ lương thực và nước uống hay không. Câu trả lời của tôi là không. Chúng tôi không nhận thấy một cuộc khủng hoảng nào sắp xảy ra”, ông Vance nói trên Fox News hôm 16/11.



Tuy nhiên, ông Vance lại khiến thông điệp trấn an này trở nên thiếu nhất quán khi nói thêm: “Nhưng các bạn phải chuẩn bị cho mọi tình huống”.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết ông đã đề nghị một nhóm đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) điều tra nguyên nhân vụ tạm dừng cất cánh trên toàn quốc, được cho là có liên quan đến một bộ định tuyến (router) gặp trục trặc. Ông khẳng định hiện chưa có bằng chứng về bất kỳ hành vi phá hoại nào.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin dường như không quá bận tâm trước lệnh tạm dừng hoạt động bay. Khi hệ thống hàng không thương mại vẫn đang khôi phục hoạt động vào cuối tuần trước, ông đã lên máy bay tới xem trận bóng bầu dục giữa hai đội Texas và LSU.

Hành khách chờ đợi tại sân bay Miami (Mỹ) khi các máy bay phải tạm dừng cất cánh trên toàn quốc ngày 13/11. (Ảnh: Getty Images)

Khả năng yếu kém trong vận hành

Jacob Ward - nhà báo công nghệ và cộng tác viên của CNN - cảnh báo không nên vội cho rằng những sự cố riêng lẻ này có mối liên hệ trực tiếp với nhau.

“Trong khi phần lớn mọi người nhìn thấy một âm mưu, tôi gần như luôn tin rằng nguyên nhân là do sự yếu kém trong năng lực vận hành”, ông Ward nói trên CNN hôm 17/11.



Nếu thực sự có điểm chung giữa các sự cố, thì đó là việc Mỹ ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu đối với một hệ thống hạ tầng đã cũ kỹ.

“Và giờ đây, ngay cả khi chỉ cố gắng thực hiện một việc thông thường như nâng cấp hệ thống, chúng ta cũng có thể khiến toàn bộ hệ thống tê liệt”, ông Ward nhận định.

Bên cạnh đó là những năng lực mới mà trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại, với cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Một ví dụ là cảnh báo của công ty Anthropic về việc một nhóm quân sự tại Yemen đang tìm cách sử dụng Claude để phát triển hệ thống dẫn đường cho tên lửa.

“Giờ đây, để gây ra những thiệt hại lớn, người ta không còn cần đến trình độ chuyên môn kỹ thuật cao như trước”, ông Ward nói.

Nguyên nhân các sự cố gần đây là gì?

NSA cho biết sự cố gián đoạn hệ thống của cơ quan này dường như không xuất phát từ một cuộc tấn công mạng. NSA cũng khẳng định nhiều hệ thống dự phòng được tích hợp sẵn đã giúp bảo đảm các “năng lực thiết yếu” không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cơ quan này đã phải bố trí thời gian nhân viên đến làm việc luân phiên để giảm tải cho hệ thống.

Trong khi đó, lệnh tạm dừng hoạt động bay của FAA được xác định có liên quan đến nỗ lực nâng cấp hệ thống dây cáp đồng sang cáp quang, cùng một bộ định tuyến bị lỗi tại bang Arkansas khiến các hệ thống trên khắp nước Mỹ nhận thông tin sai lệch.

Sự cố gián đoạn dịch vụ ảnh hưởng đến một bộ phận khách hàng của ngân hàng Chase được công ty giải thích là do “lỗi phần mềm”.

Còn Microsoft cho biết sự cố gián đoạn dịch vụ email gần đây bắt nguồn từ một đợt nâng cấp dung lượng.

Những lời giải thích này đều có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, chúng có lẽ khó đủ sức thuyết phục những người đang liên tục bị bủa vây bởi các thông tin u ám trên mạng xã hội về cái gọi là “ngày tận thế” trong tương lai gần.