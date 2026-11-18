Theo phóng sự của đài MBC ngày 17/11, vụ việc xảy ra giữa ban ngày tại khu vực trung tâm thành phố Busan. Camera an ninh ghi lại cảnh một nam thanh niên trùm mũ áo hoodie đi bộ trên phố. Sau đó, người này bất ngờ quay ngược lại hướng vừa đi rồi bất ngờ rút hung khí từ trong túi, liên tiếp đâm nữ sinh nhiều nhát.

Ít phút sau, nữ sinh đi phía trước vội vàng rời khỏi vỉa hè, chạy thoát thân.

Sau khi tấn công nạn nhân, người này rời khỏi hiện trường, đi bộ đến ga Guseo gần đó rồi lên tàu điện ngầm để bỏ trốn. Đáng chú ý, nam thanh niên còn lấy cả chiếc túi của nữ sinh rồi thản nhiên rời đi. Khi đã lên tàu, người này tiếp tục sử dụng điện thoại với thái độ bình thản.

Nghi phạm thản nhiên vào trong tàu điện ngầm bỏ trốn (Ảnh: Channel A)

Hình ảnh nghi phạm được camera an ninh ghi lại

Một người dân chứng kiến vụ việc đã lập tức gọi điện trình báo cảnh sát, đồng thời dũng cảm bám theo nghi phạm. Ngay sau đó, một nhân viên nhà ga cũng lên tàu, phối hợp đưa người đàn ông xuống khu vực nhà ga Busanda.

Nhờ sự hỗ trợ của nhân chứng và nhân viên nhà ga, lực lượng cảnh sát có mặt kịp thời và bắt giữ nghi phạm, ngăn chặn nguy cơ xảy ra thêm thương tích.

Về phía nạn nhân, nữ sinh may mắn không bị thương nghiêm trọng nhờ mặc áo khoác dày. Tuy nhiên, em đang phải chịu cú sốc tâm lý và cảm giác bất an nghiêm trọng sau vụ tấn công.

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định nam thanh niên và nữ sinh hoàn toàn không quen biết nhau trước đó. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai nhận đã thực hiện hành vi với mục đích giết một người để được đưa vào tù.

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ và tạm giam người này với cáo buộc cố ý giết người.

Nguồn: MBC