Ông Putin nhận tin dữ

Theo Reuters, cuộc tấn công của Ukraine đã phá hủy đoạn giữa cây cầu nối lục địa Nga với bán đảo Crimea hôm 17/11, giáng đòn mạnh về cả quân sự lẫn biểu tượng đối với Tổng thống Vladimir Putin, chỉ hai ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa ông với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ.

Các video và hình ảnh do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy nhịp cầu chính đã sụp xuống biển, tạo ra một khoảng trống lớn sau hai vụ tấn công diễn ra trong vòng hai ngày.

"Nga tấn công cơ sở hạ tầng của chúng ta mỗi ngày, bao gồm cả các cây cầu. Chúng ta đang nhắc nhở Nga rằng xung đột sẽ luôn quay trở lại nơi nó bắt đầu", ông Zelensky nói.

Trong bài phát biểu qua video tối cùng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết cuộc tấn công do Cơ quan An ninh Ukraine phối hợp với toàn bộ lực lượng vũ trang nước này thực hiện.

"Chúng tôi đã nhiều lần nói với Nga: Đủ rồi, đừng tấn công cầu, thành phố, làng mạc, cơ sở hạ tầng năng lượng, đường sắt và tàu chở ngũ cốc nữa. Nhưng mỗi lần Nga lại chọn cách leo thang hơn nữa", ông Zelensky nói.

Cầu Kerch ở Crimea bị Ukraine tấn công. Ảnh: Reuters

Reuters cho rằng, vụ tấn công diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Điện Kremlin, trước cuộc gặp dự kiến tại Thâm Quyến vào ngày 19/11 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Putin. Ba nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine cùng một số vấn đề khác.

Ông Zelensky cho biết cuộc tấn công là kết quả của một chiến dịch chưa từng có tiền lệ, nhằm phá hủy có hệ thống các hệ thống phòng không, radar và năng lực tác chiến điện tử của Nga.

Sergei Aksyonov, lãnh đạo Crimea, cho biết hai người đã thiệt mạng và giao thông đường bộ qua cầu bị đình chỉ. Hoạt động vận tải đường sắt được khôi phục một phần sau thời gian tạm ngừng.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga ngày 17/11, cầu Crimea lần đầu bị máy bay không người lái Ukraine tấn công vào rạng sáng 16/11. Giao thông đường bộ bị gián đoạn từ 2h22 đến 19h04 cùng ngày, sau đó được khôi phục theo hướng một chiều.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, cây cầu tiếp tục bị tấn công vào rạng sáng 17/11, khiến cả giao thông đường bộ và đường sắt lập tức bị đình chỉ.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Phó Thủ tướng Marat Khusnullin đã báo cáo với Tổng thống Putin về vụ tấn công. Chính phủ Nga sẽ xây dựng kế hoạch sửa chữa, xác định trình tự và thời gian thi công. Ông Peskov khẳng định Nga chắc chắn sẽ khôi phục cây cầu và công trình sau sửa chữa sẽ "tốt hơn trước".

Liên quan đến nguy cơ gián đoạn nguồn cung do hư hại cây cầu, Oleg Kryuchkov, cố vấn của lãnh đạo Crimea, cho biết công trình này trước đây hầu như không đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển lương thực, hàng hóa và nhiên liệu đến bán đảo. Theo ông, các chuỗi cung ứng hậu cần hiện tại vẫn hoạt động bình thường.

Ông Kryuchkov lưu ý cây cầu chủ yếu phục vụ ô tô cá nhân và xe buýt.

Lộ vũ khí Ukraine tấn công Nga

Một công ty quốc phòng châu Âu cho biết tên lửa của họ là loại vũ khí nước ngoài duy nhất được Ukraine sử dụng trong cuộc tấn công hôm 17/11 nhằm vào cầu Crimea. Đây là vai trò tác chiến hiếm hoi đối với một nhà sản xuất vũ khí phương Tây trong một trong những chiến dịch tấn công tầm xa quan trọng nhất của Kiev kể từ khi xung đột nổ ra.

Động cơ phản lực Destinus T-150 dành cho tên lửa hành trình tầm xa như dòng Ruta. Ảnh: Reuters

Oleksandr Danyliuk, Chủ tịch công ty khởi nghiệp Destinus có trụ sở tại Hà Lan, nói với Reuters rằng 7 tên lửa hành trình Ruta của công ty đã đánh trúng cây cầu trong chiến dịch gồm nhiều giai đoạn. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã mất nhiều tuần chuẩn bị cho chiến dịch này.

Ông Danyliuk cũng cho biết Ukraine sử dụng máy bay không người lái tấn công tầm xa Da Vinci của Destinus, còn được gọi là Lord.

Theo ông Danyliuk, các hệ thống vũ khí của Destinus là vũ khí nước ngoài duy nhất được Ukraine sử dụng trong chiến dịch lần này.

"Đối với những nhiệm vụ quan trọng như vậy, bạn phải sử dụng thứ gì đó đã được chứng minh là thực sự hiệu quả. Thứ hai, đó phải là loại vũ khí được sản xuất với số lượng đủ", ông nói.

Ông Danyliuk cho biết Ukraine đã phóng 9 tên lửa Ruta Block 1, trong đó 7 quả đánh trúng cây cầu. Ông nói thêm rằng một số hệ thống vũ khí đã phối hợp hoạt động trong chiến dịch.

Tổng thống Zelensky mô tả cuộc tấn công là giai đoạn thứ bảy trong chiến dịch nhằm vào các hệ thống phòng không, radar và tác chiến điện tử của Nga. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông liệt kê tên lửa Ruta trong số các vũ khí được sử dụng, bên cạnh những hệ thống do Ukraine tự sản xuất.

Trước đây, Ukraine từng sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, SCALP của Pháp và Storm Shadow của Anh để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, do nguồn cung những loại vũ khí này hạn chế, phần lớn các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine hiện dựa vào máy bay không người lái và tên lửa do nước này tự phát triển, sản xuất.