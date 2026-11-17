Theo đó, người dùng ghi nhận tình trạng gián đoạn hoặc hoạt động không ổn định tại các ngân hàng này. Đại diện ngân hàng JPMorgan Chase khẳng định sự cố xuất phát từ lỗi kỹ thuật, không phải tấn công mạng, khiến một số giao dịch mất nhiều thời gian xử lý hơn bình thường. Trong khi đó, ngân hàng US Bank cho biết hệ thống không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng giao dịch chuyển tiền giữa các tổ chức tài chính có thể bị chậm trễ. Sự cố diễn ra sau đợt gián đoạn dịch vụ Microsoft kéo dài nhiều giờ vào cuối tuần trước, ảnh hưởng đến các dịch vụ như Outlook, Teams và trợ lý AI Copilot.

Theo trang Downdetector chuyên theo dõi tình trạng gián đoạn dịch vụ trực tuyến, Chase ghi nhận hơn 3.300 báo cáo sự cố. Bank of America và Wells Fargo có tổng cộng khoảng 1.400 phản ánh tương tự. Khách hàng Capital One cũng thông báo gặp trở ngại khi sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Nhiều người cho biết không thể mở ứng dụng hoặc truy cập các thông tin tài chính cơ bản. Trên mạng xã hội Reddit, một khách hàng Chase cho biết ứng dụng hiển thị thông báo một số dịch vụ tạm thời không hoạt động và đề nghị người dùng thử truy cập lại sau.

Sự cố ngân hàng xảy ra chỉ vài ngày sau khi ngành hàng không Mỹ ghi nhận tình trạng gián đoạn trên diện rộng hôm 13/11, khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy hoặc hoãn. Giới chức hàng không đang điều tra các vấn đề có thể liên quan đến quá trình nâng cấp thiết bị của nhà thầu hoặc một thiết bị định tuyến dữ liệu bị hư hỏng.

Tính đến ngày 16/11, Chase vẫn đang xử lý tình trạng giao dịch chậm trễ, trong khi khách hàng của Bank of America, Wells Fargo và Capital One tiếp tục phản ánh những trở ngại khi sử dụng ứng dụng ngân hàng. Nguyên nhân gây gián đoạn tại các ngân hàng chưa được công bố.