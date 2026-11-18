Giữa những cánh rừng nhiệt đới rậm rạp trên đảo Lubang thuộc Philippines, một cuộc chiến kỳ lạ và cô độc bậc nhất lịch sử nhân loại từng âm thầm diễn ra suốt gần ba thập kỷ. Nhân vật chính của câu chuyện phi thường ấy là Hiroo Onoda, một thiếu úy tình báo của Quân đội Đế quốc Nhật Bản, người đã từ chối tin rằng Thế chiến II đã kết thúc và kiên trì bám trụ trong rừng sâu suốt 30 năm trời cho đến tận năm 1974.

Mệnh lệnh tuyệt đối giữa rừng già Lubang

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 12 năm 1944, khi Hiroo Onoda mới 22 tuổi và vừa tốt nghiệp trường đào tạo sĩ quan tình báo Nakano nổi tiếng khắt khe. Ông được điều động tới đảo Lubang với một mệnh lệnh tối mật và tuyệt đối từ cấp trên là Thiếu tá Yoshimi Taniguchi.

Nhiệm vụ của Onoda là tổ chức chiến tranh du kích, phá hủy đường băng, cầu cảng và ngăn chặn bằng mọi giá bước tiến của quân Đồng minh. Trước khi rời đi, vị chỉ huy đã dặn dò Onoda rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi toàn bộ đơn vị bị tiêu diệt, ông cũng tuyệt đối không được phép đầu hàng hay tự sát, mà phải sống sót ẩn náu trong rừng để chờ ngày quân đội Nhật Bản quay trở lại phản công.

Hiroo Onoda

Tháng 2 năm 1945, quân đội Mỹ và lực lượng Khối thịnh vượng chung Philippines đổ bộ và nhanh chóng giành quyền kiểm soát đảo Lubang. Hầu hết binh sĩ Nhật Bản tại đây đều tử trận hoặc bị bắt làm tù binh, chỉ riêng Onoda cùng ba đồng đội khác là Binh nhất Yuichi Akatsu, Hạ sĩ Shoichi Shimada và Binh nhất Kinshichi Kozuka kịp thời rút sâu vào vùng núi hiểm trở.

Từ thời điểm đó, bốn người lính bắt đầu cuộc sống cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, duy trì nghiêm ngặt kỷ luật quân đội và coi những cánh rừng trên đảo là chiến tuyến cuối cùng của đế quốc.

Cuộc chiến không hồi kết và những lá thư bị nghi ngờ

Ngay cả khi Nhật Bản chính thức tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vào tháng 8 năm 1945, cuộc chiến trong tâm trí của nhóm binh sĩ này vẫn chưa hề khép lại. Từ tháng 10 năm 1945, máy bay của quân Đồng minh đã liên tục rải hàng nghìn tờ rơi xuống khu rừng thông báo chiến tranh đã chấm dứt và kêu gọi họ hạ vũ khí.

Thế nhưng, vốn được đào tạo bài bản về nghiệp vụ tình báo và phản gián, Onoda lập tức nghi ngờ tính xác thực của những thông tin này. Khi nhặt được một tờ rơi, ông phân tích từng câu chữ, soi xét lỗi chính tả và cho rằng đây chỉ là một đòn tâm lý chiến tinh vi do kẻ thù dựng lên nhằm dụ dỗ họ ra hàng. Ngay cả khi sau này chính phủ Nhật Bản thả thêm báo chí, thư từ của gia đình và phát loa kêu gọi từ người thân, Onoda vẫn tìm ra những chi tiết bất thường theo suy luận của riêng mình để khẳng định rằng nước Nhật chưa bao giờ thất bại.

Để sinh tồn qua năm tháng giữa thiên nhiên khắc nghiệt, bốn người lính phải tự thích nghi với mọi điều kiện thiếu thốn. Họ ăn chuối rừng, dừa, đu đủ, săn bắt gia súc của người dân địa phương để lấy thịt phơi khô dự trữ, đồng thời thường xuyên di chuyển qua các khu vực núi cao nhằm tránh sự truy quét. Những bộ quân phục dần sờn rách theo thời gian được họ tỉ mỉ vá lại bằng sợi vỏ cây và chỉ tước từ vải bạt, trong khi vũ khí và đạn dược luôn được lau chùi bằng mỡ động vật để giữ nguyên trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên, thời gian và sự cô độc dần bào mòn nhóm lính nhỏ bé. Năm 1949, Binh nhất Yuichi Akatsu âm thầm tách khỏi nhóm vì không chịu nổi áp lực kéo dài và ra đầu hàng lực lượng Philippines vào năm 1950. Sự việc này càng khiến ba người còn lại cảnh giác cao độ hơn vì lo sợ bí mật vị trí bị lộ.

Bốn năm sau, vào tháng 5 năm 1954, Hạ sĩ Shoichi Shimada thiệt mạng trong một cuộc đọ súng với đội tuần tra địa phương. Đến tháng 10 năm 1972, người đồng đội cuối cùng là Kinshichi Kozuka cũng ngã xuống khi hai người đang thực hiện một cuộc tập kích đốt lúa của nông dân để đánh lạc hướng đối phương.

Kể từ giây phút đó, Hiroo Onoda chính thức trở thành bóng ma đơn độc cuối cùng còn sót lại giữa rừng già Lubang, tiếp tục duy trì lịch trình trinh sát và thu thập thông tin như thể chiến tranh vẫn đang ở giai đoạn khốc liệt nhất.

Những người lính đã cố thủ trong rừng 3 thập kỷ, không hay biết thế giới bên ngoài đã đổi thay như thế nào

Cuộc gặp gỡ định mệnh sau gần ba thập kỷ

Bước ngoặt lịch sử chỉ thực sự đến vào đầu năm 1974 nhờ một thanh niên người Nhật ưa mạo hiểm tên là Norio Suzuki. Sau khi bỏ học đại học để đi vòng quanh thế giới, Suzuki tuyên bố sẽ tìm ra ba thứ là Trung úy Onoda, một con gấu trúc khổng lồ và người tuyết Yeti.

Đặt chân tới đảo Lubang vào tháng 2 năm 1974, Suzuki một mình đi sâu vào rừng và chỉ sau bốn ngày tìm kiếm, chàng trai trẻ đã chạm mặt vị sĩ quan già huyền thoại. Dù rất xúc động khi gặp một người đồng hương từ quê nhà, Onoda vẫn giữ vững lập trường sắt đá của một người lính suốt gần ba thập kỷ: ông chỉ chấp nhận hạ vũ khí nếu nhận được lệnh giải ngũ trực tiếp từ người chỉ huy cũ của mình.

Hiểu được sự kiên định của Onoda, Norio Suzuki lập tức bay về Nhật Bản mang theo những bức ảnh chụp chung làm bằng chứng và tìm đến gặp Thiếu tá Yoshimi Taniguchi, người lúc bấy giờ đã giải ngũ và mở một hiệu sách nhỏ.

Ngày 9 tháng 3 năm 1974, vị cựu chỉ huy đã bay sang đảo Lubang, khoác lại bộ quân phục năm xưa và trang trọng đọc bản mệnh lệnh chính thức tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động tác chiến cho thuộc cấp của mình. Khoảnh khắc nghe xong mệnh lệnh, người lính 52 tuổi đứng nghiêm trang chào theo điều lệnh quân đội, khép lại cuộc chiến kéo dài gần 30 năm trong sự ngỡ ngàng của cả thế giới.

Lệnh ân xá và phần đời còn lại của người lính huyền thoại

Khi bước ra khỏi rừng già, Hiroo Onoda trao nộp lại thanh kiếm samurai, con dao găm, khẩu súng trường Arisaka Type 99 vẫn hoạt động hoàn hảo cùng gần 500 viên đạn và một số quả lựu đạn. Trong suốt thời gian hoạt động du kích trên đảo, những cuộc đụng độ của nhóm Onoda đã khiến khoảng 30 người dân và cảnh sát Philippines thiệt mạng. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines khi đó là Ferdinand Marcos đã quyết định ban lệnh ân xá toàn diện cho Onoda, bởi ông nhận định người lính này chỉ đang thực thi nhiệm vụ quân sự trong sự thiếu hụt thông tin tuyệt đối về việc chiến tranh đã kết thúc.

Trở về Nhật Bản giữa sự chào đón nồng nhiệt như một người hùng thời chiến, Hiroo Onoda lại rơi vào cảm giác lạc lõng sâu sắc trước một đất nước đã thay đổi quá nhanh và mất đi nhiều giá trị truyền thống mà ông từng bảo vệ.

Ông cảm thấy lạc lõng khi trở về Nhật Bản

Không thể hòa nhập với nhịp sống hiện đại, năm 1975, ông quyết định sang Brazil mua đất lập trang trại chăn nuôi gia súc, kết hôn và gây dựng cuộc sống mới tại đây. Mãi đến năm 1984, sau khi đọc tin tức về một thiếu niên Nhật Bản sát hại cha mẹ, Onoda mới quyết định trở về quê hương để mở trường dạy kỹ năng sinh tồn và rèn luyện bản lĩnh thiên nhiên cho thế hệ trẻ.

Hiroo Onoda qua đời tại Tokyo vào tháng 1 năm 2014, hưởng thọ 91 tuổi. Cuộc đời của ông để lại nhiều suy ngẫm sâu sắc cho hậu thế, vừa là biểu tượng đáng kinh ngạc về lòng trung thành, kỷ luật và nghị lực sinh tồn phi thường của con người, vừa là lời nhắc nhở day dứt về bi kịch tinh thần mà chiến tranh có thể khắc sâu vào tâm trí một cá nhân, khiến họ mắc kẹt mãi trong quá khứ ngay cả khi cả thế giới đã bước sang trang sử mới.