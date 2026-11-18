Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 18/11 đưa tin, hơn 2.200 tên trùng lặp (hay còn gọi là "nhân viên ma") đã được phát hiện trong lực lượng cảnh sát trực thuộc Bộ Nội vụ Campuchia.

Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha gọi con số khổng lồ đó là không thể chấp nhận được.

Thông tin này được công bố vào ngày 17/11 khi Bộ Nội vụ Campuchia khởi động cuộc điều tra số lượng trên quy mô toàn quốc đối với lực lượng cảnh sát của nước này nhằm cải thiện hiệu quả quản lý nguồn nhân lực và thúc đẩy cải cách thể chế theo chính sách của Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Các sĩ quan cảnh sát Campuchia tham dự một cuộc họp tại thủ đô Phnom Penh vào ngày 17/11. Ảnh: Bộ Nội vụ Campuchia

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sokha đã vạch ra sáu mục tiêu cho cuộc điều tra toàn quốc: xác định số lượng cảnh sát hiện có, xác định nhu cầu nhân sự thực tế, đánh giá năng lực của các cán bộ, tăng cường quản lý hành chính, hiện đại hóa hệ thống và sử dụng kết quả để định hướng các quyết định. Cuộc điều tra số lượng cảnh sát nhằm mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu dài hạn, cải thiện hiệu quả hoạt động và cắt giảm chi phí ngân sách không cần thiết.

Theo báo cáo của Trung tướng Seng Phally - Tổng cục trưởng Cục Nhân lực thuộc Bộ Nội vụ Campuchia, giai đoạn điều tra đầu tiên bao gồm ba tổng cục trực thuộc bộ này là Ban Thư ký, Tổng cục Nhân lực, Tổng cục Công nghệ số và Phổ biến Giáo dục.

Trung tướng Phally cho biết các sĩ quan của mỗi đơn vị sẽ phải đến gặp tổ công tác kỹ thuật để chụp ảnh, lấy dấu vân tay và chữ ký điện tử để cập nhật thông tin của họ trên hệ thống nhân sự cảnh sát quốc gia của Campuchia.

Tổ công tác kỹ thuật sau đó sẽ mở rộng cuộc điều tra số lượng cảnh sát của các đơn vị còn lại trong Bộ Nội vụ Campuchia, trước khi mở rộng đến các đơn vị cảnh sát trên khắp 25 thủ phủ và tỉnh của nước này.

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sokha cho biết, công việc này không nhằm mục đích hạn chế hay trừng phạt các sĩ quan cảnh sát. Thay vào đó, việc điều tra số lượng chính xác sẽ bảo vệ quyền và lợi ích của họ theo pháp luật Campuchia, đồng thời tăng cường năng lực cho từng đơn vị và lực lượng cảnh sát quốc gia của nước này.

Mặc dù Bộ Nội vụ Campuchia vẫn chưa xác định được nguyên nhân của các thông tin trùng lặp, ông Sokha lưu ý rằng công nghệ kỹ thuật số cách đây 10 năm chưa phát triển như hiện nay và cho rằng các công cụ hiện đại sẽ ngăn ngừa được những lỗi như vậy.

Bộ trưởng Sokha yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải thông báo rõ ràng về thời gian và địa điểm tiến hành điều tra số lượng cảnh sát cho cấp dưới, phối hợp chặt chẽ với các tổ công tác và không được che giấu hoặc bảo vệ các sĩ quan không làm nhiệm vụ. Tất cả các sĩ quan cảnh sát quốc gia Campuchia phải chuẩn bị hồ sơ gốc và đến trình diện vào thời gian và địa điểm được chỉ định.