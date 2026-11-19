Vào ngày 18/11 (theo giờ Mỹ), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 27–28/10, cho thấy gần như toàn bộ quan chức cho rằng sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất.

Tại cuộc họp này, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,75% - 4%, sau khi đã tăng lãi suất ở cuộc họp tháng 9.

Tuy nhiên, không phải quan chức nào cũng muốn giữ nguyên lãi suất. Thống đốc Fed Lisa Cook và Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack đã bỏ phiếu phản đối vì muốn tăng lãi suất ngay. Biên bản cũng cho thấy một số thành viên ủng hộ tăng 25 điểm cơ bản, tức 0,25 điểm phần trăm, ngay trong tháng 10, và một vài quan chức còn nêu khả năng tăng mạnh hơn mức này.

Theo CNBC, các quan chức nhận định áp lực lạm phát đang lan rộng trong nền kinh tế. Đáng chú ý, khoản nợ gắn với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) đã được đưa vào danh sách các rủi ro đối với ổn định tài chính mà Fed theo dõi.

Thị trường gần như đã chắc chắn về một đợt tăng lãi suất mới. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 vào khoảng 92–95%. Trước đó, Thống đốc Fed Christopher Waller còn đề cập khả năng Fed phải tạo một cú "sốc" cho thị trường bằng mức tăng 0,5 điểm phần trăm. Dù vậy, biên bản không cho thấy quyết định tháng 12 hay mức tăng cụ thể đã được chốt.

Phản ứng mạnh nhất đến từ thị trường kim loại quý. Theo Kitco, giá vàng giao ngay có lúc rơi xuống 3.719,1 USD/ounce, thấp nhất kể từ tháng 9/2025, và chốt phiên quanh 3.724 USD/ounce, giảm hơn 120 USD so với phiên trước. Giá bạc có lúc chạm 44,64 USD/ounce.

Thông thường, vàng không sinh lãi. Vì vậy, khi lãi suất tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao và đồng USD mạnh lên, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng trở nên lớn hơn. Theo Kitco, tính từ ngày 9/11, tức trước khi số liệu lạm phát tháng 10 nóng hơn dự báo được công bố, giá bạc đã giảm khoảng 14%, còn giá vàng giảm khoảng 8%.

Trên Phố Wall, chỉ số Dow Jones giảm 561 điểm, tương đương 1,11%, xuống khoảng 50.203 điểm. Mức giảm chủ yếu do cổ phiếu UnitedHealth lao dốc hơn 10% vì đề xuất siết chống gian lận trong chương trình bảo hiểm y tế Medicare. Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,23%, còn Nasdaq tăng 0,42%.

Với một ngân hàng trung ương vừa tăng lãi suất hồi tháng 9 và nay để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt, tín hiệu từ biên bản cho thấy cuộc chiến với lạm phát của Fed vẫn chưa kết thúc, và cuộc họp tháng 12 đang được giới đầu tư toàn cầu theo dõi sát sao.

Theo CNBC, Kitco