Phát biểu chuẩn bị cho một sự kiện tại Buenos Aires (Argentina), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, nhận định chính sách tiền tệ cần tiếp tục được thắt chặt để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Theo ông, nhu cầu trong nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, trong khi những hạn chế về nguồn cung chưa được giải quyết hoàn toàn. Sự kết hợp này có thể khiến áp lực giá cả kéo dài nếu Fed không có thêm hành động.

Ông Musalem cho rằng ngân hàng trung ương nhiều khả năng phải tăng lãi suất nhiều lần trước mùa xuân năm 2027, thay vì chỉ thực hiện một đợt điều chỉnh như kỳ vọng trước đây. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh Fed đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn về việc đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ, sau quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10.

Trước đó, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9, đưa biên độ lãi suất tham chiếu lên 3,75-4%. Song, áp lực lạm phát dai dẳng khiến nhiều quan chức cho rằng mức lãi suất hiện tại vẫn chưa đủ để kiềm chế nhu cầu trong nền kinh tế.

Trong bài phát biểu, ông Musalem đặc biệt nhấn mạnh vai trò của lãi suất thực, được tính bằng lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát. Theo ông, để đưa lạm phát về mục tiêu 2%, nền kinh tế Mỹ có thể cần mức lãi suất chính sách thực khoảng 2-2,5% trước mùa xuân năm 2027.

Trong khi đó, ông ước tính lãi suất thực hiện nay chỉ ở gần mức thấp nhất của khoảng 1-1,5%, cho thấy chính sách tiền tệ vẫn chưa đủ sức hạn chế hoạt động kinh tế như mong muốn. Điều này đồng nghĩa Fed cần đưa lãi suất thực lên cao hơn đáng kể trong những tháng tới.

Về lý thuyết, lãi suất thực có thể tăng theo 2 cách: Fed nâng lãi suất danh nghĩa hoặc lạm phát giảm xuống. Khi kết hợp cả hai yếu tố, ngân hàng trung ương có thể đạt mức độ thắt chặt cần thiết mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc tăng chi phí vay.

Vị quan chức Fed nhận định: "Sẽ tốt hơn nếu lãi suất thực tăng lên một cách cân bằng, nhờ cả lạm phát giảm và lãi suất danh nghĩa tăng."

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng trong điều kiện hiện nay, việc tăng lãi suất danh nghĩa có thể phải đóng vai trò chủ yếu.

Quan điểm này cho thấy Fed có thể cần hành động quyết liệt hơn nếu lạm phát không giảm đủ nhanh. Việc chỉ chờ giá cả tự hạ nhiệt có nguy cơ khiến chính sách tiền tệ tiếp tục chậm hơn diễn biến thực tế của nền kinh tế. Dù vậy, ông Musalem không đưa ra dự báo cụ thể về số lần tăng lãi suất hay mức điều chỉnh tại từng cuộc họp.

Ông Musalem hiện không có quyền biểu quyết trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Tuy nhiên, phát biểu của ông tiếp tục bổ sung vào làn sóng quan điểm cứng rắn từ các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ trong những tuần gần đây.

Sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tháng 10, nhiều nhà hoạch định chính sách đã lên tiếng ủng hộ việc tiếp tục nâng chi phí vay để kiểm soát lạm phát.

Thị trường tài chính hiện gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới đã vượt 95%. Nếu kịch bản này xảy ra, biên độ lãi suất tham chiếu sẽ tăng từ 3,75-4% lên 4-4,25%.

Song, câu hỏi lớn hiện nay không còn chỉ là liệu Fed có tăng lãi suất trong tháng 12 hay không, mà là ngân hàng trung ương sẽ hành động mạnh đến mức nào.

Một số quan chức gần đây đã đề cập khả năng tăng lãi suất tới 0,5 điểm phần trăm ngay trong tháng 12 nếu dữ liệu lạm phát tiếp tục xấu đi. Phương án khác là duy trì bước tăng 0,25 điểm phần trăm nhưng thực hiện liên tiếp trong tháng 12 và tháng 1/2027, thay vì giãn cách các đợt điều chỉnh.

Theo WSJ﻿