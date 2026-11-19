Theo thống kê, ông Elon Musk - Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla và SpaceX - đã chi gần nửa tỷ đô la để ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng hòa nhằm giữ cho bang Texas, nơi đặt trụ sở của hãng xe Tesla, công ty hàng không vũ trụ SpaceX, cùng một dự án sản xuất chip chung giữa hai công ty này, tiếp tục là "bang đỏ" của đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, những khoản đầu tư này của ông Musk đã không mang lại kết quả như mong đợi khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội. Tại Texas, ứng cử viên đảng Dân chủ Gina Hinojosa đã đánh bại ứng cử viên đảng Cộng hòa Greg Abbott trong cuộc đua giành ghế thống đốc. Kết quả này được xem là một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Mỹ Donald Trump - một người bạn thân thiết mà ông Musk cũng từng không tiếc tiền ủng hộ khi tranh cử hồi năm 2024.

"Tôi cảm thấy khá ngớ ngẩn vì đã chi quá nhiều tiền mà chẳng thu lại được gì đáng kể”, ông Musk chia sẻ tại hội nghị DealBook Summit của tờ New York Times hôm 18/11.

Ông nói thêm rằng có thể các ứng cử viên đảng Cộng hòa sẽ còn đạt kết quả tệ hơn nếu không có số tiền đó. Nhưng ông nhấn mạnh, kết quả bầu cử cho thấy tiền bạc không phải là yếu tố quyết định thắng bại.

"Có lẽ nếu được quay ngược thời gian, tôi đã chi ít tiền hơn”, ông nói.

Tổng thống Trump nói về đảng Dân chủ

Trong chuyến công du Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump cho thấy ông vẫn dành sự quan tâm đến các vấn đề trong nước, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ sau khi đảng này giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Khi được phóng viên Jacqui Heinrich từ đài Fox News hỏi liệu ông có dự định mời các thành viên đảng Dân chủ đến Nhà Trắng hay không, ông Trump đáp: “Tất nhiên rồi, tôi tôn trọng họ. Họ đã thắng”.

“Chính trị là một cuộc chơi đầy khắc nghiệt, và họ đã giành chiến thắng”, ông Trump nói.

Ông cũng nhắc đến thẩm quyền của một tổng thống trong việc ân xá và phủ quyết các dự luật - những quyền hạn mà trước đó ông từng ám chỉ sẽ sử dụng một cách linh hoạt.

Ông cho biết có thể hợp tác với đảng Dân chủ để thúc đẩy một dự luật khuyến khích ngành công nghiệp điện ảnh thực hiện các dự án quay phim ngay tại Mỹ.

“Đảng Dân chủ đang rất hào hứng với điều đó. Họ rất thích ý tưởng này”, ông nói.