EU tính cho Ukraine vay thêm gần 50 tỷ USD, trả nợ bằng tiền của Nga
Gói vay này sẽ cần sự chấp thuận từ các nước thành viên EU.
- 18-11-2026Nhà máy điện hạt nhân gần 13 tỷ USD do Nga xây dựng và cấp vốn bắt đầu hòa lưới điện quốc gia, tạo ra 350 MW điện khi chạy thử
- 17-11-2026Chọn Nga xây nhà máy điện hạt nhân 25 tỷ USD đầu tiên của đất nước, một quốc gia tuyên bố không có ý định hợp tác lần nữa, nhắm Hàn Quốc và Canada cho dự án kế tiếp
- 17-11-2026EU ‘giáng đòn' vào người phụ nữ giàu nhất nước Nga
Ủy ban châu Âu đã đề xuất một khoản vay mới trị giá 45 tỷ euro (49,5 tỷ USD) cho Ukraine vào năm 2027. Khoản vay này sẽ được trả thông qua các khoản bồi thường chiến tranh trong tương lai của Nga, Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen cho biết hôm thứ Tư (18/11).
Bà von der Leyen cho biết khoản vay này sẽ giúp trang trải khoảng 2/3 khoản thiếu hụt tài chính mà Ukraine phải đối mặt vào năm tới - dự kiến ở mức 70 tỷ euro.
"Chúng tôi cho rằng đây là cách tốt nhất để giúp Ukraine có được vị thế vững chắc trên bàn đàm phán", bà von der Leyen nói với các phóng viên ở Brussels .
"Và Ukraine chỉ cần trả nợ khi Nga bồi thường thiệt hại mà họ đã gây ra ở Ukraine".
Bà von der Leyen cho biết các đối tác quốc tế khác của Kiev dự kiến sẽ hỗ trợ phần còn lại để bù đắp khoản thiếu hụt.
Gói vay này, cần sự chấp thuận từ các nước thành viên EU, sẽ bổ sung vào khoản vay tương tự trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine mà các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí vào cuối năm ngoái để tài trợ cho Kiev trong giai đoạn 2026-2027.
Theo Euronews
Việt Nam hàng ngày