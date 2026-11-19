Ủy ban châu Âu đã đề xuất một khoản vay mới trị giá 45 tỷ euro (49,5 tỷ USD) cho Ukraine vào năm 2027. Khoản vay này sẽ được trả thông qua các khoản bồi thường chiến tranh trong tương lai của Nga, Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen cho biết hôm thứ Tư (18/11).

Bà von der Leyen cho biết khoản vay này sẽ giúp trang trải khoảng 2/3 khoản thiếu hụt tài chính mà Ukraine phải đối mặt vào năm tới - dự kiến ở mức 70 tỷ euro.

"Chúng tôi cho rằng đây là cách tốt nhất để giúp Ukraine có được vị thế vững chắc trên bàn đàm phán", bà von der Leyen nói với các phóng viên ở Brussels .

"Và Ukraine chỉ cần trả nợ khi Nga bồi thường thiệt hại mà họ đã gây ra ở Ukraine".

Bà von der Leyen cho biết các đối tác quốc tế khác của Kiev dự kiến sẽ hỗ trợ phần còn lại để bù đắp khoản thiếu hụt.

Gói vay này, cần sự chấp thuận từ các nước thành viên EU, sẽ bổ sung vào khoản vay tương tự trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine mà các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí vào cuối năm ngoái để tài trợ cho Kiev trong giai đoạn 2026-2027.

Theo Euronews