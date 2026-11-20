Thị trường vàng thế giới đang chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh. Trong phiên giao dịch ngày 20/11, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 2,7%, xuống còn 3.525,25 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Tính chung cả tuần, kim loại quý đã mất khoảng 9,2% giá trị, hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong vòng 8 tháng.

Đà giảm của vàng đã tăng tốc trong những phiên gần đây, bất chấp những bất ổn địa chính trị vẫn hiện hữu. Thay vì tìm đến kim loại quý như một tài sản trú ẩn, nhà đầu tư đang chịu sức ép từ những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ và xu hướng dịch chuyển dòng vốn trên thị trường tài chính.

Trước đó, trong phiên 19/11, giá vàng giao ngay từng giảm xuống mức thấp nhất 14 tháng, còn 3.667,19 USD/ounce, trước khi phục hồi nhẹ nhờ hoạt động mua vào khi giá xuống thấp và đóng các vị thế bán khống.

Tuy nhiên, sự phục hồi này không đủ để đảo ngược xu hướng giảm. Theo Reuters, những nhịp hồi phục chủ yếu phản ánh hoạt động chốt lời và mua bắt đáy sau đợt bán tháo, trong khi các yếu tố gây sức ép lên thị trường vàng vẫn chưa được giải quyết.

Fed tăng lãi suất, USD mạnh lên gây sức ép lên vàng

Một trong những nguyên nhân chính khiến vàng lao dốc là sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Theo Reuters, thị trường đang gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Công cụ CME FedWatch tại thời điểm Reuters cập nhật ngày 20/11 cho thấy xác suất Fed tăng 25 điểm cơ bản lên tới 96,8%.

Triển vọng lãi suất cao hơn khiến vàng trở nên kém hấp dẫn do kim loại quý không mang lại lợi suất định kỳ. Trong khi đó, đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán toàn cầu cũng đang chịu áp lực bán mạnh. Reuters cho biết những lo ngại liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và nhóm cổ phiếu công nghệ khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng.

Trong bối cảnh thị trường biến động, hoạt động thanh lý tài sản để bù đắp thua lỗ hoặc đáp ứng yêu cầu ký quỹ cũng góp phần gia tăng áp lực bán đối với vàng.

Chuyên gia cảnh báo vàng có thể giảm thêm 5%

Trước đà lao dốc của kim loại quý, giới phân tích đã đưa ra cảnh báo về khả năng giá vàng tiếp tục điều chỉnh.

Kitco News dẫn nhận định của ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích tại FOREX.com, cho rằng vàng có thể giảm thêm khoảng 5%, xuống 3.500 USD/ounce.

Theo chuyên gia này, lợi suất trái phiếu tăng, kỳ vọng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ và đồng USD mạnh lên đang tạo môi trường bất lợi cho vàng. Đặc biệt, lợi suất thực tăng làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lời như kim loại quý.

Về mặt kỹ thuật, ông Razaqzada nhận định vùng 3.837–3.870 USD/ounce có thể trở thành ngưỡng kháng cự của vàng. Để xu hướng tăng có thể quay trở lại, kim loại quý cần phục hồi vượt mốc 4.140 USD/ounce.

Dù vậy, chuyên gia này cũng lưu ý đồng USD đang ở trạng thái mua quá mức. Nếu đà tăng của đồng bạc xanh chững lại hoặc đảo chiều, vàng có thể tìm được động lực phục hồi.

Với mức giá 3.525,25 USD/ounce, vàng đang tiến sát mục tiêu 3.500 USD mà chuyên gia cảnh báo. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc đáng kể vào các tín hiệu lạm phát Mỹ, chính sách lãi suất của Fed và sức mạnh của đồng USD.