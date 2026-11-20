Một số liệu đáng chú ý về thị trường thẻ tín dụng Việt Nam vừa được công bố tại Hội thảo "Giải pháp mở rộng tiếp cận thẻ tín dụng nội địa cho người lao động, đẩy lùi tín dụng đen" diễn ra ngày 19/11/2026.

Theo ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến hết tháng 9/2026, cả nước có 17 tổ chức phát hành thẻ tín dụng nội địa, với hơn 7,4 triệu thẻ đang lưu hành, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2025. Trong giai đoạn 2021–2025, số lượng thẻ tín dụng nội địa phát hành tăng bình quân 88% mỗi năm.

Đáng chú ý, dù có tới 17 tổ chức tham gia phát hành, số lượng thẻ tín dụng nội địa đang lưu hành lại tập trung chủ yếu tại một số ít ngân hàng và công ty tài chính.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) có hơn 5 triệu thẻ tín dụng nội địa đang lưu hành, tương đương khoảng 2/3 tổng số thẻ trên thị trường. Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) ghi nhận hơn 888.000 thẻ, trong khi Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) đã phát hành hơn 987.000 thẻ.

Như vậy, xét riêng về số lượng thẻ tín dụng nội địa đang lưu hành, TPBank hiện có quy mô vượt trội với tỷ trọng tương ứng khoảng 67,6%. Con số này cũng cho thấy một đặc điểm đáng chú ý của thị trường. Tốc độ tăng trưởng cao không đồng nghĩa với việc quy mô phát hành được phân bổ đồng đều giữa các tổ chức tín dụng.

Sự phát triển của thẻ tín dụng nội địa đang diễn ra trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, các ngân hàng đẩy mạnh số hóa sản phẩm và tìm kiếm những phân khúc khách hàng mới.

Khác với thẻ tín dụng quốc tế, thẻ tín dụng nội địa được phát triển trên hạ tầng thanh toán trong nước, hướng tới nhu cầu chi tiêu và thanh toán tại Việt Nam. Sản phẩm này có thể góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức, đặc biệt với những khách hàng có nhu cầu chi tiêu không lớn nhưng cần một nguồn tài chính dự phòng.

Một trong những hướng phát triển của TPBank là kết hợp sản phẩm thẻ tín dụng nội địa với các nền tảng số. Ngân hàng đã triển khai sản phẩm thẻ tín dụng nội địa phi vật lý qua kênh MoMo, cho phép tiếp cận khách hàng thông qua hệ sinh thái ví điện tử thay vì chỉ dựa vào các kênh phát hành thẻ truyền thống.

Mô hình hợp tác giữa ngân hàng và nền tảng thanh toán số có thể tạo thuận lợi cho việc mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm, đặc biệt với nhóm khách hàng quen sử dụng điện thoại thông minh và các dịch vụ tài chính trực tuyến.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng số lượng thẻ đang lưu hành không đồng nghĩa với số lượng khách hàng thực tế, bởi một người có thể sở hữu nhiều thẻ. Chỉ tiêu này cũng không phản ánh trực tiếp số thẻ đang hoạt động, doanh số thanh toán, dư nợ tín dụng hay lợi nhuận mà ngân hàng thu được từ hoạt động thẻ.

Đây cũng là vấn đề được đại diện Ngân hàng Nhà nước đặc biệt lưu ý khi đánh giá triển vọng phát triển của thị trường. Theo ông Lê Anh Dũng, yêu cầu trong thời gian tới không chỉ là gia tăng số lượng thẻ phát hành, mà quan trọng hơn là nâng tỷ lệ thẻ hoạt động, tần suất và giá trị giao dịch, mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán, đồng thời bảo đảm chất lượng tín dụng và khả năng trả nợ đúng hạn.

Theo số liệu được công bố tại hội thảo, Việt Nam hiện có hơn 21,1 triệu thẻ tín dụng đang lưu hành, trong đó thẻ tín dụng nội địa chiếm khoảng 35%. Như vậy, dù tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, thẻ tín dụng nội địa vẫn có quy mô nhỏ hơn đáng kể so với thẻ tín dụng quốc tế.

Đây là một trong những cơ sở để cơ quan quản lý đánh giá thị trường vẫn còn dư địa phát triển, nhất là khi nhu cầu tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức của người lao động ngày càng lớn. Tuy nhiên, việc mở rộng thị trường không đơn giản chỉ là phát hành thêm thẻ.

Theo đại diện Vụ Thanh toán, một bộ phận công nhân, người lao động có thu nhập không cao, biến động hoặc đến từ nhiều nguồn khác nhau. Hồ sơ chứng minh thu nhập và lịch sử tín dụng của nhóm khách hàng này có thể chưa đầy đủ, trong khi phương pháp thẩm định truyền thống chưa phản ánh hết dòng tiền và khả năng trả nợ thực tế.

Bên cạnh đó, hạn mức, lãi suất, phí, thời gian miễn lãi và điều kiện phát hành cũng cần được thiết kế phù hợp hơn với khả năng chi trả của từng nhóm khách hàng.

Một trở ngại khác nằm ở mạng lưới chấp nhận thanh toán. Tại một số khu vực tập trung đông công nhân, các cửa hàng nhỏ và hộ kinh doanh vẫn ưu tiên sử dụng tiền mặt. Điều này khiến tiện ích của thẻ tín dụng nội địa chưa thể phát huy đầy đủ, ngay cả khi người lao động đã được cấp thẻ.

Để tháo gỡ những rào cản trên, Ngân hàng Nhà nước định hướng khuyến khích các tổ chức tín dụng nghiên cứu kết hợp dữ liệu thu nhập qua tài khoản, dòng tiền, lịch sử giao dịch và lịch sử trả nợ trong quá trình đánh giá khách hàng, với điều kiện bảo đảm sự đồng ý của khách hàng và các yêu cầu về bảo mật dữ liệu.

Cùng với đó, mạng lưới chấp nhận thẻ cần được mở rộng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ, cửa hàng tiện ích, nhà thuốc và những địa điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu.

Từ góc độ cạnh tranh, những định hướng này có thể mở ra cơ hội cho các ngân hàng phát triển sản phẩm thẻ dành riêng cho người lao động, với hạn mức phù hợp, quy trình đăng ký thuận tiện và khả năng thanh toán rộng rãi hơn.

Tuy nhiên, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh, phát triển thẻ tín dụng nội địa không có nghĩa là khuyến khích vay tiêu dùng bằng mọi giá. Mục tiêu cuối cùng không phải phát hành được nhiều thẻ, mà là giúp người dân tiếp cận và sử dụng các sản phẩm tín dụng chính thức phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả.