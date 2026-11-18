Ngân hàng Bản Việt (BVBank) vừa thông báo điều chỉnh biểu phí dịch vụ SMS thông báo biến động số dư đối với khách hàng tổ chức. Mức phí mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/12/2026.

Theo thông báo của BVBank, ngân hàng thay đổi cả hạn mức tin nhắn được tính phí trọn gói và mức phí thuê bao hàng tháng đối với dịch vụ SMS thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán.

Cụ thể, với biểu phí hiện hành, khách hàng được miễn phí hoặc tính phí theo mức 15.000 đồng/tháng cho tối đa 20 tin nhắn trên mỗi số điện thoại/tài khoản thanh toán. Từ tin nhắn thứ 21 trở đi, mức phí là 800 đồng/tin nhắn. Đối với tài khoản ngoại tệ, phí dịch vụ là 1 USD hoặc ngoại tệ khác tương đương mỗi số điện thoại/tài khoản/tháng.

Sau điều chỉnh, khách hàng được nhận tối đa 50 tin nhắn với mức phí 80.000 đồng/tháng trên mỗi số điện thoại/tài khoản thanh toán. Từ tin nhắn thứ 51 trở đi, mức phí tiếp tục được áp dụng ở mức 800 đồng/tin nhắn. Đối với tài khoản ngoại tệ, mức phí mới là 3 USD hoặc ngoại tệ khác tương đương mỗi số điện thoại/tài khoản/tháng.

Nguồn: BVBank

BVBank cho biết biểu phí mới được áp dụng từ kỳ thu phí tháng 12/2026. Trường hợp khách hàng có nhu cầu hủy dịch vụ SMS trước ngày 25 hàng tháng, mức phí mới sẽ không được áp dụng cho kỳ thu phí kế tiếp.

Để tiết kiệm chi phí, ngân hàng khuyến khích khách hàng chuyển sang nhận thông báo biến động số dư qua ứng dụng ngân hàng số Digibiz dành cho doanh nghiệp hoặc email đã đăng ký với BVBank. Đây là hai kênh thông báo được ngân hàng cung cấp miễn phí.

Khách hàng muốn ngừng sử dụng dịch vụ SMS có thể chủ động thực hiện trên Internet Banking bằng cách đăng nhập Digibank, truy cập mục "Dịch vụ tài khoản", chọn "Dịch vụ SMS Banking", sau đó lựa chọn số điện thoại cần hủy và xác nhận đồng ý.