Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa hướng dẫn khách hàng các cách xác thực, liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản định danh điện tử VNeID. Theo quy định, những tài khoản được tạo lập trước ngày 28/9/2026 phải hoàn thành việc này trước ngày 30/6/2027.

Theo thông báo ngày 17/11, VIB cho biết, căn cứ Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng được tạo lập trước thời điểm này phải hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID chậm nhất trước ngày 30/6/2027.

Để hỗ trợ khách hàng thực hiện theo quy định, VIB đưa ra 3 cách liên kết, xác thực tài khoản.

Cách 1: Thực hiện trên ứng dụng MyVIB.

Khách hàng đăng nhập ứng dụng MyVIB, chọn mục "Cá nhân", sau đó vào "Thông tin định danh". Tiếp theo, người dùng chụp hai mặt thẻ Căn cước/CCCD gắn chip và lựa chọn phương thức xác thực bằng công nghệ NFC hoặc liên kết tài khoản VNeID.

Khách hàng thực hiện các bước theo hướng dẫn trên màn hình ứng dụng. Quá trình liên kết được xác nhận hoàn tất khi mục "Cá nhân" hiển thị trạng thái "Đã xác thực".

Cách 2: Thực hiện trên ứng dụng VNeID thông qua mục Ví giấy tờ.

Người dùng truy cập "Ví giấy tờ", chọn "Tích hợp giấy tờ" → "Tạo mới yêu cầu" → "Tài khoản thanh toán". Sau đó, chọn nhà cung cấp VIB, nhập chính xác số tài khoản thanh toán và xác nhận thông tin để gửi yêu cầu.

Cách 3: Thực hiện trên ứng dụng VNeID thông qua mục An sinh xã hội.

Khách hàng chọn "An sinh xã hội" → "Tài khoản hưởng An sinh xã hội" → "Liên kết tài khoản" → "Tích hợp thông tin". Tại đây, người dùng chọn nhà cung cấp VIB, nhập số tài khoản thanh toán và xác nhận thông tin trước khi gửi yêu cầu.

Với hai cách thực hiện trực tiếp trên VNeID, sau khi gửi yêu cầu thành công, hệ thống sẽ thông báo đã tiếp nhận và chuyển trạng thái sang "Chờ xử lý".

VIB lưu ý, để thực hiện liên kết, khách hàng cần có tài khoản VNeID đã được định danh điện tử mức độ 2. Đồng thời, thẻ Căn cước/CCCD gắn chip phải còn hiệu lực và thông tin cá nhân phải trùng khớp với dữ liệu trên VNeID.

Ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng chỉ thực hiện liên kết thông qua ứng dụng MyVIB và VNeID chính thức; không cung cấp thông tin cá nhân, tên đăng nhập, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai. Người dùng không cài đặt ứng dụng, truy cập đường link không rõ nguồn gốc hoặc cấp quyền Trợ năng (Accessibility) cho các ứng dụng không đáng tin cậy.