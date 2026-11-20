Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Đối với người cao tuổi không thể trực tiếp đến ngân hàng do sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, khách hàng có thể ủy quyền cho người thân thực hiện một số giao dịch thay mình. Tuy nhiên, việc ủy quyền phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và thủ tục áp dụng tại ngân hàng.

Theo điểm b khoản 4 Điều 18 Thông tư số 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về tiền gửi tiết kiệm, tổ chức tín dụng có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm theo ủy quyền của người gửi tiền, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm việc chi trả chính xác, an toàn tài sản cho khách hàng và an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng.

Như vậy, trường hợp người cao tuổi vẫn có khả năng nhận thức, tự quyết định và thể hiện ý chí của mình nhưng không thể trực tiếp đến ngân hàng, có thể thực hiện thủ tục ủy quyền cho người thân rút tiền tiết kiệm theo hướng dẫn của ngân hàng.

Thông thường, hồ sơ cần chuẩn bị gồm văn bản ủy quyền hợp lệ, giấy tờ tùy thân của người ủy quyền và người được ủy quyền, cùng sổ hoặc thẻ tiết kiệm và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của ngân hàng. Nội dung ủy quyền cần xác định rõ phạm vi giao dịch và thời hạn ủy quyền để tránh phát sinh vướng mắc khi thực hiện.

Trường hợp người cao tuổi không thể đi lại để làm thủ tục công chứng, gia đình có thể liên hệ tổ chức hành nghề công chứng để đề nghị thực hiện công chứng ngoài trụ sở. Theo điểm b khoản 2 Điều 46 Luật Công chứng năm 2024, việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở đối với người không thể đi lại vì lý do sức khỏe.

Ngoài hình thức ủy quyền, khách hàng có thể liên hệ ngân hàng để tìm hiểu các phương thức giao dịch điện tử hoặc dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Việc áp dụng tùy thuộc vào loại giao dịch, điều kiện xác thực và quy định của từng ngân hàng.

Cần lưu ý, người thân không mặc nhiên có quyền rút tiền hoặc thực hiện giao dịch thay người cao tuổi chỉ vì có quan hệ gia đình. Ngân hàng phải kiểm tra tính hợp lệ của việc đại diện, ủy quyền nhằm bảo vệ quyền lợi và tài sản của chủ tài khoản.

Để thuận tiện, gia đình nên liên hệ trước với ngân hàng nơi gửi tiền, thông báo tình trạng sức khỏe của người cao tuổi và nhu cầu giao dịch để được hướng dẫn cụ thể, tránh phải đi lại nhiều lần hoặc bổ sung hồ sơ không cần thiết.