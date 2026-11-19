Nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được ký tại quầy giao dịch ngân hàng, nơi ngân hàng đóng vai trò đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm. Khi người mua đổi ý sau khi ký, quyền hủy hợp đồng và nhận lại tiền được xác định theo quy định về thời gian cân nhắc tại Điều 35 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, có hiệu lực từ 1/1/2023.

Với hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 1 năm, bên mua bảo hiểm có quyền từ chối tiếp tục tham gia trong 21 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng. Khi người mua từ chối, hợp đồng bị hủy bỏ và doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường hay trả tiền bảo hiểm nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Thông tư 67/2023/TT-BTC quy định thời gian cân nhắc được xác định từ khi bên mua xác nhận đã nhận được các tài liệu theo yêu cầu, trong đó có hợp đồng. Như vậy, mốc tính 21 ngày là ngày nhận hợp đồng, không phải ngày ký hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hay ngày đóng phí.

Người mua được hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng, sau khi trừ chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng. Luật không liệt kê cụ thể các khoản chi phí này. Chẳng hạn, Prudential quy định hoàn phí sau khi khấu trừ chi phí xét nghiệm y khoa, nếu có. Mức khấu trừ và thời hạn doanh nghiệp hoàn tiền sẽ do hợp đồng và doanh nghiệp bảo hiểm quy định, vì luật không ghi thời hạn hoàn phí.

Quyền hủy trong 21 ngày gắn với hợp đồng có thời hạn trên 1 năm. Hợp đồng ngắn hạn từ 1 năm trở xuống không nằm trong phạm vi quy định này. Sau 21 ngày, việc chấm dứt hợp đồng thực hiện theo điều khoản đã ký, và số tiền người mua nhận lại tùy từng sản phẩm.

Hợp đồng do doanh nghiệp bảo hiểm phát hành và việc hoàn phí do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện. Cách nộp yêu cầu hủy theo hướng dẫn trong hợp đồng của từng doanh nghiệp. Thông tư 67/2023/TT-BTC cũng quy định tổ chức tín dụng không được chào bán bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng đang vay vốn trong 60 ngày trước và sau thời điểm giải ngân.



