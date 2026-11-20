1. Mua vàng theo cảm hứng, không có kế hoạch cụ thể

Thấy giá vàng thay đổi, nghe người quen kể chuyện mua vàng có lời hoặc bất chợt có một khoản tiền dư, nhiều người lại quyết định mua thêm. Giao dịch nào cũng có lý do riêng nhưng tổng thể lại không gắn với một mục tiêu tích lũy cụ thể.

Cách mua này dễ khiến người sở hữu vàng không kiểm soát được số tiền đã chi, lượng vàng đang nắm giữ và tỷ trọng vàng trong tổng tài sản. Có tháng mua nhiều, có tháng mua ít, thậm chí sử dụng cả khoản tiền vốn dành cho những kế hoạch khác.

Thay vì mua theo cảm hứng, người mua nên xác định trước mục tiêu tích lũy, khoản tiền có thể dành cho vàng và thời gian dự kiến nắm giữ. Điều này giúp mỗi lần mua đều nằm trong một kế hoạch tài chính rõ ràng.

2. Chỉ quan tâm giá vàng, bỏ qua chênh lệch mua - bán

Đây là một trong những yếu tố khiến người mua dễ đánh giá sai hiệu quả tích lũy. Giá vàng trên thị trường tăng không đồng nghĩa với việc người sở hữu có thể bán ra và thu về khoản tiền tương ứng với mức tăng đó.

Trên thực tế, cửa hàng thường có giá bán ra và giá mua vào khác nhau. Khoảng chênh lệch này khiến người mua có thể bị lỗ nếu bán lại ngay sau khi giao dịch, ngay cả khi giá vàng chưa có biến động đáng kể.

Nếu mua vàng nhiều lần, khoản chênh lệch cần được tính đến trong từng giao dịch. Người mua nên theo dõi cả hai mức giá thay vì chỉ nhìn vào giá bán ra được công bố trên bảng điện tử.

Ảnh minh hoạ

3. Mua nhiều loại vàng khác nhau mà không tìm hiểu kỹ

Có người mua vàng nhẫn trơn ở cửa hàng này, vàng miếng ở cửa hàng khác, thỉnh thoảng lại mua thêm vàng trang sức. Việc đa dạng sản phẩm không có gì bất thường, nhưng nếu không phân biệt rõ hàm lượng, quy cách và chính sách thu mua, người sở hữu có thể gặp khó khăn khi muốn bán lại.

Chẳng hạn, vàng trang sức thường có thêm tiền công chế tác. Khoản tiền này không đồng nghĩa với giá trị vàng và thường không được hoàn lại đầy đủ khi bán. Trong khi đó, mỗi cửa hàng có thể có quy định riêng đối với sản phẩm do đơn vị khác bán ra.

Vì vậy, nếu mục đích chính là tích lũy, người mua nên tìm hiểu kỹ đặc điểm từng loại vàng và ưu tiên những sản phẩm có thông tin rõ ràng, thuận tiện cho việc kiểm tra và giao dịch sau này.

4. Chia nhỏ giao dịch nhưng không tính đến chi phí phát sinh

Mua vàng từng chút một có thể giúp người mua phân bổ thời điểm giao dịch và hình thành thói quen tiết kiệm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là càng chia nhỏ thì càng có lợi.

Khi mua nhiều lần, người mua phải thực hiện nhiều giao dịch và chịu mức chênh lệch mua - bán tương ứng ở từng thời điểm. Nếu liên tục đổi sản phẩm, mua đi bán lại hoặc chuyển đổi giữa các loại vàng, chi phí có thể tăng lên mà người mua không để ý.

Do đó, chia nhỏ khoản tiền để tích lũy cần đi cùng một kế hoạch hợp lý. Người mua nên hạn chế những giao dịch không cần thiết và tính tổng số tiền đã bỏ ra thay vì chỉ nhìn từng lần mua riêng lẻ.

5. Dồn quá nhiều tiền vào vàng, thiếu khoản dự phòng

Một sai lầm khác là liên tục dành tiền mua vàng nhưng không giữ lại đủ tiền mặt cho những nhu cầu thiết yếu. Khi phát sinh việc cần chi gấp, người sở hữu có thể phải bán vàng trong thời điểm không thuận lợi hoặc chấp nhận khoản chênh lệch mua - bán.

Vàng có thể là một phần trong kế hoạch tích lũy, nhưng không thay thế hoàn toàn được tiền mặt hay khoản tiết kiệm có tính thanh khoản cao. Trước khi mua thêm, mỗi người cần đảm bảo vẫn có tiền cho sinh hoạt, các khoản phải thanh toán và tình huống khẩn cấp.

Mua vàng nhiều chưa chắc đã đồng nghĩa với tích lũy hiệu quả

Số lượng vàng sở hữu tăng lên không phải là thước đo duy nhất cho hiệu quả tài chính. Người mua còn cần nhìn vào tổng số tiền đã chi, giá trị có thể thu về nếu bán lại, chi phí giao dịch và khả năng đáp ứng những nhu cầu tiền bạc khác.

Tích lũy vàng nên là một phần của kế hoạch tài chính dài hạn. Khi hiểu rõ mình đang mua gì, chi trả những khoản nào và có thể cần tiền vào thời điểm nào, người mua sẽ tránh được những giao dịch thiếu tính toán và quản lý tài sản chủ động hơn.