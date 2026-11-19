Theo BVBank, trong bối cảnh Microsoft vừa ghi nhận sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến Outlook và một số dịch vụ trêggin phạm vi toàn cầu, các đối tượng lừa đảo có thể lợi dụng tình hình để giả danh Microsoft, tiếp cận người dùng với lý do hỗ trợ khắc phục sự cố, xác minh tài khoản hoặc cập nhật phần mềm.

Các đối tượng có thể liên hệ qua email, điện thoại, SMS, Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác, thông báo tài khoản Outlook hoặc Microsoft 365 đang gặp sự cố, bị khóa hoặc sắp hết hạn. Sau đó, chúng yêu cầu người dùng xác minh tài khoản, cập nhật mật khẩu, khôi phục quyền truy cập hoặc nhấp vào đường link, mở tệp đính kèm để kiểm tra và sửa lỗi.

Một số trường hợp, kẻ gian còn hướng dẫn nạn nhân cài đặt phần mềm hoặc cấp quyền truy cập từ xa vào máy tính, điện thoại. Thậm chí, chúng có thể yêu cầu cung cấp mật khẩu email, mã OTP, thông tin thẻ hoặc tài khoản ngân hàng.

Để thúc giục nạn nhân làm theo, các đối tượng thường sử dụng những thông báo mang tính khẩn cấp như "tài khoản sẽ bị khóa", "dữ liệu có nguy cơ bị mất" hoặc "cần xử lý ngay".

Nếu làm theo hướng dẫn, người dùng có nguy cơ bị đánh cắp thông tin đăng nhập, dữ liệu cá nhân hoặc mất quyền kiểm soát thiết bị. Từ đó, kẻ gian có thể lợi dụng các thông tin thu thập được để thực hiện giao dịch trái phép, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trước thủ đoạn trên, BVBank khuyến cáo khách hàng không nhấp vào đường link hoặc mở tệp đính kèm từ những nguồn không rõ ràng; kiểm tra kỹ địa chỉ email và tên miền người gửi, thay vì chỉ dựa vào tên hiển thị hoặc logo.

Ngân hàng cũng lưu ý khách hàng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin thẻ và thông tin ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cài đặt phần mềm, cấp quyền truy cập từ xa hoặc chia sẻ màn hình theo hướng dẫn từ email, tin nhắn đáng ngờ.

Khi cần kiểm tra tài khoản Microsoft, người dùng nên chủ động truy cập website hoặc ứng dụng chính thức của Microsoft, không sử dụng đường dẫn do người lạ gửi đến.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ BVBank qua hotline 1900 555 596 hoặc đến điểm giao dịch gần nhất.