Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Hạn mức thẻ tín dụng là số tiền tối đa mà ngân hàng cho phép chủ thẻ sử dụng để thanh toán, chi tiêu hoặc thực hiện các giao dịch theo quy định. Trong quá trình sử dụng, ngân hàng có thể xem xét điều chỉnh hạn mức dựa trên lịch sử thanh toán, khả năng tài chính, mức độ sử dụng thẻ và chính sách quản lý rủi ro.

Tuy nhiên, việc ngân hàng chủ động đề xuất tăng hạn mức không đồng nghĩa với việc khách hàng bắt buộc phải chấp nhận. Chủ thẻ có quyền bày tỏ nguyện vọng không tăng hạn mức và đề nghị ngân hàng duy trì mức hiện tại.

Theo quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, việc cấp tín dụng qua thẻ phải tuân thủ các điều kiện, giới hạn cấp tín dụng và thỏa thuận giữa tổ chức phát hành thẻ với khách hàng. Do đó, khi xem xét việc tăng hạn mức, cần căn cứ vào hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ, các điều khoản đã được khách hàng chấp thuận cũng như quy định pháp luật có liên quan.

Trường hợp nhận được thông báo tăng hạn mức nhưng không có nhu cầu, khách hàng nên liên hệ ngân hàng qua tổng đài chính thức, ứng dụng ngân hàng hoặc trực tiếp tại quầy giao dịch để yêu cầu giữ nguyên hạn mức cũ. Đồng thời, khách hàng cần kiểm tra các điều khoản về điều chỉnh hạn mức và đề nghị ngân hàng xác nhận kết quả xử lý.

Đáng lưu ý, hạn mức tín dụng được nâng lên không có nghĩa là khách hàng phát sinh thêm khoản nợ tương ứng. Nghĩa vụ trả nợ chỉ phát sinh đối với số tiền thực tế đã sử dụng cùng các khoản lãi, phí liên quan theo thỏa thuận. Tuy nhiên, hạn mức cao hơn có thể làm tăng nguy cơ chi tiêu vượt khả năng thanh toán nếu chủ thẻ không kiểm soát tốt việc sử dụng thẻ.

Vì vậy, khách hàng nên lựa chọn hạn mức phù hợp với nhu cầu chi tiêu và khả năng tài chính, đồng thời chủ động trao đổi với ngân hàng khi có bất kỳ thay đổi nào về hạn mức tín dụng.