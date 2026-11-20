Gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thanh Tùng (29 tuổi, trú tại xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự. Bị can đồng thời bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2025, thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, Tùng biết một tài khoản Telegram có tên “Diêm Vương” đang tìm mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng. Nhận thấy có thể kiếm lời từ việc mua đi bán lại, Tùng đã tìm cách thu gom tài khoản để bán cho đối tượng này.

Đáng chú ý, thay vì chỉ tìm mua tài khoản cá nhân, Tùng còn tổ chức việc thành lập doanh nghiệp nhằm mở tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa pháp nhân. Cụ thể, Tùng hướng dẫn N.A.Đ. (29 tuổi, trú tại Ninh Bình) và N.M.C. (24 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) đứng tên thành lập 5 công ty tại Hà Nội. Các doanh nghiệp này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế mà chỉ được sử dụng làm bình phong để mở tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định và lệnh đối với Mai Thanh Tùng (Nguồn: Bộ Công an)

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp, những người đứng tên đại diện pháp luật tiến hành mở hàng loạt tài khoản thanh toán tại nhiều ngân hàng, sau đó chuyển toàn bộ thông tin đăng nhập và mật khẩu cho Tùng qua ứng dụng Zalo. Với mỗi tài khoản thu gom được, Tùng trả cho người đứng tên từ 1,5 đến 2 triệu đồng.

Từ tháng 7/2025 đến tháng 4/2026, Tùng đã thu mua tổng cộng 27 tài khoản ngân hàng, gồm 26 tài khoản doanh nghiệp và một tài khoản cá nhân, rồi bán lại cho đối tượng “Diêm Vương” với giá 2,5 triệu đồng mỗi tài khoản, thu lợi bất chính hơn 20 triệu đồng.

Không chỉ xuất hiện dưới hình thức mua bán tài khoản doanh nghiệp, hoạt động thu gom, cho thuê tài khoản ngân hàng còn đang nhắm đến nhóm sinh viên, những người có nhu cầu tìm việc làm thêm nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm nhận diện rủi ro pháp lý.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, các đối tượng thường tiếp cận sinh viên qua mạng xã hội hoặc thông qua các mối quan hệ quen biết, quảng bá những công việc như “hỗ trợ thanh toán”, “quản lý giao dịch” với mức thu nhập hấp dẫn. Để tạo lòng tin, chúng sử dụng hình ảnh cuộc sống giàu có, công việc nhẹ nhàng và những lời hứa hẹn về nguồn thu nhập ổn định.

Tuy nhiên, điều kiện để tham gia các công việc này thường là mở tài khoản ngân hàng rồi bàn giao thẻ ATM, thông tin đăng nhập, SIM điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng cho người thuê. Một số đối tượng đưa ra mức thù lao khoảng 5 triệu đồng/tháng cho mỗi tài khoản nhằm thu hút người tham gia.

Người dân cần cảnh giác với các lời mời mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng để tránh bị lợi dụng vào hoạt động phạm pháp. (Ảnh minh họa tạo bởi AI)

Thực tế đã ghi nhận những trường hợp sinh viên mở nhiều tài khoản ngân hàng để cho thuê. Trong đó, một sinh viên năm thứ ba tại Hà Nội đã mở tới 14 tài khoản. Một nữ sinh khác không chỉ mở 8 tài khoản mà còn đứng tên làm giám đốc hai công ty được lập ra nhằm phục vụ hoạt động rửa tiền, luân chuyển dòng tiền của đường dây đánh bạc trực tuyến.

Đáng lo ngại hơn, một số sinh viên còn trực tiếp thực hiện thao tác xác thực sinh trắc học và chuyển tiền theo chỉ đạo của các đối tượng mà không biết rõ nguồn gốc, mục đích của những giao dịch này. Từ việc cho thuê tài khoản để nhận thù lao, người tham gia có thể bị lôi kéo vào quá trình vận hành, luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.

Theo cơ quan Công an, do hạn chế về kinh nghiệm xã hội và nhận thức pháp luật, sinh viên dễ bị thu hút bởi những lời mời chào “việc nhẹ lương cao”. Trong khi các đối tượng tổ chức, điều hành đường dây có thể ẩn náu ở nước ngoài, người đứng tên tài khoản lại là chủ thể gắn trực tiếp với các giao dịch tài chính. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng có thể truy vết thông tin tài khoản, xác minh người đứng tên và làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

Điều đáng lưu ý là việc bàn giao quyền sử dụng tài khoản cho người khác không đồng nghĩa với việc người đứng tên được miễn trừ trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm. Tùy tính chất, mức độ và vai trò tham gia, người mua bán, cho thuê tài khoản có thể bị xử phạt hành chính hoặc xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Trước những rủi ro trên, ông Lương Công Thành, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Ngân hàng GPBank khuyến cáo người dân, đặc biệt là sinh viên, tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, không bàn giao thẻ ATM, SIM điện thoại, mật khẩu đăng nhập, mã OTP hoặc quyền xác thực giao dịch cho người khác.

Theo ông Thành, người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời làm việc yêu cầu nhận tiền rồi chuyển tiếp để hưởng hoa hồng, hoặc đề nghị đứng tên giám đốc doanh nghiệp nhưng không rõ hoạt động kinh doanh thực tế. Đây là những dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.

Trường hợp đã lỡ cung cấp thông tin tài khoản cho người khác, người dân cần lập tức dừng các giao dịch liên quan, liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và chủ động trình báo cơ quan Công an. Đồng thời, cần lưu giữ tin nhắn, thông tin liên lạc và dữ liệu giao dịch để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Trong bối cảnh các giao dịch tài chính ngày càng được thực hiện trên nền tảng số, tài khoản ngân hàng không chỉ là phương tiện thanh toán mà còn gắn với thông tin định danh và trách nhiệm pháp lý của chủ tài khoản. Việc mua bán, cho thuê tài khoản vì lợi ích trước mắt không chỉ làm gia tăng nguy cơ bị lợi dụng để che giấu dòng tiền bất hợp pháp mà còn gây khó khăn cho công tác phòng, chống tội phạm tài chính.