12 giây làm thay đổi lịch sử hàng không thế giới

Vào lúc 10 giờ 35 phút sáng ngày 17/12/1903, trên bãi cát lộng gió tại Kill Devil Hills, gần thị trấn Kitty Hawk thuộc bang Bắc Carolina (Mỹ), một chiếc máy bay bằng gỗ và vải thô sơ đã rời khỏi mặt đất. Chuyến bay đầu tiên này chỉ kéo dài vỏn vẹn 12 giây và đi được quãng đường 36,5 mét, nhưng lại đánh dấu bước ngoặt vĩ đại nhất của nhân loại trong hành trình chinh phục bầu trời.

Người trực tiếp điều khiển chiếc máy bay mang tên Wright Flyer khi đó là Orville Wright, trong khi người anh trai Wilbur Wright chạy dọc theo cánh máy bay để giữ thăng bằng trước khi nó cất cánh. Đây là chuyến bay có động cơ, nặng hơn không khí và được điều khiển hoàn toàn đầu tiên trong lịch sử thế giới thành công mỹ mãn.

Khởi nguồn từ tiệm sửa xe đạp ở Ohio

Trước khi làm nên lịch sử tại Bắc Carolina, anh em nhà Wright chỉ là những người thợ chế tạo và sửa chữa xe đạp tại thành phố Dayton, bang Ohio. Niềm đam mê bay lượn của họ bắt đầu nhen nhóm từ năm 1878, khi người cha mua tặng hai cậu con trai một món đồ chơi trực thăng nhỏ chạy bằng dây cao su.

Anh em nhà Wright

Thay vì chỉ tập trung vào lực nâng hay động cơ mạnh mẽ như nhiều nhà phát minh đương thời, Wilbur và Orville nhận ra vấn đề cốt lõi của việc bay lượn chính là khả năng điều khiển và giữ thăng bằng trên không. Họ dành nhiều năm nghiên cứu sự chuyển động của các loài chim, đặc biệt là cách chim bồ câu nghiêng cánh để đổi hướng.

Từ những quan sát này, hai anh em phát triển kỹ thuật uốn cong cánh máy bay, kết hợp với bánh lái đuôi để kiểm soát chuyển động theo cả ba trục không gian. Hệ thống điều khiển ba trục này sau đó đã trở thành nền tảng tiêu chuẩn cho mọi loại máy bay hiện đại ngày nay.

Thử thách trên bãi cát Kitty Hawk

Để thử nghiệm các thiết kế tàu lượn và máy bay của mình, anh em nhà Wright đã chọn vùng Kitty Hawk ở Bắc Carolina làm địa điểm lý tưởng. Nơi đây sở hữu những luồng gió biển ổn định thổi liên tục cùng những đụn cát mềm mại, giúp giảm thiểu tối đa chấn thương và hư hỏng thiết bị mỗi khi hạ cánh khẩn cấp.

Từ năm 1900 đến năm 1902, họ thực hiện hàng trăm chuyến bay thử nghiệm bằng tàu lượn không động cơ. Qua mỗi lần thất bại, họ lại tự chế tạo đường hầm gió thu nhỏ ngay tại xưởng xe đạp ở Ohio để đo đạc lực nâng của hơn 200 mẫu cánh khác nhau, từ đó hiệu chỉnh lại các thông số khí động học vốn bị tính toán sai lệch trong các tài liệu khoa học thời bấy giờ.

Bước sang năm 1903, khi đã làm chủ được kỹ thuật điều khiển tàu lượn, hai anh em bắt tay vào chế tạo chiếc Wright Flyer. Vì không tìm được nhà sản xuất nào cung cấp động cơ đủ nhẹ nhưng vẫn đảm bảo công suất, họ cùng người thợ máy Charlie Taylor tự đúc một động cơ xăng bằng nhôm 4 xi-lanh, công suất 12 mã lực và nặng khoảng 90 kg.

Khoảnh khắc lịch sử trong giá lạnh

Sáng ngày 17/12/1903, thời tiết tại Kill Devil Hills vô cùng khắc nghiệt với những cơn gió lạnh thổi ở vận tốc khoảng 43 km/h. Bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi, Orville và Wilbur quyết định tiến hành bay thử nghiệm trước sự chứng kiến của 5 người dân địa phương thuộc trạm cứu hộ bờ biển gần đó.

Sau khi tung đồng xu giành quyền bay trước, Orville nằm sấp trên cánh dưới của chiếc Flyer, tay nắm chặt cần điều khiển. Khi động cơ gầm vang và dây giữ được tháo bỏ, chiếc máy bay lao đi trên đường ray gỗ dài 18 mét rồi từ từ nhấc bổng lên khỏi mặt đất ở độ cao khoảng 3 mét.

Nhiếp ảnh gia nghiệp dư John T. Daniels đã kịp bấm máy ghi lại khoảnh khắc chiếc máy bay lơ lửng giữa không trung, tạo nên một trong những bức ảnh lịch sử nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Trong suốt buổi sáng hôm đó, hai anh em luân phiên thực hiện tổng cộng 4 chuyến bay, trong đó chuyến bay cuối cùng do Wilbur điều khiển đã kéo dài 59 giây và vượt qua quãng đường 260 mét.

Di sản mở ra kỷ nguyên mới

Ngay sau khi hoàn thành chuyến bay thứ tư, một cơn gió giật mạnh bất ngờ ập tới, thổi lật chiếc Wright Flyer và làm hư hỏng nặng phần khung gỗ. Chiếc máy bay huyền thoại này không bao giờ cất cánh thêm lần nào nữa, nhưng sứ mệnh lịch sử của nó đã hoàn thành trọn vẹn.

Từ 12 giây ngắn ngủi trên bãi cát hoang sơ ở Bắc Carolina, ngành hàng không thế giới đã có những bước tiến thần tốc không ngừng nghỉ. Chỉ 66 năm sau chuyến bay lịch sử của anh em nhà Wright, loài người đã đưa phi hành gia đặt chân lên Mặt Trăng, hiện thực hóa giấc mơ chinh phục bầu trời và vũ trụ bao la.