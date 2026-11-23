Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h50 ngày 18/11/2026 tại khu vực Apodaca, thuộc bang Nuevo León, Đông Bắc Mexico. Chiếc máy bay gặp nạn sau khi cất cánh từ khu vực gần Sân bay quốc tế Monterrey.

Theo The Sun, chiếc máy bay gặp nạn là Piper Malibu 46, do hãng Casago vận hành. Máy bay đang trên hành trình đến Atizapán, khu vực ngoại ô thủ đô Mexico City, thì bất ngờ gặp sự cố.

Chiếc máy bay cỡ nhỏ bốc cháy dữ dội sau khi chệch khỏi đường băng và lao xuống lề đường cao tốc tại Mexico (Ảnh: Indiatoday)

Các nguồn tin ban đầu cho biết máy bay bị mất điện, khiến phương tiện chệch khỏi đường băng, lao về phía khu vực đường cao tốc Monterrey–Nuevo Laredo. Chiếc máy bay sau đó va vào hàng rào ven đường, trượt lên lề cao tốc rồi bốc cháy dữ dội.

Hai quả cầu lửa lớn xuất hiện bên đường cao tốc

Những hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn. Sau cú va chạm, chiếc máy bay nhanh chóng chìm trong biển lửa. Hai đám cháy lớn xuất hiện bên lề đường, tạo thành những cột khói đen dày đặc bốc cao.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra ngay cạnh một tuyến cao tốc có mật độ phương tiện lưu thông lớn. Trong đoạn video được chia sẻ, nhiều ô tô vẫn di chuyển qua khu vực gần hiện trường khi ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến Monterrey–Nuevo Laredo bị ảnh hưởng. Lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa nhanh chóng được điều động đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn và kiểm tra tình trạng những người có mặt trên máy bay.

Những cột khói đen lớn bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Monterrey–Nuevo Laredo (Ảnh: The Sun)

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay có tổng cộng 6 người, gồm 4 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn. Điều may mắn là tất cả đều thoát ra ngoài an toàn trước khi đám cháy lan rộng.

Bốn hành khách được xác định gồm José Luis Villaseñor Sánchez, 56 tuổi; Armando Ezequiel Mata, 42 tuổi; Carlos Alejandro Castillo Pérez, 40 tuổi và Priscila Guadalupe Carrillo Fragoso, 36 tuổi.

Hai thành viên phi hành đoàn là David Corona Cabrero, 41 tuổi và Alan Adrián Cuevas Loo, 25 tuổi. Cả hai cũng sống sót sau vụ tai nạn.

Thông tin được công bố cho biết những người trên máy bay chỉ bị thương nhẹ, chủ yếu là các vết trầy xước và bầm tím. Nhân viên cứu hộ đã kiểm tra tình trạng sức khỏe của cả 6 người ngay tại hiện trường. Đáng chú ý, không ai trong số họ cần nhập viện để điều trị sau vụ việc.

Đường băng tạm thời đóng cửa, nguyên nhân tai nạn đang được điều tra

Sau khi xảy ra sự cố, khu vực đường băng liên quan đã tạm thời bị đóng cửa để phục vụ công tác xử lý hiện trường và bảo đảm an toàn.

Các cơ quan chức năng Mexico đã tiến hành điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân khiến chiếc máy bay mất điện, chệch khỏi đường băng và lao xuống khu vực cao tốc.

Hiện những thông tin ban đầu mới đề cập đến sự cố mất điện như một yếu tố dẫn đến tai nạn. Nguyên nhân kỹ thuật cụ thể cũng như diễn biến khiến máy bay không thể tiếp tục di chuyển theo hướng dự kiến vẫn cần được cơ quan điều tra xác minh.

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi máy bay không chỉ gặp nạn ngay sau khi rời khỏi khu vực đường băng mà còn lao xuống một tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại. Nếu đám cháy lan sang các phương tiện đang lưu thông hoặc gây ra những va chạm liên hoàn, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.

Dù chiếc Piper Malibu 46 bị hư hỏng nặng và bốc cháy dữ dội sau cú va chạm, việc cả 6 người trên khoang đều sống sót là diễn biến đáng chú ý nhất trong vụ tai nạn.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định đầy đủ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến sự cố hàng không này.

Nguồn: The Sun, Indiatoday